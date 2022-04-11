https://ria.ru/20220411/fsin-1782929388.html

В колонии, где сидел "скопинский маньяк", начали проверку после убийства

В колонии, где сидел "скопинский маньяк", начали проверку после убийства - РИА Новости, 11.04.2022

В колонии, где сидел "скопинский маньяк", начали проверку после убийства

Управление ФСИН по Саратовской области начало проверку по факту происшествия в исправительной колонии №4 в Пугачеве, где после конфликта один заключенный убит,... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T15:49

2022-04-11T15:49

2022-04-11T15:49

происшествия

саратовская область

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

виктор мохов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/05/1748755356_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_db0872f50f8c00084bb1da3974a46b32.jpg

САРАТОВ, 11 апр - РИА Новости. Управление ФСИН по Саратовской области начало проверку по факту происшествия в исправительной колонии №4 в Пугачеве, где после конфликта один заключенный убит, еще трое ранены, заявили РИА Новости в пресс-службе УФСИН.Следствие ранее сообщило, что конфликт на бытовой почве между осужденными произошел у здания отряда исправительного учреждения Саратовской области вечером в воскресенье, в результате 35-летний мужчина был зарезан, еще трое получили ранения. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Круг подозреваемых устанавливается."В УФСИН по факту произошедшего назначено проведение проверки", - сказали в пресс-службе.Исправительная колония №4 в городе Пугачеве Саратовской области была в центре внимания СМИ в марте прошлого года, когда из нее освободился "скопинский маньяк" Виктор Мохов, отбывавший почти 17-летний срок за похищение и изнасилования двух девушек.

https://ria.ru/20220322/prokuror-1779541803.html

саратовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, саратовская область, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), виктор мохов