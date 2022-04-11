https://ria.ru/20220411/gitis-1782970769.html

ГИТИС и театральный музей подписали соглашение о сотрудничестве

ГИТИС и театральный музей подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 11.04.2022

ГИТИС и театральный музей подписали соглашение о сотрудничестве

ГИТИС и Бахрушинский музей подписали соглашение о бессрочном сотрудничестве, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ. РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T19:17

2022-04-11T19:17

2022-04-11T19:17

культура

новости культуры

григорий заславский

россия

гитис

театральный музей имени бахрушина

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. ГИТИС и Бахрушинский музей подписали соглашение о бессрочном сотрудничестве, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ. Учреждения договорились о проведении мероприятий по поддержке творческой молодежи. Студенты режиссерских, актерских, театроведческих и других творческих факультетов смогут разрабатывать собственные проекты, а также обмениваться опытом работы в команде, практиковаться в обработке научной информации и работе с архивными документами. Планируется, что результатом совместной деятельности станут студенческие работы, которые будут представлены в "Театральной лаборатории".Ректор ГИТИСа Григорий Заславский заметил, что благодаря сотрудничеству будущие театроведы "смогут проходить практику в музейных фондах и уже со студенческой скамьи будут приучаться к серьезной научной работе".По словам гендиректора музея Кристины Трубиновой, творческие связи институции с театральными вузами — "нужная и важная инициатива, дающая возможность раскрытия потенциала молодых людей"."За два года из этих совместных работ сложится программа, которая позволит открыть Бахрушинский музей после реставрации полноценным фестивалем с участием двух, а, может быть, и еще большего числа театральных институтов, которые по мере развития нашего совместного проекта будут к нему присоединяться", — поделился подробностями Заславский.

https://ria.ru/20220404/theatre-1781721331.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, григорий заславский, россия, гитис, театральный музей имени бахрушина