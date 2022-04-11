Рейтинг@Mail.ru
Новые процессоры Intel оказались в центре скандала - РИА Новости, 11.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20220411/intel-1782958077.html
Новые процессоры Intel оказались в центре скандала
Новые процессоры Intel оказались в центре скандала - РИА Новости, 11.04.2022
Новые процессоры Intel оказались в центре скандала
Очередное поколение настольных процессоров Intel имеет неприятную особенность, сообщает портал Tom's Hardware. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T17:33
2022-04-11T17:33
наука
технологии
intel corporation
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760228176_0:261:3095:2002_1920x0_80_0_0_7936f5400117317d9a314d90dcfd4af6.jpg
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Очередное поколение настольных процессоров Intel имеет неприятную особенность, сообщает портал Tom's Hardware.Чипы Intel Core 12-го поколения выполнены в прямоугольной форме, с удлиненной металлической крышкой. Из-за этого пластина теплораспределителя может изгибаться, особенно при использовании кастомных систем охлаждения. Все это приводит к нарушению теплообмена процессора и повышению температуры чипа.В компании Intel особенность процессоров Alder Lake признали, но отказываются считать ее проблемой."Незначительное отклонение является ожидаемым и не приводит к тому, что процессор работает за пределами спецификаций. Мы настоятельно не рекомендуем вносить какие-либо изменения в гнездо или прижимной механизм. Такие модификации приведут к тому, что процессор будет работать за пределами спецификаций, и это может привести к аннулированию любых гарантий на продукт", — говорится в официальном релизе Intel, который цитируется Tom's Hardware.Впрочем, проблема с гнущимися процессорами Intel, как считают энтузиасты, может в долгосрочной перспективе повлиять на работоспособность материнской платы, куда устанавливается процессор.
https://radiosputnik.ria.ru/20220324/noutbuk-1779834715.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Керилл Каримов
Керилл Каримов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760228176_332:0:3063:2048_1920x0_80_0_0_fee0d3f039d3860b7964c24635ee4afb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, intel corporation
17:33 11.04.2022
 

Новые процессоры Intel оказались в центре скандала

© AP Photo / Paul SakumaЛоготип компании Intel около штаб-квартиры в Санта-Кларе, США
Логотип компании Intel около штаб-квартиры в Санта-Кларе, США - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© AP Photo / Paul Sakuma
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Очередное поколение настольных процессоров Intel имеет неприятную особенность, сообщает портал Tom's Hardware.
Чипы Intel Core 12-го поколения выполнены в прямоугольной форме, с удлиненной металлической крышкой. Из-за этого пластина теплораспределителя может изгибаться, особенно при использовании кастомных систем охлаждения. Все это приводит к нарушению теплообмена процессора и повышению температуры чипа.
В компании Intel особенность процессоров Alder Lake признали, но отказываются считать ее проблемой.
"Незначительное отклонение является ожидаемым и не приводит к тому, что процессор работает за пределами спецификаций. Мы настоятельно не рекомендуем вносить какие-либо изменения в гнездо или прижимной механизм. Такие модификации приведут к тому, что процессор будет работать за пределами спецификаций, и это может привести к аннулированию любых гарантий на продукт", — говорится в официальном релизе Intel, который цитируется Tom's Hardware.
Впрочем, проблема с гнущимися процессорами Intel, как считают энтузиасты, может в долгосрочной перспективе повлиять на работоспособность материнской платы, куда устанавливается процессор.
Baikal-M
24 марта, 12:49В России
В России разработали ноутбук на базе отечественного процессора "Байкал-М"
 
НаукаТехнологииIntel Corporation
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала