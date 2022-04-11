https://ria.ru/20220411/gosuslugi-1782983278.html

Минцифры проработает вопрос о создании книги жалоб на "Госуслугах"

Минцифры проработает вопрос о создании книги жалоб на "Госуслугах" - РИА Новости, 11.04.2022

Минцифры проработает вопрос о создании книги жалоб на "Госуслугах"

Минцифры РФ совместно с Роспотребнадзором до конца апреля проработает вопрос создания на "Госуслугах" электронной книги жалоб, в которой пользователи смогут... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T19:36

2022-04-11T19:36

2022-04-11T19:36

госуслуги

общество

технологии

максут шадаев

артемий лебедев

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Минцифры РФ совместно с Роспотребнадзором до конца апреля проработает вопрос создания на "Госуслугах" электронной книги жалоб, в которой пользователи смогут оставлять отзывы о работе предприятий, сообщило Минцифры.Накануне дизайнер Артемий Лебедев в своем Telegram-канале предложил создать единый портал для потребителей, где была бы вся информация обо всех предприятиях - взамен физических книг жалоб. Он отметил, что такой портал можно создать на базе портала "Госуслуги"."Артемий Лебедев предложил создать на "Госуслугах" электронную книгу жалоб, в которой пользователи смогут оставлять отзывы о работе предприятий. Идею оценил глава Минцифры Максут Шадаев. Минцифры России до конца апреля проработает этот вопрос с Роспотребнадзором", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220409/uslugi-1782671362.html

россия

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Владимир Лаврентьев

госуслуги, общество, технологии, максут шадаев, артемий лебедев, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)