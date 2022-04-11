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Google исправил ошибку в своем сервисе при переводе слов "дорогие россияне" - РИА Новости, 11.04.2022
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Google исправил ошибку в своем сервисе при переводе слов "дорогие россияне"
Google исправил ошибку в своем сервисе при переводе слов "дорогие россияне" - РИА Новости, 11.04.2022
Google исправил ошибку в своем сервисе при переводе слов "дорогие россияне"
Google исправил ошибку в своём сервисе Google Translate при переводе словосочетания "дорогие россияне", из-за которой к компании обращался с требованием... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T19:27
2022-04-11T19:27
google
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
происшествия
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Google исправил ошибку в своём сервисе Google Translate при переводе словосочетания "дорогие россияне", из-за которой к компании обращался с требованием Роскомнадзор, сообщили РИА Новости в компании."Ошибка исправлена", - сказали в Google в ответ на запрос РИА Новости.Ранее, как заявлял Роскомнадзор, в работе сервиса "Google.Переводчик" было обнаружено нарушение экстремистского характера. Сервис при вводе для перевода словосочетания dear Russians (дорогие россияне) предлагал российским пользователям заменить его переводом фразы dead Russians (мертвые россияне). Причем для поисковых запросов с упоминанием других национальностей подобные предложения отсутствовали. Роскомнадзор требовал от Google незамедлительно принять меры по исключению из его сервисов угроз в адрес российских пользователей.
https://ria.ru/20220411/google-1782968403.html
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РИА Новости
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google, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, происшествия
19:27 11.04.2022
 
Google исправил ошибку в своем сервисе при переводе слов "дорогие россияне"

Google исправил ошибку в сервисе Google Translate при переводе слов "дорогие россияне"

© AP Photo / Jens MeyerЛоготип компании Google
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© AP Photo / Jens Meyer
Логотип компании Google. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Google исправил ошибку в своём сервисе Google Translate при переводе словосочетания "дорогие россияне", из-за которой к компании обращался с требованием Роскомнадзор, сообщили РИА Новости в компании.
"Ошибка исправлена", - сказали в Google в ответ на запрос РИА Новости.
Ранее, как заявлял Роскомнадзор, в работе сервиса "Google.Переводчик" было обнаружено нарушение экстремистского характера. Сервис при вводе для перевода словосочетания dear Russians (дорогие россияне) предлагал российским пользователям заменить его переводом фразы dead Russians (мертвые россияне). Причем для поисковых запросов с упоминанием других национальностей подобные предложения отсутствовали. Роскомнадзор требовал от Google незамедлительно принять меры по исключению из его сервисов угроз в адрес российских пользователей.
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
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GoogleТехнологииФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)РоссияПроисшествия
 
 
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