https://ria.ru/20220411/gaz-1782987059.html
Цены на газ в Европе опустились ниже 1150 долларов за тысячу кубов
Цены на газ в Европе опустились ниже 1150 долларов за тысячу кубов - РИА Новости, 11.04.2022
Цены на газ в Европе опустились ниже 1150 долларов за тысячу кубов
Стоимость фьючерсов на газ в Европе по итогам понедельника опустилась ниже 1150 долларов за тысячу кубометров, снизившись на 2%, следует из данных лондонской... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T20:01
2022-04-11T20:01
2022-04-11T20:01
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Стоимость фьючерсов на газ в Европе по итогам понедельника опустилась ниже 1150 долларов за тысячу кубометров, снизившись на 2%, следует из данных лондонской биржи ICE.На открытии торгов цена майского фьючерса на газ составила 1151 доллар, и в первый час поднялась до максимума сессии в 1778 долларов. В целом в течение дня котировки показывали стабильную динамику, а к закрытию снизились на 2,3% к расчетной цене пятницы, до 1142 долларов.Стоимость газа в Европе с конца февраля демонстрировала сильную волатильность, однако всю прошлую неделю она закрепилась в коридоре 1100-1200 долларов. Резко цена выросла после того, как президент Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала военную операцию в отношении Украины.В начале марта цены на газ на фоне опасений запрета экспорта российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы, после чего к середине месяца снизились более чем втрое: 7 марта фьючерсные контракты торговались почти по 3900 долларов, а к 21 марта газовые котировки опустились ниже 1100 долларов за тысячу кубометров. Цена на споте по контракту "на день вперед" также демонстрировала волатильность: 7 марта достигла максимума в 2425 долларов, а 21 марта снизилась более чем вдвое - до 1050 долларов.Ощутимый же рост газовых котировок в Европе начался еще с прошлой весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября - уже 1000 долларов за тысячу кубометров. Ценовой максимум в 3892 доллара был достигнут 7 марта текущего года.Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.
https://ria.ru/20220411/vengriya-1782981094.html
https://ria.ru/20220411/gaz-1782932214.html
https://ria.ru/20220411/spg-1782910142.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
природный газ, россия, азия, экономика, европа, в мире, цены
Цены на газ в Европе опустились ниже 1150 долларов за тысячу кубов
Стоимость фьючерсов на газ в Европе опустились ниже 1150 долларов за тысячу кубометров
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Стоимость фьючерсов на газ в Европе по итогам понедельника опустилась ниже 1150 долларов за тысячу кубометров, снизившись на 2%, следует из данных лондонской биржи ICE.
На открытии торгов цена майского фьючерса на газ составила 1151 доллар, и в первый час поднялась до максимума сессии в 1778 долларов. В целом в течение дня котировки показывали стабильную динамику, а к закрытию снизились на 2,3% к расчетной цене пятницы, до 1142 долларов.
Стоимость газа в Европе
с конца февраля демонстрировала сильную волатильность, однако всю прошлую неделю она закрепилась в коридоре 1100-1200 долларов. Резко цена выросла после того, как президент Владимир Путин
21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик
, а 24 февраля Россия
начала военную операцию в отношении Украины
.
В начале марта цены на газ на фоне опасений запрета экспорта российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы, после чего к середине месяца снизились более чем втрое: 7 марта фьючерсные контракты торговались почти по 3900 долларов, а к 21 марта газовые котировки опустились ниже 1100 долларов за тысячу кубометров. Цена на споте по контракту "на день вперед" также демонстрировала волатильность: 7 марта достигла максимума в 2425 долларов, а 21 марта снизилась более чем вдвое - до 1050 долларов.
Ощутимый же рост газовых котировок в Европе начался еще с прошлой весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября - уже 1000 долларов за тысячу кубометров. Ценовой максимум в 3892 доллара был достигнут 7 марта текущего года.
Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии
, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.