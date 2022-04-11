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ГИТИС и театральный музей подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 11.04.2022
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Культура
https://ria.ru/20220411/gitis-1782970769.html
ГИТИС и театральный музей подписали соглашение о сотрудничестве
ГИТИС и театральный музей подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 11.04.2022
ГИТИС и театральный музей подписали соглашение о сотрудничестве
ГИТИС и Бахрушинский музей подписали соглашение о бессрочном сотрудничестве, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T19:17
2022-04-11T19:17
культура
новости культуры
григорий заславский
россия
гитис
театральный музей имени бахрушина
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. ГИТИС и Бахрушинский музей подписали соглашение о бессрочном сотрудничестве, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ. Учреждения договорились о проведении мероприятий по поддержке творческой молодежи. Студенты режиссерских, актерских, театроведческих и других творческих факультетов смогут разрабатывать собственные проекты, а также обмениваться опытом работы в команде, практиковаться в обработке научной информации и работе с архивными документами. Планируется, что результатом совместной деятельности станут студенческие работы, которые будут представлены в "Театральной лаборатории".Ректор ГИТИСа Григорий Заславский заметил, что благодаря сотрудничеству будущие театроведы "смогут проходить практику в музейных фондах и уже со студенческой скамьи будут приучаться к серьезной научной работе".По словам гендиректора музея Кристины Трубиновой, творческие связи институции с театральными вузами — "нужная и важная инициатива, дающая возможность раскрытия потенциала молодых людей"."За два года из этих совместных работ сложится программа, которая позволит открыть Бахрушинский музей после реставрации полноценным фестивалем с участием двух, а, может быть, и еще большего числа театральных институтов, которые по мере развития нашего совместного проекта будут к нему присоединяться", — поделился подробностями Заславский.
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новости культуры, григорий заславский, россия, гитис, театральный музей имени бахрушина
19:17 11.04.2022
 
ГИТИС и театральный музей подписали соглашение о сотрудничестве

Минкультуры сообщило о подписании сотрудничества между Бахрушинским музеем и ГИТИСом

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГлавный дом Бахрушинского музея
Главный дом Бахрушинского музея - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. ГИТИС и Бахрушинский музей подписали соглашение о бессрочном сотрудничестве, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.
Учреждения договорились о проведении мероприятий по поддержке творческой молодежи. Студенты режиссерских, актерских, театроведческих и других творческих факультетов смогут разрабатывать собственные проекты, а также обмениваться опытом работы в команде, практиковаться в обработке научной информации и работе с архивными документами. Планируется, что результатом совместной деятельности станут студенческие работы, которые будут представлены в "Театральной лаборатории".
Ректор ГИТИСа Григорий Заславский заметил, что благодаря сотрудничеству будущие театроведы "смогут проходить практику в музейных фондах и уже со студенческой скамьи будут приучаться к серьезной научной работе".
По словам гендиректора музея Кристины Трубиновой, творческие связи институции с театральными вузами — "нужная и важная инициатива, дающая возможность раскрытия потенциала молодых людей".
© mos.ruЗдание Российской академии театрального искусства (РАТИ ГИТИС) на Земляном Валу
Здание Российской академии театрального искусства (РАТИ ГИТИС) на Земляном Валу
© mos.ru
Здание Российской академии театрального искусства (РАТИ ГИТИС) на Земляном Валу
"За два года из этих совместных работ сложится программа, которая позволит открыть Бахрушинский музей после реставрации полноценным фестивалем с участием двух, а, может быть, и еще большего числа театральных институтов, которые по мере развития нашего совместного проекта будут к нему присоединяться", — поделился подробностями Заславский.
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КультураНовости культурыГригорий ЗаславскийРоссияГИТИСТеатральный музей имени Бахрушина
 
 
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