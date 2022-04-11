https://ria.ru/20220411/frantsiya-1782855823.html

В Совфеде считают, что Ле Пен не сумеет победить на выборах

В Совфеде считают, что Ле Пен не сумеет победить на выборах - РИА Новости, 11.04.2022

В Совфеде считают, что Ле Пен не сумеет победить на выборах

Победа на президентских выборах во Франции Марин Ле Пен была бы предпочтительней для России, но ей вряд ли удастся одержать победу во втором туре, считает член... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T10:31

2022-04-11T10:31

2022-04-11T10:32

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эммануэль макрон

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совет федерации рф

сергей цеков

выборы президента франции — 2022

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Победа на президентских выборах во Франции Марин Ле Пен была бы предпочтительней для России, но ей вряд ли удастся одержать победу во втором туре, считает член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.В воскресенье состоялся первый тур президентских выборов во Франции. По предварительным данным, во второй тур прошли действующий президент Эммануэль Макрон и лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Второй тур голосования пройдет 24 апреля."Конечно, победа Ле Пен на выборах была бы предпочтительней для России. Она является сторонником традиционных культурных ценностей, их сохранения, кроме того, Франции, как и другим странам ЕС, нужны более динамичные, более энергичные лидеры", - сказал Цеков РИА Новости.По словам сенатора, избавление от нынешних "лидеров-соглашателей в политике ЕС" помогло бы Франции успешнее развиваться. "Но у Макрона во втором туре, безусловно, больше шансов. У Ле Пен, в отличие от него, резервов почти нет", - отметил Цеков.

https://ria.ru/20220411/frantsiya-1782832410.html

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Кирилл Волков

в мире, россия, франция, эммануэль макрон, марин ле пен, совет федерации рф, сергей цеков, выборы президента франции — 2022