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Макрон заявил, что хочет переубедить сограждан, голосовавших за Ле Пен - РИА Новости, 11.04.2022
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Макрон заявил, что хочет переубедить сограждан, голосовавших за Ле Пен
Макрон заявил, что хочет переубедить сограждан, голосовавших за Ле Пен - РИА Новости, 11.04.2022
Макрон заявил, что хочет переубедить сограждан, голосовавших за Ле Пен
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хочет переубедить сограждан, голосовавших за лидера крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T16:51
2022-04-11T16:51
в мире
франция
эммануэль макрон
марин ле пен
выборы президента франции — 2022
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ПАРИЖ, 11 апр – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хочет переубедить сограждан, голосовавших за лидера крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в первом туре президентских выборов.Первый тур голосования прошел в воскресенье. Согласно окончательным данным МВД Франции, Макрон набрал 27,84% голосов Ле Пен - 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.Он также сообщил, что планирует в ближайшие дни поговорить со всеми кандидатами. При этом Макрон пояснил, что это будут не переговоры.
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в мире, франция, эммануэль макрон, марин ле пен, выборы президента франции — 2022
16:51 11.04.2022
 
Макрон заявил, что хочет переубедить сограждан, голосовавших за Ле Пен

Президент Франции Макрон заявил, что хочет переубедить сограждан, голосовавших за Ле Пен

© AP Photo / Bob EdmeПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© AP Photo / Bob Edme
Президент Франции Эммануэль Макрон
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 11 апр – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хочет переубедить сограждан, голосовавших за лидера крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в первом туре президентских выборов.
Первый тур голосования прошел в воскресенье. Согласно окончательным данным МВД Франции, Макрон набрал 27,84% голосов Ле Пен - 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.
"Я хочу убедить наших соотечественников, которые голосовали за "Национальный фронт" и воздержались от того, чтобы меня поддержать", - сказал действующий президент Франции, который находится в понедельник в коммуне Данен на севере Франции.
Он также сообщил, что планирует в ближайшие дни поговорить со всеми кандидатами. При этом Макрон пояснил, что это будут не переговоры.
Марин Ле Пен возле избирательного участка после голосования в первом туре президентских выборов во Франции - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
Вчера, 08:00
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В миреФранцияЭммануэль МакронМарин Ле ПенВыборы президента Франции — 2022
 
 
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