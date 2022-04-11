https://ria.ru/20220411/google-1782982309.html

Google исправил ошибку в своем сервисе при переводе слов "дорогие россияне"

Google исправил ошибку в своем сервисе при переводе слов "дорогие россияне" - РИА Новости, 11.04.2022

Google исправил ошибку в своем сервисе при переводе слов "дорогие россияне"

Google исправил ошибку в своём сервисе Google Translate при переводе словосочетания "дорогие россияне", из-за которой к компании обращался с требованием... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T19:27

2022-04-11T19:27

2022-04-11T19:27

google

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

россия

происшествия

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Google исправил ошибку в своём сервисе Google Translate при переводе словосочетания "дорогие россияне", из-за которой к компании обращался с требованием Роскомнадзор, сообщили РИА Новости в компании."Ошибка исправлена", - сказали в Google в ответ на запрос РИА Новости.Ранее, как заявлял Роскомнадзор, в работе сервиса "Google.Переводчик" было обнаружено нарушение экстремистского характера. Сервис при вводе для перевода словосочетания dear Russians (дорогие россияне) предлагал российским пользователям заменить его переводом фразы dead Russians (мертвые россияне). Причем для поисковых запросов с упоминанием других национальностей подобные предложения отсутствовали. Роскомнадзор требовал от Google незамедлительно принять меры по исключению из его сервисов угроз в адрес российских пользователей.

https://ria.ru/20220411/google-1782968403.html

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

google, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, происшествия