https://ria.ru/20220411/evropa-1782983151.html

Ле Пен выступила за эволюцию европейской структуры

Ле Пен выступила за эволюцию европейской структуры - РИА Новости, 11.04.2022

Ле Пен выступила за эволюцию европейской структуры

Кандидат в президенты Франции от крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что ее целью не является выход страны из Евросоюза. РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T19:35

2022-04-11T19:35

2022-04-11T19:40

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евросоюз

марин ле пен

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ПАРИЖ, 11 апр – РИА Новости. Кандидат в президенты Франции от крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что ее целью не является выход страны из Евросоюза."Но вместе с тем я хочу, чтобы эта европейская структура эволюционировала. Я говорю об этом на протяжении нескольких лет. Я говорила об этом в период последних европейских выборов. Мы хотим создать европейский альянс наций – свободный и суверенный", - отметила она.Ле Пен наряду с действующим президентом Франции Эммануэлем Макроном вышла во второй тур президентских выборов, который состоится 24 апреля. Первый тур прошел в воскресенье, 10 апреля.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, франция, выборы президента франции — 2022, евросоюз, марин ле пен