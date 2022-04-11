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Видеокарты для компьютеров стремительно дешевеют - РИА Новости, 11.04.2022
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Наука
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Видеокарты для компьютеров стремительно дешевеют
Видеокарты для компьютеров стремительно дешевеют - РИА Новости, 11.04.2022
Видеокарты для компьютеров стремительно дешевеют
На одном из крупнейших рынков компьютерного "железа" фиксируется снижение цен на дефицитные видеокарты. О стабилизации ситуации с графическими ускорителями в... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T13:48
2022-04-11T13:48
наука
технологии
компьютерные технологии
amd, inc.
nvidia corporation
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. На одном из крупнейших рынков компьютерного "железа" фиксируется снижение цен на дефицитные видеокарты. О стабилизации ситуации с графическими ускорителями в Китае сообщает портал ITHome.Среди ставших дешевле карточек замечена флагманская модель AMD Radeon RX 6900 XT, представленная в конце 2020 года. В официальном магазине производителя стоимость ускорителя снизилась с 9400 до 8000 юаней (с 1475 до 1255 долларов), то есть до уровня рекомендованной розничной цены.На китайском рынке подешевела и популярная у геймеров GeForce RTX 3080 Ti, которая поступила в продажу прошлым летом. Сейчас ее можно купить даже дешевле рекомендованной стоимости — 7900 юаней (1240 долларов).В России также наблюдается снижения цен на видеоускорители, правда, пока до уровня начала зимы — среднебюджетную GeForce RTX 3060 можно найти в магазинах дешевле 70 000 рублей, что гораздо дешевле ценников начала марта.
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технологии, компьютерные технологии, amd, inc., nvidia corporation
13:48 11.04.2022
 

Видеокарты для компьютеров стремительно дешевеют

© NVIDIAGeForce RTX 3080 Ti
GeForce RTX 3080 Ti
© NVIDIA
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. На одном из крупнейших рынков компьютерного "железа" фиксируется снижение цен на дефицитные видеокарты. О стабилизации ситуации с графическими ускорителями в Китае сообщает портал ITHome.
Среди ставших дешевле карточек замечена флагманская модель AMD Radeon RX 6900 XT, представленная в конце 2020 года. В официальном магазине производителя стоимость ускорителя снизилась с 9400 до 8000 юаней (с 1475 до 1255 долларов), то есть до уровня рекомендованной розничной цены.
На китайском рынке подешевела и популярная у геймеров GeForce RTX 3080 Ti, которая поступила в продажу прошлым летом. Сейчас ее можно купить даже дешевле рекомендованной стоимости — 7900 юаней (1240 долларов).
В России также наблюдается снижения цен на видеоускорители, правда, пока до уровня начала зимы — среднебюджетную GeForce RTX 3060 можно найти в магазинах дешевле 70 000 рублей, что гораздо дешевле ценников начала марта.
Ноутбук - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
10 февраля, 13:10Наука
Названы самые популярные компьютеры в России
 
НаукаТехнологиикомпьютерные технологииAMD, Inc.NVIDIA Corporation
 
 
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