https://ria.ru/20220411/gitis-1782970769.html
ГИТИС и театральный музей подписали соглашение о сотрудничестве
ГИТИС и театральный музей подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 11.04.2022
ГИТИС и театральный музей подписали соглашение о сотрудничестве
ГИТИС и Бахрушинский музей подписали соглашение о бессрочном сотрудничестве, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T19:17
2022-04-11T19:17
2022-04-11T19:17
культура
новости культуры
григорий заславский
россия
гитис
театральный музей имени бахрушина
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. ГИТИС и Бахрушинский музей подписали соглашение о бессрочном сотрудничестве, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ. Учреждения договорились о проведении мероприятий по поддержке творческой молодежи. Студенты режиссерских, актерских, театроведческих и других творческих факультетов смогут разрабатывать собственные проекты, а также обмениваться опытом работы в команде, практиковаться в обработке научной информации и работе с архивными документами. Планируется, что результатом совместной деятельности станут студенческие работы, которые будут представлены в "Театральной лаборатории".Ректор ГИТИСа Григорий Заславский заметил, что благодаря сотрудничеству будущие театроведы "смогут проходить практику в музейных фондах и уже со студенческой скамьи будут приучаться к серьезной научной работе".По словам гендиректора музея Кристины Трубиновой, творческие связи институции с театральными вузами — "нужная и важная инициатива, дающая возможность раскрытия потенциала молодых людей"."За два года из этих совместных работ сложится программа, которая позволит открыть Бахрушинский музей после реставрации полноценным фестивалем с участием двух, а, может быть, и еще большего числа театральных институтов, которые по мере развития нашего совместного проекта будут к нему присоединяться", — поделился подробностями Заславский.
https://ria.ru/20220404/theatre-1781721331.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, григорий заславский, россия, гитис, театральный музей имени бахрушина
ГИТИС и театральный музей подписали соглашение о сотрудничестве
Минкультуры сообщило о подписании сотрудничества между Бахрушинским музеем и ГИТИСом
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. ГИТИС и Бахрушинский музей подписали соглашение о бессрочном сотрудничестве, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.
Учреждения договорились о проведении мероприятий по поддержке творческой молодежи. Студенты режиссерских, актерских, театроведческих и других творческих факультетов смогут разрабатывать собственные проекты, а также обмениваться опытом работы в команде, практиковаться в обработке научной информации и работе с архивными документами. Планируется, что результатом совместной деятельности станут студенческие работы, которые будут представлены в "Театральной лаборатории".
Ректор ГИТИСа Григорий Заславский заметил, что благодаря сотрудничеству будущие театроведы "смогут проходить практику в музейных фондах и уже со студенческой скамьи будут приучаться к серьезной научной работе".
По словам гендиректора музея Кристины Трубиновой, творческие связи институции с театральными вузами — "нужная и важная инициатива, дающая возможность раскрытия потенциала молодых людей".
"За два года из этих совместных работ сложится программа, которая позволит открыть Бахрушинский музей после реставрации полноценным фестивалем с участием двух, а, может быть, и еще большего числа театральных институтов, которые по мере развития нашего совместного проекта будут к нему присоединяться", — поделился подробностями Заславский.