Белый дом ожидает, что Индия не станет наращивать закупки топлива из России
Белый дом ожидает, что Индия не станет наращивать закупки энергоносителей из России
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. США не ждут от Индии отказа от российских энергоносителей, но рассчитывают, что страна не станет наращивать импорт из России, заявил высокопоставленный представитель администрации.
"Мы не просили Индию делать что-нибудь конкретное, мы знаем, что не все страны смогут сделать то же, что и мы", - сообщил чиновник в ходе телефонного брифинга.
США ранее запретили импорт энергоносителей из РФ. Чиновник отметил, что "США готовы поддержать Индию в вопросе диверсификации" импорта энергоносителей, рассчитывают, что страна не станет увеличивать закупки топлива у РФ. "Мы не считаем, что Индия должна увеличить импорт из РФ", - подчеркнул он.
Госсекретарь США Энтони Блинкен и шеф Пентагона Ллойд Остин на встрече с индийскими коллегами в формате "2+2" поднимут вопрос соблюдения санкций против РФ, заявил высокопоставленный представитель администрации.
"Блинкен и Остин смогут обсудить с коллегами соблюдение санкционного режима", - сообщил чиновник в ходе телефонного брифинга.
5 апреля, 08:00Индия обводит Запад вокруг пальца
Встреча в формате "2+2 "запланирована на понедельник.
Президент США Джо Байден и премьер-министр Индии Нарендра Моди, как сообщалось, ранее провели виртуальную встречу в понедельник.
Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.