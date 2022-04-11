https://ria.ru/20220411/gruziya-1782881831.html

Грузия не будет открывать второй фронт для помощи Украине, заявил премьер

Грузия не будет открывать второй фронт для помощи Украине, заявил премьер - РИА Новости, 11.04.2022

Грузия не будет открывать второй фронт для помощи Украине, заявил премьер

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что, несмотря на ситуацию на Украине, открывать "второй фронт" против России Тбилиси не будет. РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T12:28

2022-04-11T12:28

2022-04-11T14:51

в мире

алексей данилов

владимир путин

данилов

россия

грузия

признание днр и лнр в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775905110_0:83:2936:1735_1920x0_80_0_0_7a362d910339bbaa1e39e2d0e5e60c14.jpg

ТБИЛИСИ, 11 апр — РИА Новости. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что, несмотря на ситуацию на Украине, открывать "второй фронт" против России Тбилиси не будет.Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киеву очень бы помогло открытие других фронтов против России. Ни в правящей Грузии партии "Грузинская мечта", ни в оппозиции идею Данилова не поддержали.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220408/gruziya-1782607181.html

данилов

россия

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, алексей данилов, владимир путин, данилов, россия, грузия, признание днр и лнр в россии