https://ria.ru/20220411/gaz-1782861507.html
В Германии рассказали о страхе лишиться российского газа
Немецкий бизнесмен рассказал о страхе остаться без российского газа - РИА Новости, 11.04.2022
В Германии рассказали о страхе лишиться российского газа
Введение эмбарго на поставки российского газа остановит "колеса химической промышленности" Германии и нанесет серьезный удар по ее экономике. Об этом в интервью РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T10:53
2022-04-11T10:53
2022-04-11T16:20
в мире
германия
россия
природный газ
basf se
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Введение эмбарго на поставки российского газа остановит "колеса химической промышленности" Германии и нанесет серьезный удар по ее экономике. Об этом в интервью газете Frankfurter Allgemeine заявил генеральный директор химического концерна BASF Мартин Брудермюллер.Менеджер признался, что испытывает реальную физическую боль, размышляя о будущем, где Евросоюз может лишиться дешевого газа из России и начать покупать его втридорога у США.Последствия украинского кризиса, по мнению Брудермюллера, будут ощущаться в Европе даже спустя долгое время после прекращения огня.Западные страны объявили о новых санкциях после начала специальной операции России по демилитаризации и денацификации Украины. Меры в основном коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Стали громче звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие компании объявили о прекращении деятельности на территории России.В Кремле новые ограничения назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Газпромбанк откроет специальные валютные и рублевые счета для расчетов. Иностранные покупатели смогут переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте, банк продаст ее на Мосбирже, после чего произойдут расчеты с поставщиком газа.При этом Европа столкнулась с ростом цен на топливо и вызванной им продуктовой инфляцией, что спровоцировало недовольство граждан некоторых стран.
https://ria.ru/20220411/gaz-1782842515.html
https://ria.ru/20220411/smert-1782830085.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, германия, россия, природный газ, basf se
10:53 11.04.2022 (обновлено: 16:20 11.04.2022)
Немецкий бизнесмен рассказал о страхе остаться без российского газа
Гендиректор BASF Брудермюллер: отказ от российского газа грозит экономике Германии
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости.
Введение эмбарго на поставки российского газа остановит "колеса химической промышленности" Германии и нанесет серьезный удар по ее экономике. Об этом в интервью газете Frankfurter Allgemeine
заявил генеральный директор химического концерна BASF Мартин Брудермюллер.
"Наивные моралисты, осуждающие спецоперацию России на Украине, ничего не знают о работе производственных цепочек и основах благосостояния Германии", — пояснил он.
Менеджер признался, что испытывает реальную физическую боль, размышляя о будущем, где Евросоюз может лишиться дешевого газа из России и начать покупать его втридорога у США.
Последствия украинского кризиса, по мнению Брудермюллера, будут ощущаться в Европе даже спустя долгое время после прекращения огня.
Западные страны объявили о новых санкциях после начала специальной операции России по демилитаризации и денацификации Украины. Меры в основном коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Стали громче звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие компании объявили о прекращении деятельности на территории России.
В Кремле новые ограничения назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Газпромбанк откроет специальные валютные и рублевые счета для расчетов. Иностранные покупатели смогут переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте, банк продаст ее на Мосбирже, после чего произойдут расчеты с поставщиком газа.
При этом Европа столкнулась с ростом цен на топливо и вызванной им продуктовой инфляцией, что спровоцировало недовольство граждан некоторых стран.