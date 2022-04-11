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Комиссия ГД потребовала от Google восстановить доступ к каналу "Дума ТВ" - РИА Новости, 11.04.2022
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Комиссия ГД потребовала от Google восстановить доступ к каналу "Дума ТВ"
Комиссия ГД потребовала от Google восстановить доступ к каналу "Дума ТВ" - РИА Новости, 11.04.2022
Комиссия ГД потребовала от Google восстановить доступ к каналу "Дума ТВ"
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России обратилась к руководству компании Google с требованием... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T18:14
2022-04-11T18:42
россия
василий пискарев
госдума рф
google
технологии
происшествия
youtube
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России обратилась к руководству компании Google с требованием восстановить доступ к YouTube-каналу телевидения нижней палаты парламента "Дума ТВ", а также объяснить причины блокировки ресурсов других российских госорганов и СМИ, сообщил председатель комиссии Василий Пискарев.Ранее в субботу Google, которому принадлежит YouTube, заблокировал канал "Дума ТВ" на видеохостинге. Роскомнадзор потребовал от компании незамедлительно восстановить доступ к каналу и объяснить причины блокировки. Пискарев в свою очередь заявлял, что блокировка "Дума ТВ" на YouTube дает все основания для применения в отношении него максимально жестких мер реагирования."Как и было обещано ранее, сегодня я направил главному исполнительному директору Google LLC Пичаи Сундарараджану обращение от имени Комиссии Государственной Думы с требованием восстановить доступ к YouTube-каналу телевидения Госдумы "Дума ТВ", - рассказал Пискарев журналистам.Кроме того, по его словам, комиссия просит объяснить причины блокировки ресурсов других российских госорганов и СМИ.Пискарев в письме главному исполнительному директору Google, копию которого он опубликовал в своем Telegram-канале, также подчеркнул, что комиссия не возражает против обсуждения этих вопросов с уполномоченным представителем компании. "Договоренности о взаимодействии ранее были достигнуты в ходе неоднократных переговоров с директором по работе с органами государственной власти в странах Европы, Ближнего Востока и Африки YouTube господином Марко Панчини", - говорится в документе.
https://ria.ru/20220409/google-1782686573.html
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россия, василий пискарев, госдума рф, google, технологии, происшествия, youtube
18:14 11.04.2022 (обновлено: 18:42 11.04.2022)
 
Комиссия ГД потребовала от Google восстановить доступ к каналу "Дума ТВ"

Комиссия Госдумы обратилась к Google с требованием восстановить доступ к каналу "Дума ТВ"

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России обратилась к руководству компании Google с требованием восстановить доступ к YouTube-каналу телевидения нижней палаты парламента "Дума ТВ", а также объяснить причины блокировки ресурсов других российских госорганов и СМИ, сообщил председатель комиссии Василий Пискарев.
Ранее в субботу Google, которому принадлежит YouTube, заблокировал канал "Дума ТВ" на видеохостинге. Роскомнадзор потребовал от компании незамедлительно восстановить доступ к каналу и объяснить причины блокировки. Пискарев в свою очередь заявлял, что блокировка "Дума ТВ" на YouTube дает все основания для применения в отношении него максимально жестких мер реагирования.
Страница Google.com на экране - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
9 апреля, 15:29
Google назвал причину блокировки YouTube-канала Госдумы
"Как и было обещано ранее, сегодня я направил главному исполнительному директору Google LLC Пичаи Сундарараджану обращение от имени Комиссии Государственной Думы с требованием восстановить доступ к YouTube-каналу телевидения Госдумы "Дума ТВ", - рассказал Пискарев журналистам.
Кроме того, по его словам, комиссия просит объяснить причины блокировки ресурсов других российских госорганов и СМИ.
Пискарев в письме главному исполнительному директору Google, копию которого он опубликовал в своем Telegram-канале, также подчеркнул, что комиссия не возражает против обсуждения этих вопросов с уполномоченным представителем компании. "Договоренности о взаимодействии ранее были достигнуты в ходе неоднократных переговоров с директором по работе с органами государственной власти в странах Европы, Ближнего Востока и Африки YouTube господином Марко Панчини", - говорится в документе.
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РоссияВасилий ПискаревГосдума РФGoogleТехнологииПроисшествияYouTube
 
 
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