10:31 11.04.2022 (обновлено: 10:32 11.04.2022)
В Совфеде считают, что Ле Пен не сумеет победить на выборах
Сенатор Цеков: Ле Пен была бы предпочтительнее для России, но вряд ли победит на выборах
© REUTERS / Pascal RossignolМарин Ле Пен во время объявления предварительных результатов первого тура президентских выборов во Франции
Марин Ле Пен во время объявления предварительных результатов первого тура президентских выборов во Франции
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Победа на президентских выборах во Франции Марин Ле Пен была бы предпочтительней для России, но ей вряд ли удастся одержать победу во втором туре, считает член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.
В воскресенье состоялся первый тур президентских выборов во Франции. По предварительным данным, во второй тур прошли действующий президент Эммануэль Макрон и лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Второй тур голосования пройдет 24 апреля.
"Конечно, победа Ле Пен на выборах была бы предпочтительней для России. Она является сторонником традиционных культурных ценностей, их сохранения, кроме того, Франции, как и другим странам ЕС, нужны более динамичные, более энергичные лидеры", - сказал Цеков РИА Новости.
По словам сенатора, избавление от нынешних "лидеров-соглашателей в политике ЕС" помогло бы Франции успешнее развиваться. "Но у Макрона во втором туре, безусловно, больше шансов. У Ле Пен, в отличие от него, резервов почти нет", - отметил Цеков.
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