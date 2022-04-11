https://ria.ru/20220411/frantsiya-1782945096.html

Макрон заявил, что хочет переубедить сограждан, голосовавших за Ле Пен

Макрон заявил, что хочет переубедить сограждан, голосовавших за Ле Пен - РИА Новости, 11.04.2022

Макрон заявил, что хочет переубедить сограждан, голосовавших за Ле Пен

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хочет переубедить сограждан, голосовавших за лидера крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T16:51

2022-04-11T16:51

2022-04-11T16:51

в мире

франция

эммануэль макрон

марин ле пен

выборы президента франции — 2022

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ПАРИЖ, 11 апр – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хочет переубедить сограждан, голосовавших за лидера крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в первом туре президентских выборов.Первый тур голосования прошел в воскресенье. Согласно окончательным данным МВД Франции, Макрон набрал 27,84% голосов Ле Пен - 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.Он также сообщил, что планирует в ближайшие дни поговорить со всеми кандидатами. При этом Макрон пояснил, что это будут не переговоры.

https://ria.ru/20220411/frantsiya-1782832410.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, франция, эммануэль макрон, марин ле пен, выборы президента франции — 2022