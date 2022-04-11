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СМИ: Минпромторг разрешит параллельный импорт только для некоторых брендов - РИА Новости, 11.04.2022
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СМИ: Минпромторг разрешит параллельный импорт только для некоторых брендов
СМИ: Минпромторг разрешит параллельный импорт только для некоторых брендов - РИА Новости, 11.04.2022
СМИ: Минпромторг разрешит параллельный импорт только для некоторых брендов
Минпромторг РФ формирует список брендов, продукцию которых можно будет ввозить в Россию без разрешения правообладателей, в список войдут не любые товары, а... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T03:50
2022-04-11T06:46
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
москва
импорт
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Минпромторг РФ формирует список брендов, продукцию которых можно будет ввозить в Россию без разрешения правообладателей, в список войдут не любые товары, а только продукция торговых марок, которые прекратили или приостановили работу в РФ, пишет газета "Известия".Ранее российское правительство легализовало параллельный импорт (без разрешения правообладателя) для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары, список такой продукции должен определить Минпромторг. В самом министерстве отмечали, что перечень товаров будет определяться на основании предложений заинтересованных федеральных органов исполнительной власти. Предполагается, что в этот перечень войдет продукция, которая необходима для насыщения потребительского рынка.Отмечается, что министерство готовит итоговый список брендов легкой промышленности и других отраслей потребительского рынка. По данным источника издания в Минпромторге, сейчас идет обсуждение того, как будет выглядеть окончательный список брендов. Также добавляется, что эксперты могут сформировать точечный перечень торговых марок, в который попадут не все бренды, которые приостановили работу в России.Параллельный импорт — ввоз в страну товаров без разрешения правообладателя (то есть "параллельно" официальному импорту таких товаров через дилеров, уполномоченных правообладателем). Параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали ранее в Минпромторге.
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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), москва, импорт
03:50 11.04.2022 (обновлено: 06:46 11.04.2022)
 
СМИ: Минпромторг разрешит параллельный импорт только для некоторых брендов

"Известия": Минпромторг разрешит параллельный импорт только для некоторых брендов

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Минпромторг РФ формирует список брендов, продукцию которых можно будет ввозить в Россию без разрешения правообладателей, в список войдут не любые товары, а только продукция торговых марок, которые прекратили или приостановили работу в РФ, пишет газета "Известия".
Ранее российское правительство легализовало параллельный импорт (без разрешения правообладателя) для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары, список такой продукции должен определить Минпромторг. В самом министерстве отмечали, что перечень товаров будет определяться на основании предложений заинтересованных федеральных органов исполнительной власти. Предполагается, что в этот перечень войдет продукция, которая необходима для насыщения потребительского рынка.

"Минпромторг предлагает ввозить в страну без разрешения правообладателей только продукцию брендов, которые прекратили или приостановили работу в РФ, а не любые товары. В него могут попасть производители одежды, обуви и других вещей", — пишет издание со ссылкой на источник в ведомстве.

Отмечается, что министерство готовит итоговый список брендов легкой промышленности и других отраслей потребительского рынка. По данным источника издания в Минпромторге, сейчас идет обсуждение того, как будет выглядеть окончательный список брендов. Также добавляется, что эксперты могут сформировать точечный перечень торговых марок, в который попадут не все бренды, которые приостановили работу в России.
Параллельный импорт — ввоз в страну товаров без разрешения правообладателя (то есть "параллельно" официальному импорту таких товаров через дилеров, уполномоченных правообладателем). Параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали ранее в Минпромторге.
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