https://ria.ru/20220411/gpu-1782903193.html
Видеокарты для компьютеров стремительно дешевеют
Видеокарты для компьютеров стремительно дешевеют - РИА Новости, 11.04.2022
Видеокарты для компьютеров стремительно дешевеют
На одном из крупнейших рынков компьютерного "железа" фиксируется снижение цен на дефицитные видеокарты. О стабилизации ситуации с графическими ускорителями в... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T13:48
2022-04-11T13:48
2022-04-11T13:48
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технологии
компьютерные технологии
amd, inc.
nvidia corporation
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. На одном из крупнейших рынков компьютерного "железа" фиксируется снижение цен на дефицитные видеокарты. О стабилизации ситуации с графическими ускорителями в Китае сообщает портал ITHome.Среди ставших дешевле карточек замечена флагманская модель AMD Radeon RX 6900 XT, представленная в конце 2020 года. В официальном магазине производителя стоимость ускорителя снизилась с 9400 до 8000 юаней (с 1475 до 1255 долларов), то есть до уровня рекомендованной розничной цены.На китайском рынке подешевела и популярная у геймеров GeForce RTX 3080 Ti, которая поступила в продажу прошлым летом. Сейчас ее можно купить даже дешевле рекомендованной стоимости — 7900 юаней (1240 долларов).В России также наблюдается снижения цен на видеоускорители, правда, пока до уровня начала зимы — среднебюджетную GeForce RTX 3060 можно найти в магазинах дешевле 70 000 рублей, что гораздо дешевле ценников начала марта.
https://ria.ru/20220210/kompyuter-1772056362.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, компьютерные технологии, amd, inc., nvidia corporation