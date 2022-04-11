Транзит газа через Украину вырастет на 18% после проседания на выходных
Транзит газа из России через Украину вырастет на 18 процентов после проседания на выходных
Газодобывающее предприятие
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Транзит российского газа через Украину в понедельник, как ожидается, вырастет на 18% по сравнению с показателями прошедших выходных, когда прокачка значительно просела, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ).
Заявки на прокачку газа через станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России на 11 апреля составляют 94,9 миллиона кубометров. Это примерно на 18% больше объема заявок на 9 или 10 апреля. В то же время это всё ещё меньше максимальных обязательств "Газпрома" перед Украиной по транзитному контракту, которые составляют около 109,6 миллиона кубометров в сутки (40 миллиардов кубометров в год).
Украинский транзит российского газа держался на максимуме контрактных обязательств с конца февраля и незначительно снижался лишь пару дней в середине марта. Однако с 8 апреля он вновь несколько снизился, на что мог повлиять приход более теплой погоды в Европу.
Этот же фактор, вероятно, повлиял на то, что "Газпром" с 8 апреля не бронирует газопровод "Ямал - Европа" для транзита газа через Польшу в Германию. Это один из основных, но балансирующих маршрутов для российской компании. Начиная с 7 апреля трубопровод работает в режиме реверса, то есть поток газа идет по нему со стороны Германии в Польшу, а не наоборот.
Главный же маршрут поставок газа из РФ на европейский рынок на текущий момент - это газопровод "Северный поток", и прокачка по нему сохраняется на уровне 170 миллионов кубометров в сутки, свидетельствуют данные на сайте оператора газопровода Nord Stream AG о заявках на понедельник.