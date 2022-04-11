https://ria.ru/20220411/gpu-1782903193.html

Видеокарты для компьютеров стремительно дешевеют

Видеокарты для компьютеров стремительно дешевеют - РИА Новости, 11.04.2022

Видеокарты для компьютеров стремительно дешевеют

На одном из крупнейших рынков компьютерного "железа" фиксируется снижение цен на дефицитные видеокарты. О стабилизации ситуации с графическими ускорителями в... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T13:48

2022-04-11T13:48

2022-04-11T13:48

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компьютерные технологии

amd, inc.

nvidia corporation

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. На одном из крупнейших рынков компьютерного "железа" фиксируется снижение цен на дефицитные видеокарты. О стабилизации ситуации с графическими ускорителями в Китае сообщает портал ITHome.Среди ставших дешевле карточек замечена флагманская модель AMD Radeon RX 6900 XT, представленная в конце 2020 года. В официальном магазине производителя стоимость ускорителя снизилась с 9400 до 8000 юаней (с 1475 до 1255 долларов), то есть до уровня рекомендованной розничной цены.На китайском рынке подешевела и популярная у геймеров GeForce RTX 3080 Ti, которая поступила в продажу прошлым летом. Сейчас ее можно купить даже дешевле рекомендованной стоимости — 7900 юаней (1240 долларов).В России также наблюдается снижения цен на видеоускорители, правда, пока до уровня начала зимы — среднебюджетную GeForce RTX 3060 можно найти в магазинах дешевле 70 000 рублей, что гораздо дешевле ценников начала марта.

https://ria.ru/20220210/kompyuter-1772056362.html

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Керилл Каримов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Керилл Каримов

технологии, компьютерные технологии, amd, inc., nvidia corporation