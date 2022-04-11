https://ria.ru/20220411/gaz-1782861507.html

В Германии рассказали о страхе лишиться российского газа

Немецкий бизнесмен рассказал о страхе остаться без российского газа - РИА Новости, 11.04.2022

В Германии рассказали о страхе лишиться российского газа

Введение эмбарго на поставки российского газа остановит "колеса химической промышленности" Германии и нанесет серьезный удар по ее экономике. Об этом в интервью РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T10:53

2022-04-11T10:53

2022-04-11T16:20

в мире

германия

россия

природный газ

basf se

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102137/76/1021377685_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_6a60350b427e0c575f3d8581f5a2e9e5.jpg

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Введение эмбарго на поставки российского газа остановит "колеса химической промышленности" Германии и нанесет серьезный удар по ее экономике. Об этом в интервью газете Frankfurter Allgemeine заявил генеральный директор химического концерна BASF Мартин Брудермюллер.Менеджер признался, что испытывает реальную физическую боль, размышляя о будущем, где Евросоюз может лишиться дешевого газа из России и начать покупать его втридорога у США.Последствия украинского кризиса, по мнению Брудермюллера, будут ощущаться в Европе даже спустя долгое время после прекращения огня.Западные страны объявили о новых санкциях после начала специальной операции России по демилитаризации и денацификации Украины. Меры в основном коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Стали громче звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие компании объявили о прекращении деятельности на территории России.В Кремле новые ограничения назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Газпромбанк откроет специальные валютные и рублевые счета для расчетов. Иностранные покупатели смогут переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте, банк продаст ее на Мосбирже, после чего произойдут расчеты с поставщиком газа.При этом Европа столкнулась с ростом цен на топливо и вызванной им продуктовой инфляцией, что спровоцировало недовольство граждан некоторых стран.

https://ria.ru/20220411/gaz-1782842515.html

https://ria.ru/20220411/smert-1782830085.html

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Икрамова

Влада Икрамова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, германия, россия, природный газ, basf se