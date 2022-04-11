https://ria.ru/20220411/intel-1782958077.html
Новые процессоры Intel оказались в центре скандала
Новые процессоры Intel оказались в центре скандала - РИА Новости, 11.04.2022
Новые процессоры Intel оказались в центре скандала
Очередное поколение настольных процессоров Intel имеет неприятную особенность, сообщает портал Tom's Hardware. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T17:33
2022-04-11T17:33
2022-04-11T17:33
наука
технологии
intel corporation
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Очередное поколение настольных процессоров Intel имеет неприятную особенность, сообщает портал Tom's Hardware.Чипы Intel Core 12-го поколения выполнены в прямоугольной форме, с удлиненной металлической крышкой. Из-за этого пластина теплораспределителя может изгибаться, особенно при использовании кастомных систем охлаждения. Все это приводит к нарушению теплообмена процессора и повышению температуры чипа.В компании Intel особенность процессоров Alder Lake признали, но отказываются считать ее проблемой."Незначительное отклонение является ожидаемым и не приводит к тому, что процессор работает за пределами спецификаций. Мы настоятельно не рекомендуем вносить какие-либо изменения в гнездо или прижимной механизм. Такие модификации приведут к тому, что процессор будет работать за пределами спецификаций, и это может привести к аннулированию любых гарантий на продукт", — говорится в официальном релизе Intel, который цитируется Tom's Hardware.Впрочем, проблема с гнущимися процессорами Intel, как считают энтузиасты, может в долгосрочной перспективе повлиять на работоспособность материнской платы, куда устанавливается процессор.
https://radiosputnik.ria.ru/20220324/noutbuk-1779834715.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, intel corporation
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости.
Очередное поколение настольных процессоров Intel имеет неприятную особенность, сообщает
портал Tom's Hardware.
Чипы Intel Core 12-го поколения выполнены в прямоугольной форме, с удлиненной металлической крышкой. Из-за этого пластина теплораспределителя может изгибаться, особенно при использовании кастомных систем охлаждения. Все это приводит к нарушению теплообмена процессора и повышению температуры чипа.
В компании Intel особенность процессоров Alder Lake признали, но отказываются считать ее проблемой.
"Незначительное отклонение является ожидаемым и не приводит к тому, что процессор работает за пределами спецификаций. Мы настоятельно не рекомендуем вносить какие-либо изменения в гнездо или прижимной механизм. Такие модификации приведут к тому, что процессор будет работать за пределами спецификаций, и это может привести к аннулированию любых гарантий на продукт", — говорится в официальном релизе Intel, который цитируется Tom's Hardware.
Впрочем, проблема с гнущимися процессорами Intel, как считают энтузиасты, может в долгосрочной перспективе повлиять на работоспособность материнской платы, куда устанавливается процессор.