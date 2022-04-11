Рейтинг@Mail.ru
Роскомнадзор потребовал от Google удалить угрозы российским пользователям - РИА Новости, 11.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220411/google-1782936598.html
Роскомнадзор потребовал от Google удалить угрозы российским пользователям
Роскомнадзор потребовал от Google удалить угрозы российским пользователям - РИА Новости, 11.04.2022
Роскомнадзор потребовал от Google удалить угрозы российским пользователям
Роскомнадзор потребовал от Google незамедлительно исключить угрозы российским пользователям из своих сервисов. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T16:24
2022-04-11T18:07
технологии
санкции в отношении россии
google
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
владимир путин
россия
украина
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746328319_0:36:3077:1766_1920x0_80_0_0_47da20392a9359d049e0a325e14bb8f5.jpg
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Google незамедлительно исключить угрозы российским пользователям из своих сервисов.Как отметили в Роскомнадзоре, для поисковых запросов с упоминанием других национальностей подобные варианты отсутствовали.Кроме того, ведомство потребовало от Google LLC информацию о причинах появления этих сообщений.Это уже не первая антироссийская акция со стороны интернет-гиганта. Так, в субботу видеохостинг YouTube заблокировал канал "Дума ТВ", сославшись на соблюдение закона о санкциях, примененных после начала российской спецоперации на Украине. Также Google ограничивал работу других российских каналов и доступ к отдельным видеозаписям. В ответ Роскомнадзор запретил распространение рекламы компании и ее информационных ресурсов и обязал поисковые системы информировать интернет-пользователей о нарушении иностранным лицом российского законодательства.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220411/ukraina-1782898861.html
https://ria.ru/20220409/google-1782677492.html
россия
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746328319_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_d310519bddfa516a156b326fbf91808f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, санкции в отношении россии, google, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), владимир путин, россия, украина, донбасс, youtube
16:24 11.04.2022 (обновлено: 18:07 11.04.2022)
 
Роскомнадзор потребовал от Google удалить угрозы российским пользователям

Роскомнадзор потребовал от Google удалить из сервисов угрозы российским пользователям

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип компании Google
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Логотип компании Google. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Google незамедлительно исключить угрозы российским пользователям из своих сервисов.

"В работе сервиса Google.Translate было выявлено нарушение экстремистского характера. Указанный сервис при вводе для перевода словосочетания "dear Russians" (дорогие россияне) предлагал российским пользователям заменить его переводом фразы "dead Russians" (мертвые россияне)", — пояснили в ведомстве.

Как отметили в Роскомнадзоре, для поисковых запросов с упоминанием других национальностей подобные варианты отсутствовали.
Кроме того, ведомство потребовало от Google LLC информацию о причинах появления этих сообщений.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
Вчера, 13:28Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Meta* продлила исключения, позволяющие украинцам призывать к насилию
Это уже не первая антироссийская акция со стороны интернет-гиганта. Так, в субботу видеохостинг YouTube заблокировал канал "Дума ТВ", сославшись на соблюдение закона о санкциях, примененных после начала российской спецоперации на Украине. Также Google ограничивал работу других российских каналов и доступ к отдельным видеозаписям. В ответ Роскомнадзор запретил распространение рекламы компании и ее информационных ресурсов и обязал поисковые системы информировать интернет-пользователей о нарушении иностранным лицом российского законодательства.
Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
9 апреля, 13:30
В ГД назвали Google дубиной информационной войны США
 
ТехнологииСанкции в отношении РоссииGoogleФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Владимир ПутинРоссияУкраинаДонбассYouTube
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала