https://ria.ru/20220411/inoagenty-1782911441.html
РЭО попросило проверить Greenpeace и WWF на соблюдение закона об иноагентах
РЭО попросило проверить Greenpeace и WWF на соблюдение закона об иноагентах - РИА Новости, 11.04.2022
РЭО попросило проверить Greenpeace и WWF на соблюдение закона об иноагентах
Председатель "Российского экологического общества" (РЭО) Рашид Исмаилов попросил Минюст РФ проверить Greenpeace и Всемирный фонд дикой природы (WWF) на... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T14:24
2022-04-11T14:24
2022-04-11T14:35
иноагенты
экология
россия
константин чуйченко
всемирный фонд дикой природы
greenpeace
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131215/68/1312156856_1:0:1023:575_1920x0_80_0_0_3cebabe27583564f205be2ec219d2145.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Председатель "Российского экологического общества" (РЭО) Рашид Исмаилов попросил Минюст РФ проверить Greenpeace и Всемирный фонд дикой природы (WWF) на соответствие законодательству об иностранных агентах, следует из его письма, имеющегося в распоряжении у РИА Новости."Прошу Вас обратить внимание на риски, связанные с деятельностью зарубежных природоохранных НКО: WWF, Greenpeace - на территории нашей страны, а также провести проверку на соответствие их правового положения требованиям действующего законодательства об иностранных агентах", - обращается Исмаилов в письме к министру юстиции Константину Чуйченко.Глава РЭО считает, что деятельность WWF и Greenpeace "негативно отражается" на природоохранном суверенитете России.По словам главы организации, РЭО "сталкивается с недружественными действиями" упомянутых организаций - в том числе, с формированием у общественности "негативного мнения о действиях российского правительства в природоохранной политике".Greenpeace – независимая международная общественная организация, ставящая целью предотвращение деградации окружающей среды.Всемирный фонд дикой природы (World Wildlife Fund, WWF) – другая крупная международная неправительственная организация, занимающаяся проектами по охране редких и исчезающих видов животных, природных экосистем, устойчивому развитию и так далее.Комментариями Минюста, а также упомянутых НПО агентство на данный момент не располагает.
https://realty.ria.ru/20220405/vozdukh-1781695587.html
https://ria.ru/20220411/medvedev-1782853091.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131215/68/1312156856_128:0:895:575_1920x0_80_0_0_adbe3a618644086565632d23e9dba0a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иноагенты, экология, россия, константин чуйченко, всемирный фонд дикой природы, greenpeace, общество
14:24 11.04.2022 (обновлено: 14:35 11.04.2022)
РЭО попросило проверить Greenpeace и WWF на соблюдение закона об иноагентах
Глава РЭО Исмаилов попросил проверить Greenpeace и WWF на соблюдение закона об иноагентах
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Председатель "Российского экологического общества" (РЭО) Рашид Исмаилов попросил Минюст РФ проверить Greenpeace и Всемирный фонд дикой природы (WWF) на соответствие законодательству об иностранных агентах, следует из его письма, имеющегося в распоряжении у РИА Новости.
"Прошу Вас обратить внимание на риски, связанные с деятельностью зарубежных природоохранных НКО: WWF
, Greenpeace
- на территории нашей страны, а также провести проверку на соответствие их правового положения требованиям действующего законодательства об иностранных агентах", - обращается Исмаилов в письме к министру юстиции Константину Чуйченко
.
Глава РЭО считает, что деятельность WWF и Greenpeace "негативно отражается" на природоохранном суверенитете России
.
По словам главы организации, РЭО "сталкивается с недружественными действиями" упомянутых организаций - в том числе, с формированием у общественности "негативного мнения о действиях российского правительства в природоохранной политике".
Greenpeace – независимая международная общественная организация, ставящая целью предотвращение деградации окружающей среды.
Всемирный фонд дикой природы (World Wildlife Fund, WWF) – другая крупная международная неправительственная организация, занимающаяся проектами по охране редких и исчезающих видов животных, природных экосистем, устойчивому развитию и так далее.
Комментариями Минюста, а также упомянутых НПО агентство на данный момент не располагает.