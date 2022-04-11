https://ria.ru/20220411/google-1782936598.html

Роскомнадзор потребовал от Google удалить угрозы российским пользователям

Роскомнадзор потребовал от Google удалить угрозы российским пользователям - РИА Новости, 11.04.2022

Роскомнадзор потребовал от Google удалить угрозы российским пользователям

Роскомнадзор потребовал от Google незамедлительно исключить угрозы российским пользователям из своих сервисов. РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T16:24

2022-04-11T16:24

2022-04-11T18:07

технологии

санкции в отношении россии

google

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

владимир путин

россия

украина

донбасс

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Google незамедлительно исключить угрозы российским пользователям из своих сервисов.Как отметили в Роскомнадзоре, для поисковых запросов с упоминанием других национальностей подобные варианты отсутствовали.Кроме того, ведомство потребовало от Google LLC информацию о причинах появления этих сообщений.Это уже не первая антироссийская акция со стороны интернет-гиганта. Так, в субботу видеохостинг YouTube заблокировал канал "Дума ТВ", сославшись на соблюдение закона о санкциях, примененных после начала российской спецоперации на Украине. Также Google ограничивал работу других российских каналов и доступ к отдельным видеозаписям. В ответ Роскомнадзор запретил распространение рекламы компании и ее информационных ресурсов и обязал поисковые системы информировать интернет-пользователей о нарушении иностранным лицом российского законодательства.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220411/ukraina-1782898861.html

https://ria.ru/20220409/google-1782677492.html

россия

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

технологии, санкции в отношении россии, google, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), владимир путин, россия, украина, донбасс, youtube