https://ria.ru/20220411/interros-1782844204.html

"Интеррос" приобретет Росбанк у группы Societe Generale

"Интеррос" приобретет Росбанк у группы Societe Generale - РИА Новости, 11.04.2022

"Интеррос" приобретет Росбанк у группы Societe Generale

Компания "Интеррос" Владимира Потанина решила купить Росбанк и страховой бизнес, принадлежащий французской группе Societe Generale, говорится в пресс-релизе... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T09:29

2022-04-11T09:29

2022-04-11T10:00

экономика

россия

интеррос

росбанк

societe generale

владимир потанин

украина

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Компания "Интеррос" Владимира Потанина решила купить Росбанк и страховой бизнес, принадлежащий французской группе Societe Generale, говорится в пресс-релизе холдинга."Условия сделки были согласованы в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России. Закрытие сделки должно произойти в течение нескольких недель после получения всех необходимых разрешений регулирующих органов", — указывается в сообщении.Societe Generale в начале марта сообщала, что принимает меры для соблюдения международных санкций. В России у группы были универсальный Росбанк, а также страховая и лизинговая компании.Западные страны объявили о новых ограничительных мерах после начала специальной операции России по демилитаризации и денацификации Украины. Санкции в основном коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Стали громче звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие компании объявили о прекращении деятельности на территории России.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Газпромбанк откроет специальные валютные и рублевые счета для расчетов. Иностранные покупатели смогут переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте, банк продаст ее на Мосбирже, после чего произойдут расчеты с поставщиком газа.При этом Европа столкнулась с ростом цен на топливо и вызванной им продуктовой инфляцией, что вызвало недовольство граждан некоторых стран.

https://ria.ru/20220408/valyuta-1782619957.html

https://ria.ru/20220405/stavki-1781808225.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, россия, интеррос, росбанк, societe generale, владимир потанин, украина