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В ГД призвали премьера Греции побывать в сожженной нацистами деревне Лаки - РИА Новости, 11.04.2022
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В ГД призвали премьера Греции побывать в сожженной нацистами деревне Лаки
В ГД призвали премьера Греции побывать в сожженной нацистами деревне Лаки - РИА Новости, 11.04.2022
В ГД призвали премьера Греции побывать в сожженной нацистами деревне Лаки
Депутат Госдумы от крымского региона Алексей Черняк призвал премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, поддержавшего киевские власти, приехать в Крым и... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T15:18
2022-04-11T15:18
владимир зеленский
алексис ципрас
владимир путин
греция
афины
россия
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парламент греции
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Алексей Черняк призвал премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, поддержавшего киевские власти, приехать в Крым и побывать на месте греческой деревни Лаки, сожженной нацистами в годы Великой Отечественной войны.Депутат подчеркнул, что готов лично провести греческую делегация по местам зверств нацистов."Уверен, что после этого визита в Греции окончательно осознают, что к власти на Украине пришли неонацисты, которые продолжают столь же зверским образом уничтожать мирное население", - подчеркнул собеседник агентства.Лаки - исчезнувшее горное греческое село в Бахчисарайском районе Крыма. В годы Великой Отечественный войны было сожжено нацистами с вместе с населением.Мицотакис пригласил Владимира Зеленского выступить 7 апреля в парламенте Греции. Послушать его речь пришли президент Греции, премьер и все министры правительства. Перед ними вместе с Зеленским выступили члены националистического батальона "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело. Правящая партия "Новая демократия" аплодировала выступавшим стоя, хотя появление "азовцев" вызвало политический скандал. Премьер Греции назвал выступление Зеленского "историческим событием", а лидер оппозиции, экс-премьер Алексис Ципрас - "историческим позором". Позорным назвали выступление все оппозиционные партии. Лидер партии "Греческое решение" ("Эллиники лиси") Кириакос Велопулос заявил, что "картина депутатов от "Новой демократии", которые стоя аплодируют членам нацистского батальона "Азов" и Зеленскому, будет сопровождать их всю оставшуюся политическую жизнь".После волны возмущения правительство Греции заявило, что считает "ошибочным" выступление перед греческим парламентом членов "Азова", но считает "возмутительным и недостойным" использовать эту ошибку, чтобы "оправдать российское вторжение".Позднее представители общественной организации "Сеть эллинизма" передали в посольство России в Афинах петицию с извинениями за действия правительства Греции и его позицию в отношении ситуации на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".
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владимир зеленский, алексис ципрас, владимир путин, греция, афины, россия, в мире, парламент греции, признание днр и лнр в россии
15:18 11.04.2022
 
В ГД призвали премьера Греции побывать в сожженной нацистами деревне Лаки

В Госдуме призвали премьера Греции побывать в сожженной нацистами деревне Лаки в Крыму

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПремьер-министр Греции Кириакос Мицотакис
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Алексей Черняк призвал премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, поддержавшего киевские власти, приехать в Крым и побывать на месте греческой деревни Лаки, сожженной нацистами в годы Великой Отечественной войны.
"Премьер-министр Греции продолжает заигрывать с киевским режимом и украинскими неонацистами, видимо забывая об уроках истории. Нацистов нужно не поддерживать, а сообща с ними бороться. Кириакос Мицотакис имеет прекрасную возможность освежить свою историческую память, если приедет в Крым и посетит греческую деревню Лаки, одну из трагических страниц греческого народа", - сказал РИА Новости Черняк.
Депутат подчеркнул, что готов лично провести греческую делегация по местам зверств нацистов.
"Уверен, что после этого визита в Греции окончательно осознают, что к власти на Украине пришли неонацисты, которые продолжают столь же зверским образом уничтожать мирное население", - подчеркнул собеседник агентства.
Лаки - исчезнувшее горное греческое село в Бахчисарайском районе Крыма. В годы Великой Отечественный войны было сожжено нацистами с вместе с населением.
Мицотакис пригласил Владимира Зеленского выступить 7 апреля в парламенте Греции. Послушать его речь пришли президент Греции, премьер и все министры правительства. Перед ними вместе с Зеленским выступили члены националистического батальона "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело. Правящая партия "Новая демократия" аплодировала выступавшим стоя, хотя появление "азовцев" вызвало политический скандал. Премьер Греции назвал выступление Зеленского "историческим событием", а лидер оппозиции, экс-премьер Алексис Ципрас - "историческим позором". Позорным назвали выступление все оппозиционные партии. Лидер партии "Греческое решение" ("Эллиники лиси") Кириакос Велопулос заявил, что "картина депутатов от "Новой демократии", которые стоя аплодируют членам нацистского батальона "Азов" и Зеленскому, будет сопровождать их всю оставшуюся политическую жизнь".
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После волны возмущения правительство Греции заявило, что считает "ошибочным" выступление перед греческим парламентом членов "Азова", но считает "возмутительным и недостойным" использовать эту ошибку, чтобы "оправдать российское вторжение".
Позднее представители общественной организации "Сеть эллинизма" передали в посольство России в Афинах петицию с извинениями за действия правительства Греции и его позицию в отношении ситуации на Украине.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".
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