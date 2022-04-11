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В Совфеде считают, что Ле Пен не сумеет победить на выборах - РИА Новости, 11.04.2022
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В Совфеде считают, что Ле Пен не сумеет победить на выборах
В Совфеде считают, что Ле Пен не сумеет победить на выборах - РИА Новости, 11.04.2022
В Совфеде считают, что Ле Пен не сумеет победить на выборах
Победа на президентских выборах во Франции Марин Ле Пен была бы предпочтительней для России, но ей вряд ли удастся одержать победу во втором туре, считает член... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T10:31
2022-04-11T10:32
в мире
россия
франция
эммануэль макрон
марин ле пен
совет федерации рф
сергей цеков
выборы президента франции — 2022
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Победа на президентских выборах во Франции Марин Ле Пен была бы предпочтительней для России, но ей вряд ли удастся одержать победу во втором туре, считает член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.В воскресенье состоялся первый тур президентских выборов во Франции. По предварительным данным, во второй тур прошли действующий президент Эммануэль Макрон и лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Второй тур голосования пройдет 24 апреля."Конечно, победа Ле Пен на выборах была бы предпочтительней для России. Она является сторонником традиционных культурных ценностей, их сохранения, кроме того, Франции, как и другим странам ЕС, нужны более динамичные, более энергичные лидеры", - сказал Цеков РИА Новости.По словам сенатора, избавление от нынешних "лидеров-соглашателей в политике ЕС" помогло бы Франции успешнее развиваться. "Но у Макрона во втором туре, безусловно, больше шансов. У Ле Пен, в отличие от него, резервов почти нет", - отметил Цеков.
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в мире, россия, франция, эммануэль макрон, марин ле пен, совет федерации рф, сергей цеков, выборы президента франции — 2022
10:31 11.04.2022 (обновлено: 10:32 11.04.2022)
 
В Совфеде считают, что Ле Пен не сумеет победить на выборах

Сенатор Цеков: Ле Пен была бы предпочтительнее для России, но вряд ли победит на выборах

© REUTERS / Pascal RossignolМарин Ле Пен во время объявления предварительных результатов первого тура президентских выборов во Франции
Марин Ле Пен во время объявления предварительных результатов первого тура президентских выборов во Франции - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© REUTERS / Pascal Rossignol
Марин Ле Пен во время объявления предварительных результатов первого тура президентских выборов во Франции
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Победа на президентских выборах во Франции Марин Ле Пен была бы предпочтительней для России, но ей вряд ли удастся одержать победу во втором туре, считает член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.
В воскресенье состоялся первый тур президентских выборов во Франции. По предварительным данным, во второй тур прошли действующий президент Эммануэль Макрон и лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Второй тур голосования пройдет 24 апреля.
"Конечно, победа Ле Пен на выборах была бы предпочтительней для России. Она является сторонником традиционных культурных ценностей, их сохранения, кроме того, Франции, как и другим странам ЕС, нужны более динамичные, более энергичные лидеры", - сказал Цеков РИА Новости.
По словам сенатора, избавление от нынешних "лидеров-соглашателей в политике ЕС" помогло бы Франции успешнее развиваться. "Но у Макрона во втором туре, безусловно, больше шансов. У Ле Пен, в отличие от него, резервов почти нет", - отметил Цеков.
Марин Ле Пен возле избирательного участка после голосования в первом туре президентских выборов во Франции - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
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В миреРоссияФранцияЭммануэль МакронМарин Ле ПенСовет Федерации РФСергей ЦековВыборы президента Франции — 2022
 
 
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