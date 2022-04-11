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Грузия не будет открывать второй фронт для помощи Украине, заявил премьер - РИА Новости, 11.04.2022
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Грузия не будет открывать второй фронт для помощи Украине, заявил премьер
Грузия не будет открывать второй фронт для помощи Украине, заявил премьер - РИА Новости, 11.04.2022
Грузия не будет открывать второй фронт для помощи Украине, заявил премьер
Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что, несмотря на ситуацию на Украине, открывать "второй фронт" против России Тбилиси не будет. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T12:28
2022-04-11T14:51
в мире
алексей данилов
владимир путин
данилов
россия
грузия
признание днр и лнр в россии
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ТБИЛИСИ, 11 апр — РИА Новости. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что, несмотря на ситуацию на Украине, открывать "второй фронт" против России Тбилиси не будет.Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киеву очень бы помогло открытие других фронтов против России. Ни в правящей Грузии партии "Грузинская мечта", ни в оппозиции идею Данилова не поддержали.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220408/gruziya-1782607181.html
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в мире, алексей данилов, владимир путин, данилов, россия, грузия, признание днр и лнр в россии
12:28 11.04.2022 (обновлено: 14:51 11.04.2022)
 
Грузия не будет открывать второй фронт для помощи Украине, заявил премьер

Премьер Гарибашвили: Грузия не будет открывать второй фронт на фоне ситуации на Украине

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПремьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 11 апр — РИА Новости. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что, несмотря на ситуацию на Украине, открывать "второй фронт" против России Тбилиси не будет.

"На Украине происходит несчастье, трагедия, война… но мы должны сохранить мир, стабильность и способствовать развитию страны. Никакого второго фронта не будет в Грузии. Мы этого не допустим и продолжим защищать наших граждан и государство", — сказал Гарибашвили на заседании правительства во вторник.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киеву очень бы помогло открытие других фронтов против России. Ни в правящей Грузии партии "Грузинская мечта", ни в оппозиции идею Данилова не поддержали.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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