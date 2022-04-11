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В колонии, где сидел "скопинский маньяк", начали проверку после убийства - РИА Новости, 11.04.2022
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В колонии, где сидел "скопинский маньяк", начали проверку после убийства
В колонии, где сидел "скопинский маньяк", начали проверку после убийства - РИА Новости, 11.04.2022
В колонии, где сидел "скопинский маньяк", начали проверку после убийства
Управление ФСИН по Саратовской области начало проверку по факту происшествия в исправительной колонии №4 в Пугачеве, где после конфликта один заключенный убит,... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T15:49
2022-04-11T15:49
происшествия
саратовская область
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
виктор мохов
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САРАТОВ, 11 апр - РИА Новости. Управление ФСИН по Саратовской области начало проверку по факту происшествия в исправительной колонии №4 в Пугачеве, где после конфликта один заключенный убит, еще трое ранены, заявили РИА Новости в пресс-службе УФСИН.Следствие ранее сообщило, что конфликт на бытовой почве между осужденными произошел у здания отряда исправительного учреждения Саратовской области вечером в воскресенье, в результате 35-летний мужчина был зарезан, еще трое получили ранения. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Круг подозреваемых устанавливается."В УФСИН по факту произошедшего назначено проведение проверки", - сказали в пресс-службе.Исправительная колония №4 в городе Пугачеве Саратовской области была в центре внимания СМИ в марте прошлого года, когда из нее освободился "скопинский маньяк" Виктор Мохов, отбывавший почти 17-летний срок за похищение и изнасилования двух девушек.
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происшествия, саратовская область, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), виктор мохов
15:49 11.04.2022
 
В колонии, где сидел "скопинский маньяк", начали проверку после убийства

Саратовское УФСИН начало проверку после убийства в колонии, где сидел "скопинский маньяк"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкИсправительная колония
Исправительная колония - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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САРАТОВ, 11 апр - РИА Новости. Управление ФСИН по Саратовской области начало проверку по факту происшествия в исправительной колонии №4 в Пугачеве, где после конфликта один заключенный убит, еще трое ранены, заявили РИА Новости в пресс-службе УФСИН.
Следствие ранее сообщило, что конфликт на бытовой почве между осужденными произошел у здания отряда исправительного учреждения Саратовской области вечером в воскресенье, в результате 35-летний мужчина был зарезан, еще трое получили ранения. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Круг подозреваемых устанавливается.
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Исправительная колония №4 в городе Пугачеве Саратовской области была в центре внимания СМИ в марте прошлого года, когда из нее освободился "скопинский маньяк" Виктор Мохов, отбывавший почти 17-летний срок за похищение и изнасилования двух девушек.
 
ПроисшествияСаратовская областьФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Виктор Мохов
 
 
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