https://ria.ru/20220411/gaz-1782840787.html

Транзит газа через Украину вырастет на 18% после проседания на выходных

Транзит газа через Украину вырастет на 18% после проседания на выходных - РИА Новости, 11.04.2022

Транзит газа через Украину вырастет на 18% после проседания на выходных

Транзит российского газа через Украину в понедельник, как ожидается, вырастет на 18% по сравнению с показателями прошедших выходных, когда прокачка значительно... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T09:03

2022-04-11T09:03

2022-04-11T09:03

экономика

украина

россия

европа

газпром

северный поток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151748/50/1517485032_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_094512c60a47a24d102bdb6516420664.jpg

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Транзит российского газа через Украину в понедельник, как ожидается, вырастет на 18% по сравнению с показателями прошедших выходных, когда прокачка значительно просела, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ).Заявки на прокачку газа через станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России на 11 апреля составляют 94,9 миллиона кубометров. Это примерно на 18% больше объема заявок на 9 или 10 апреля. В то же время это всё ещё меньше максимальных обязательств "Газпрома" перед Украиной по транзитному контракту, которые составляют около 109,6 миллиона кубометров в сутки (40 миллиардов кубометров в год).Украинский транзит российского газа держался на максимуме контрактных обязательств с конца февраля и незначительно снижался лишь пару дней в середине марта. Однако с 8 апреля он вновь несколько снизился, на что мог повлиять приход более теплой погоды в Европу.Этот же фактор, вероятно, повлиял на то, что "Газпром" с 8 апреля не бронирует газопровод "Ямал - Европа" для транзита газа через Польшу в Германию. Это один из основных, но балансирующих маршрутов для российской компании. Начиная с 7 апреля трубопровод работает в режиме реверса, то есть поток газа идет по нему со стороны Германии в Польшу, а не наоборот.Главный же маршрут поставок газа из РФ на европейский рынок на текущий момент - это газопровод "Северный поток", и прокачка по нему сохраняется на уровне 170 миллионов кубометров в сутки, свидетельствуют данные на сайте оператора газопровода Nord Stream AG о заявках на понедельник.

украина

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, украина, россия, европа, газпром, северный поток