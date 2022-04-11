https://ria.ru/20220411/gaz-1782842515.html

Франции грозит голод из-за санкций против России

В парламенте Франции заявили об угрозе сельскому хозяйству из-за санкций - РИА Новости, 11.04.2022

Франции грозит голод из-за санкций против России

Французские фермеры допустили сокращение объемов производства из-за дефицита азотных удобрений в следующем году. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T09:17

2022-04-11T09:17

2022-04-11T09:18

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россия

евросоюз

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газпром

национальное собрание франции

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Французские фермеры допустили сокращение объемов производства из-за дефицита азотных удобрений в следующем году. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на заявление депутата Национального собрания Франции Пьера Ватена.По его словам, нехватка удобрений может способствовать изменению посева, сокращению объемов производства и снижению качества растений, что приведет к серьезным последствиям для сельского хозяйства в целом.Западные страны объявили о новых санкциях после начала специальной операции России по демилитаризации и денацификации Украины. Ограничения в основном коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Стали громче звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие компании объявили о прекращении деятельности на территории России.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Газпромбанк откроет специальные валютные и рублевые счета для расчетов. Иностранные покупатели смогут переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте, банк продаст ее на Мосбирже, после чего произойдут расчеты с поставщиком газа.При этом Европа столкнулась с ростом цен на топливо и вызванной им продуктовой инфляцией, что вызвало недовольство граждан некоторых стран.

https://ria.ru/20220410/sanktsii-1782759579.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, франция, россия, евросоюз, украина, газпром, национальное собрание франции