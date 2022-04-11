16:24 11.04.2022 (обновлено: 18:07 11.04.2022)
Роскомнадзор потребовал от Google удалить угрозы российским пользователям
Роскомнадзор потребовал от Google удалить из сервисов угрозы российским пользователям
Логотип компании Google. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Google незамедлительно исключить угрозы российским пользователям из своих сервисов.
"В работе сервиса Google.Translate было выявлено нарушение экстремистского характера. Указанный сервис при вводе для перевода словосочетания "dear Russians" (дорогие россияне) предлагал российским пользователям заменить его переводом фразы "dead Russians" (мертвые россияне)", — пояснили в ведомстве.
Как отметили в Роскомнадзоре, для поисковых запросов с упоминанием других национальностей подобные варианты отсутствовали.
Кроме того, ведомство потребовало от Google LLC информацию о причинах появления этих сообщений.
Это уже не первая антироссийская акция со стороны интернет-гиганта. Так, в субботу видеохостинг YouTube заблокировал канал "Дума ТВ", сославшись на соблюдение закона о санкциях, примененных после начала российской спецоперации на Украине. Также Google ограничивал работу других российских каналов и доступ к отдельным видеозаписям. В ответ Роскомнадзор запретил распространение рекламы компании и ее информационных ресурсов и обязал поисковые системы информировать интернет-пользователей о нарушении иностранным лицом российского законодательства.
Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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