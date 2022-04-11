https://ria.ru/20220411/finpotolok-1782872880.html

Много лет получаю одну и ту же зарплату. Как повысить доход?

Много лет получаю одну и ту же зарплату. Как повысить доход? - РИА Новости, 11.04.2022

Много лет получаю одну и ту же зарплату. Как повысить доход?

У Екатерины есть любимая работа по найму. Но заработок на ней не повышается уже много лет. Учитывая текущую ежедневную инфляцию, она решилась, наконец, пробить свой "финансовый потолок". Но наемному работнику не просто изменить цены на свои услуги. Как в сегодняшнее "турбулентное" время без риска для себя увеличить заработок?

2022-04-11T12:00

2022-04-11T12:00

2022-04-11T12:00

страхи

работа

психология богатства

финансы

зарплата

наталья лосева

общество

подкаст

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Много лет получаю одну и ту же зарплату. Как повысить доход? У Екатерины есть любимая работа по найму. Но заработок на ней не повышается уже много лет. Учитывая текущую ежедневную инфляцию, она решилась, наконец, пробить свой "финансовый потолок". Но наемному работнику не просто изменить цены на свои услуги. Как в сегодняшнее "турбулентное" время без риска для себя увеличить заработок? audio/mpeg

Много лет получаю одну и ту же зарплату. Как повысить доход? У Екатерины есть любимая работа по найму. Но заработок на ней не повышается уже много лет. Учитывая текущую ежедневную инфляцию, она решилась, наконец, пробить свой "финансовый потолок". Но наемному работнику не просто изменить цены на свои услуги. Как в сегодняшнее "турбулентное" время без риска для себя увеличить заработок? audio/mpeg

Ситуацию Екатерины разбирают финансовый советник, предприниматель Елена Парий, и психолог, коуч, бизнес-тренер Сергей Насибян.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Юлия МирейМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

работа, психология богатства, финансы, зарплата, наталья лосева, общество, подкаст, аудио