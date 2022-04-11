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РЭО попросило проверить Greenpeace и WWF на соблюдение закона об иноагентах - РИА Новости, 11.04.2022
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РЭО попросило проверить Greenpeace и WWF на соблюдение закона об иноагентах
РЭО попросило проверить Greenpeace и WWF на соблюдение закона об иноагентах - РИА Новости, 11.04.2022
РЭО попросило проверить Greenpeace и WWF на соблюдение закона об иноагентах
Председатель "Российского экологического общества" (РЭО) Рашид Исмаилов попросил Минюст РФ проверить Greenpeace и Всемирный фонд дикой природы (WWF) на... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T14:24
2022-04-11T14:35
иноагенты
экология
россия
константин чуйченко
всемирный фонд дикой природы
greenpeace
общество
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Председатель "Российского экологического общества" (РЭО) Рашид Исмаилов попросил Минюст РФ проверить Greenpeace и Всемирный фонд дикой природы (WWF) на соответствие законодательству об иностранных агентах, следует из его письма, имеющегося в распоряжении у РИА Новости."Прошу Вас обратить внимание на риски, связанные с деятельностью зарубежных природоохранных НКО: WWF, Greenpeace - на территории нашей страны, а также провести проверку на соответствие их правового положения требованиям действующего законодательства об иностранных агентах", - обращается Исмаилов в письме к министру юстиции Константину Чуйченко.Глава РЭО считает, что деятельность WWF и Greenpeace "негативно отражается" на природоохранном суверенитете России.По словам главы организации, РЭО "сталкивается с недружественными действиями" упомянутых организаций - в том числе, с формированием у общественности "негативного мнения о действиях российского правительства в природоохранной политике".Greenpeace – независимая международная общественная организация, ставящая целью предотвращение деградации окружающей среды.Всемирный фонд дикой природы (World Wildlife Fund, WWF) – другая крупная международная неправительственная организация, занимающаяся проектами по охране редких и исчезающих видов животных, природных экосистем, устойчивому развитию и так далее.Комментариями Минюста, а также упомянутых НПО агентство на данный момент не располагает.
https://realty.ria.ru/20220405/vozdukh-1781695587.html
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иноагенты, экология, россия, константин чуйченко, всемирный фонд дикой природы, greenpeace, общество
14:24 11.04.2022 (обновлено: 14:35 11.04.2022)
 
РЭО попросило проверить Greenpeace и WWF на соблюдение закона об иноагентах

Глава РЭО Исмаилов попросил проверить Greenpeace и WWF на соблюдение закона об иноагентах

© Flickr / Howard LakeЛоготип Greenpeace
Логотип Greenpeace - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© Flickr / Howard Lake
Логотип Greenpeace
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Председатель "Российского экологического общества" (РЭО) Рашид Исмаилов попросил Минюст РФ проверить Greenpeace и Всемирный фонд дикой природы (WWF) на соответствие законодательству об иностранных агентах, следует из его письма, имеющегося в распоряжении у РИА Новости.
"Прошу Вас обратить внимание на риски, связанные с деятельностью зарубежных природоохранных НКО: WWF, Greenpeace - на территории нашей страны, а также провести проверку на соответствие их правового положения требованиям действующего законодательства об иностранных агентах", - обращается Исмаилов в письме к министру юстиции Константину Чуйченко.
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Глава РЭО считает, что деятельность WWF и Greenpeace "негативно отражается" на природоохранном суверенитете России.
По словам главы организации, РЭО "сталкивается с недружественными действиями" упомянутых организаций - в том числе, с формированием у общественности "негативного мнения о действиях российского правительства в природоохранной политике".
Greenpeace – независимая международная общественная организация, ставящая целью предотвращение деградации окружающей среды.
Всемирный фонд дикой природы (World Wildlife Fund, WWF) – другая крупная международная неправительственная организация, занимающаяся проектами по охране редких и исчезающих видов животных, природных экосистем, устойчивому развитию и так далее.
Комментариями Минюста, а также упомянутых НПО агентство на данный момент не располагает.
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иноагентыЭкологияРоссияКонстантин ЧуйченкоВсемирный фонд дикой природыGreenpeaceОбщество
 
 
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