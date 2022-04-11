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В парламенте Франции заявили об угрозе сельскому хозяйству из-за санкций - РИА Новости, 11.04.2022
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Франции грозит голод из-за санкций против России
В парламенте Франции заявили об угрозе сельскому хозяйству из-за санкций - РИА Новости, 11.04.2022
Франции грозит голод из-за санкций против России
Французские фермеры допустили сокращение объемов производства из-за дефицита азотных удобрений в следующем году. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T09:17
2022-04-11T09:18
в мире
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россия
евросоюз
украина
газпром
национальное собрание франции
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Французские фермеры допустили сокращение объемов производства из-за дефицита азотных удобрений в следующем году. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на заявление депутата Национального собрания Франции Пьера Ватена.По его словам, нехватка удобрений может способствовать изменению посева, сокращению объемов производства и снижению качества растений, что приведет к серьезным последствиям для сельского хозяйства в целом.Западные страны объявили о новых санкциях после начала специальной операции России по демилитаризации и денацификации Украины. Ограничения в основном коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Стали громче звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие компании объявили о прекращении деятельности на территории России.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Газпромбанк откроет специальные валютные и рублевые счета для расчетов. Иностранные покупатели смогут переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте, банк продаст ее на Мосбирже, после чего произойдут расчеты с поставщиком газа.При этом Европа столкнулась с ростом цен на топливо и вызванной им продуктовой инфляцией, что вызвало недовольство граждан некоторых стран.
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в мире, франция, россия, евросоюз, украина, газпром, национальное собрание франции
09:17 11.04.2022 (обновлено: 09:18 11.04.2022)
 
В парламенте Франции заявили об угрозе сельскому хозяйству из-за санкций

Депутат Ватен: дефицит азотных удобрений приведет к сокращению объемов производства

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСбор урожая
Сбор урожая - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Сбор урожая
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Французские фермеры допустили сокращение объемов производства из-за дефицита азотных удобрений в следующем году. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на заявление депутата Национального собрания Франции Пьера Ватена.
"Европейские производители азотных растворов зависят от газа, стоимость которого достигла рекордных показателей после санкций Евросоюза против России", — пояснил политик.
По его словам, нехватка удобрений может способствовать изменению посева, сокращению объемов производства и снижению качества растений, что приведет к серьезным последствиям для сельского хозяйства в целом.
Западные страны объявили о новых санкциях после начала специальной операции России по демилитаризации и денацификации Украины. Ограничения в основном коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Стали громче звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие компании объявили о прекращении деятельности на территории России.
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В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Газпромбанк откроет специальные валютные и рублевые счета для расчетов. Иностранные покупатели смогут переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте, банк продаст ее на Мосбирже, после чего произойдут расчеты с поставщиком газа.
При этом Европа столкнулась с ростом цен на топливо и вызванной им продуктовой инфляцией, что вызвало недовольство граждан некоторых стран.
 
В миреФранцияРоссияЕвросоюзУкраинаГазпромНациональное собрание Франции
 
 
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