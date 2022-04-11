https://ria.ru/20220411/gosuslugi-1782983278.html
Минцифры проработает вопрос о создании книги жалоб на "Госуслугах"
Минцифры проработает вопрос о создании книги жалоб на "Госуслугах" - РИА Новости, 11.04.2022
Минцифры проработает вопрос о создании книги жалоб на "Госуслугах"
Минцифры РФ совместно с Роспотребнадзором до конца апреля проработает вопрос создания на "Госуслугах" электронной книги жалоб, в которой пользователи смогут... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T19:36
2022-04-11T19:36
2022-04-11T19:36
госуслуги
общество
технологии
максут шадаев
артемий лебедев
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Минцифры РФ совместно с Роспотребнадзором до конца апреля проработает вопрос создания на "Госуслугах" электронной книги жалоб, в которой пользователи смогут оставлять отзывы о работе предприятий, сообщило Минцифры.Накануне дизайнер Артемий Лебедев в своем Telegram-канале предложил создать единый портал для потребителей, где была бы вся информация обо всех предприятиях - взамен физических книг жалоб. Он отметил, что такой портал можно создать на базе портала "Госуслуги"."Артемий Лебедев предложил создать на "Госуслугах" электронную книгу жалоб, в которой пользователи смогут оставлять отзывы о работе предприятий. Идею оценил глава Минцифры Максут Шадаев. Минцифры России до конца апреля проработает этот вопрос с Роспотребнадзором", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220409/uslugi-1782671362.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госуслуги, общество, технологии, максут шадаев, артемий лебедев, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Минцифры проработает вопрос о создании книги жалоб на "Госуслугах"
Минцифры и Роспотребнадзор проработают вопрос о создании книги жалоб на "Госуслугах"