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Иностранца впервые арестовали за фейки о российской армии - РИА Новости, 11.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220411/feyki-1782974604.html
Иностранца впервые арестовали за фейки о российской армии
Иностранца впервые арестовали за фейки о российской армии - РИА Новости, 11.04.2022
Иностранца впервые арестовали за фейки о российской армии
Басманный суд Москвы арестовал гражданина Колумбии по обвинению в распространении фейков об использовании российских Вооруженных сил за рубежом, сообщили РИА... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T18:44
2022-04-11T21:31
обострение ситуации в днр и лнр
россия
происшествия
латинская америка
колумбия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал гражданина Колумбии по обвинению в распространении фейков об использовании российских Вооруженных сил за рубежом, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Это второе такое уголовное дело в Москве и первое по России, фигурантом которого стал иностранец."Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина Колумбии — обвиняемого Хиральдо Сарая Альберто Энрике", - сказал собеседник агентства.Он проведет в СИЗО два месяца — до 8 июня.По обвинению в публичном распространении фейков об использовании Вооруженных сил России группой лиц по предварительному сговору или организованной группой мужчине грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет или штраф в размере от 3 до 5 миллионов рублей. Кто, по версии следствия, был соучастником уроженца Латинской Америки, не раскрывается.Из базы столичных судов известно, что колумбиец в 2019 году выиграл иск у своей бывшей жены-россиянки по вопросу об оспаривании отцовства. Кроме того, по данным из открытых источников, Хиральдо Сарай был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель в сфере производства сладкого и мучного. В октябре прошлого года деятельность ИП была прекращена.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220331/vikipediya-1781147658.html
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россия, происшествия, латинская америка, колумбия, ситуация в днр и лнр
18:44 11.04.2022 (обновлено: 21:31 11.04.2022)
 
Иностранца впервые арестовали за фейки о российской армии

Колумбиец стал первым иностранцем — фигурантом дела о фейках о российской армии

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал гражданина Колумбии по обвинению в распространении фейков об использовании российских Вооруженных сил за рубежом, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Это второе такое уголовное дело в Москве и первое по России, фигурантом которого стал иностранец.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина Колумбии — обвиняемого Хиральдо Сарая Альберто Энрике", - сказал собеседник агентства.
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Он проведет в СИЗО два месяца — до 8 июня.
По обвинению в публичном распространении фейков об использовании Вооруженных сил России группой лиц по предварительному сговору или организованной группой мужчине грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет или штраф в размере от 3 до 5 миллионов рублей. Кто, по версии следствия, был соучастником уроженца Латинской Америки, не раскрывается.
Из базы столичных судов известно, что колумбиец в 2019 году выиграл иск у своей бывшей жены-россиянки по вопросу об оспаривании отцовства. Кроме того, по данным из открытых источников, Хиральдо Сарай был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель в сфере производства сладкого и мучного. В октябре прошлого года деятельность ИП была прекращена.
Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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