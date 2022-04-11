https://ria.ru/20220411/exomars-1782867462.html

Рогозин надеется на возвращение модуля ExoMars через два-три месяца

Рогозин надеется на возвращение модуля ExoMars через два-три месяца - РИА Новости, 11.04.2022

Рогозин надеется на возвращение модуля ExoMars через два-три месяца

Российский десантный модуль "Казачок" отмененной российско-европейской миссии ExoMars-2022 может вернуться в Россию в течение двух-трех месяцев, заявил РИА... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T11:26

2022-04-11T11:26

2022-04-11T11:30

космос - риа наука

дмитрий рогозин

роскосмос

россия

европейское космическое агентство

экзомарс

марс

земля

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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Российский десантный модуль "Казачок" отмененной российско-европейской миссии ExoMars-2022 может вернуться в Россию в течение двух-трех месяцев, заявил РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Он принадлежит России, они должны его вернуть. Конечно, в условиях, когда они устраивают провокации в средствах массовой информации в отношении действий наших Вооруженных сил, сложно говорить, что мы можем пересечь таможенную границу и вернуть модуль. Решение вопроса потребует какого-то времени, может быть, месяц-два-три", - сказал Рогозин в интервью РИА Новости.Он уточнил, что после получения модуля специалисты оценят его состояние, после чего будет решено, можно ли его использовать для следующего запуска. Затем "Роскосмос" должен будет определиться, можно ли запустить миссию самостоятельно или придется привлекать зарубежных инвесторов.Ранее Европейское космическое агентство сообщило в невозможности дальнейшего сотрудничества с "Роскосмосом" по миссии ExoMars. Глава российской госкорпорации Дмитрий Рогозин, в свою очередь, заявил, что Россия самостоятельно проведет миссию на Марс, хоть её подготовка и затянется на несколько лет. Для этого, по его словам, российские специалисты "воспроизведут" посадочный модуль, для них это "не представляет труда". Кроме того, Рогозин сообщал, что собственного марсохода у новой российской миссии не будет, так как в нем нет необходимости, а посадочная платформа сама по себе является самостоятельной научно-исследовательской станцией.Старт второй части российско-европейской миссии ExoMars переносился несколько раз – сначала с 2018 на 2020 год, а затем из-за сложностей, связанных с пандемией COVID-19, был отложен на 2022 год (пусковое окно, когда с Земли удобно лететь к Марсу, открывается раз в два года). Российская посадочная платформа "Казачок" должна была доставить на "Красную планету" европейский марсоход Rosalind Franklin. Запуск должен был стать продолжением миссии ExoMars-2016, состоявшей из европейского орбитального модуля TGO с двумя российскими научными приборами и европейского посадочного модуля Schiaparelli. В октябре 2016 года TGO вышел на орбиту вокруг Марса и работает до сих пор, а Schiaparelli разбился при посадке.

https://ria.ru/20220317/mars-1778708742.html

https://ria.ru/20220327/mars-1780335823.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, дмитрий рогозин, роскосмос, россия, европейское космическое агентство, экзомарс, марс, земля