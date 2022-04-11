18:14 11.04.2022 (обновлено: 18:42 11.04.2022)
Комиссия ГД потребовала от Google восстановить доступ к каналу "Дума ТВ"
Комиссия Госдумы обратилась к Google с требованием восстановить доступ к каналу "Дума ТВ"
Здание Государственной думы РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России обратилась к руководству компании Google с требованием восстановить доступ к YouTube-каналу телевидения нижней палаты парламента "Дума ТВ", а также объяснить причины блокировки ресурсов других российских госорганов и СМИ, сообщил председатель комиссии Василий Пискарев.
Ранее в субботу Google, которому принадлежит YouTube, заблокировал канал "Дума ТВ" на видеохостинге. Роскомнадзор потребовал от компании незамедлительно восстановить доступ к каналу и объяснить причины блокировки. Пискарев в свою очередь заявлял, что блокировка "Дума ТВ" на YouTube дает все основания для применения в отношении него максимально жестких мер реагирования.
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"Как и было обещано ранее, сегодня я направил главному исполнительному директору Google LLC Пичаи Сундарараджану обращение от имени Комиссии Государственной Думы с требованием восстановить доступ к YouTube-каналу телевидения Госдумы "Дума ТВ", - рассказал Пискарев журналистам.
Кроме того, по его словам, комиссия просит объяснить причины блокировки ресурсов других российских госорганов и СМИ.
Пискарев в письме главному исполнительному директору Google, копию которого он опубликовал в своем Telegram-канале, также подчеркнул, что комиссия не возражает против обсуждения этих вопросов с уполномоченным представителем компании. "Договоренности о взаимодействии ранее были достигнуты в ходе неоднократных переговоров с директором по работе с органами государственной власти в странах Европы, Ближнего Востока и Африки YouTube господином Марко Панчини", - говорится в документе.