https://ria.ru/20220411/inoagenty-1782911441.html

РЭО попросило проверить Greenpeace и WWF на соблюдение закона об иноагентах

РЭО попросило проверить Greenpeace и WWF на соблюдение закона об иноагентах - РИА Новости, 11.04.2022

РЭО попросило проверить Greenpeace и WWF на соблюдение закона об иноагентах

Председатель "Российского экологического общества" (РЭО) Рашид Исмаилов попросил Минюст РФ проверить Greenpeace и Всемирный фонд дикой природы (WWF) на... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T14:24

2022-04-11T14:24

2022-04-11T14:35

иноагенты

экология

россия

константин чуйченко

всемирный фонд дикой природы

greenpeace

общество

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Председатель "Российского экологического общества" (РЭО) Рашид Исмаилов попросил Минюст РФ проверить Greenpeace и Всемирный фонд дикой природы (WWF) на соответствие законодательству об иностранных агентах, следует из его письма, имеющегося в распоряжении у РИА Новости."Прошу Вас обратить внимание на риски, связанные с деятельностью зарубежных природоохранных НКО: WWF, Greenpeace - на территории нашей страны, а также провести проверку на соответствие их правового положения требованиям действующего законодательства об иностранных агентах", - обращается Исмаилов в письме к министру юстиции Константину Чуйченко.Глава РЭО считает, что деятельность WWF и Greenpeace "негативно отражается" на природоохранном суверенитете России.По словам главы организации, РЭО "сталкивается с недружественными действиями" упомянутых организаций - в том числе, с формированием у общественности "негативного мнения о действиях российского правительства в природоохранной политике".Greenpeace – независимая международная общественная организация, ставящая целью предотвращение деградации окружающей среды.Всемирный фонд дикой природы (World Wildlife Fund, WWF) – другая крупная международная неправительственная организация, занимающаяся проектами по охране редких и исчезающих видов животных, природных экосистем, устойчивому развитию и так далее.Комментариями Минюста, а также упомянутых НПО агентство на данный момент не располагает.

https://realty.ria.ru/20220405/vozdukh-1781695587.html

https://ria.ru/20220411/medvedev-1782853091.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

иноагенты, экология, россия, константин чуйченко, всемирный фонд дикой природы, greenpeace, общество