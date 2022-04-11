Рейтинг@Mail.ru
Рогозин надеется на возвращение модуля ExoMars через два-три месяца - РИА Новости, 11.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220411/exomars-1782867462.html
Рогозин надеется на возвращение модуля ExoMars через два-три месяца
Рогозин надеется на возвращение модуля ExoMars через два-три месяца - РИА Новости, 11.04.2022
Рогозин надеется на возвращение модуля ExoMars через два-три месяца
Российский десантный модуль "Казачок" отмененной российско-европейской миссии ExoMars-2022 может вернуться в Россию в течение двух-трех месяцев, заявил РИА... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T11:26
2022-04-11T11:30
космос - риа наука
дмитрий рогозин
роскосмос
россия
европейское космическое агентство
экзомарс
марс
земля
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/18/1594363323_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_76e9c5a049e9400139f8868d2df232a4.jpg
МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Российский десантный модуль "Казачок" отмененной российско-европейской миссии ExoMars-2022 может вернуться в Россию в течение двух-трех месяцев, заявил РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Он принадлежит России, они должны его вернуть. Конечно, в условиях, когда они устраивают провокации в средствах массовой информации в отношении действий наших Вооруженных сил, сложно говорить, что мы можем пересечь таможенную границу и вернуть модуль. Решение вопроса потребует какого-то времени, может быть, месяц-два-три", - сказал Рогозин в интервью РИА Новости.Он уточнил, что после получения модуля специалисты оценят его состояние, после чего будет решено, можно ли его использовать для следующего запуска. Затем "Роскосмос" должен будет определиться, можно ли запустить миссию самостоятельно или придется привлекать зарубежных инвесторов.Ранее Европейское космическое агентство сообщило в невозможности дальнейшего сотрудничества с "Роскосмосом" по миссии ExoMars. Глава российской госкорпорации Дмитрий Рогозин, в свою очередь, заявил, что Россия самостоятельно проведет миссию на Марс, хоть её подготовка и затянется на несколько лет. Для этого, по его словам, российские специалисты "воспроизведут" посадочный модуль, для них это "не представляет труда". Кроме того, Рогозин сообщал, что собственного марсохода у новой российской миссии не будет, так как в нем нет необходимости, а посадочная платформа сама по себе является самостоятельной научно-исследовательской станцией.Старт второй части российско-европейской миссии ExoMars переносился несколько раз – сначала с 2018 на 2020 год, а затем из-за сложностей, связанных с пандемией COVID-19, был отложен на 2022 год (пусковое окно, когда с Земли удобно лететь к Марсу, открывается раз в два года). Российская посадочная платформа "Казачок" должна была доставить на "Красную планету" европейский марсоход Rosalind Franklin. Запуск должен был стать продолжением миссии ExoMars-2016, состоявшей из европейского орбитального модуля TGO с двумя российскими научными приборами и европейского посадочного модуля Schiaparelli. В октябре 2016 года TGO вышел на орбиту вокруг Марса и работает до сих пор, а Schiaparelli разбился при посадке.
https://ria.ru/20220317/mars-1778708742.html
https://ria.ru/20220327/mars-1780335823.html
россия
марс
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/18/1594363323_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_e420dc32ee0eece06800b12888fd0985.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, дмитрий рогозин, роскосмос, россия, европейское космическое агентство, экзомарс, марс, земля
11:26 11.04.2022 (обновлено: 11:30 11.04.2022)
 
Рогозин надеется на возвращение модуля ExoMars через два-три месяца

Рогозин надеется на возвращение посадочного модуля ExoMars в Россию через два-три месяца

© Фото : РоскосмосГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© Фото : Роскосмос
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Российский десантный модуль "Казачок" отмененной российско-европейской миссии ExoMars-2022 может вернуться в Россию в течение двух-трех месяцев, заявил РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Он принадлежит России, они должны его вернуть. Конечно, в условиях, когда они устраивают провокации в средствах массовой информации в отношении действий наших Вооруженных сил, сложно говорить, что мы можем пересечь таможенную границу и вернуть модуль. Решение вопроса потребует какого-то времени, может быть, месяц-два-три", - сказал Рогозин в интервью РИА Новости.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
17 марта, 17:36
"Роскосмос" сам справится с организацией миссии на Марс, заявил Рогозин
Он уточнил, что после получения модуля специалисты оценят его состояние, после чего будет решено, можно ли его использовать для следующего запуска. Затем "Роскосмос" должен будет определиться, можно ли запустить миссию самостоятельно или придется привлекать зарубежных инвесторов.
Ранее Европейское космическое агентство сообщило в невозможности дальнейшего сотрудничества с "Роскосмосом" по миссии ExoMars. Глава российской госкорпорации Дмитрий Рогозин, в свою очередь, заявил, что Россия самостоятельно проведет миссию на Марс, хоть её подготовка и затянется на несколько лет. Для этого, по его словам, российские специалисты "воспроизведут" посадочный модуль, для них это "не представляет труда". Кроме того, Рогозин сообщал, что собственного марсохода у новой российской миссии не будет, так как в нем нет необходимости, а посадочная платформа сама по себе является самостоятельной научно-исследовательской станцией.
Старт второй части российско-европейской миссии ExoMars переносился несколько раз – сначала с 2018 на 2020 год, а затем из-за сложностей, связанных с пандемией COVID-19, был отложен на 2022 год (пусковое окно, когда с Земли удобно лететь к Марсу, открывается раз в два года). Российская посадочная платформа "Казачок" должна была доставить на "Красную планету" европейский марсоход Rosalind Franklin. Запуск должен был стать продолжением миссии ExoMars-2016, состоявшей из европейского орбитального модуля TGO с двумя российскими научными приборами и европейского посадочного модуля Schiaparelli. В октябре 2016 года TGO вышел на орбиту вокруг Марса и работает до сих пор, а Schiaparelli разбился при посадке.
Марс - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
27 марта, 15:02Наука
"Роскосмос" готов работать по марсианской программе с другими странами
 
Космос - РИА НаукаДмитрий РогозинРоскосмосРоссияЕвропейское космическое агентствоЭкзомарсМарсЗемля
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала