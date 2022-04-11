10:27 11.04.2022 (обновлено: 10:34 11.04.2022)
Европе придется забыть о своих "зеленых идеалах", заявил Медведев
Медведев: Европе придется забыть о "зеленых идеалах" из-за отказа от российских ресурсов
© AP PhotoВетряные электростанции на одном из полей Германии
© AP Photo
Ветряные электростанции на одном из полей Германии
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. "Зеленая повестка" мешала США бороться за энергорынок Европы, после санкций в отношении российских энергоресурсов для Америки наступило самое время поставлять Старому Свету свои "грязные" нефть и газ, а европейцам придется отказаться от своих "зеленых идеалов", написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.
"США давно борются за энергетический рынок Европы, готовы впиться в него зубами. Однако в последние годы этому сильно мешала "зелёная повестка" европейцев и связанная с ней пафосная риторика. Сейчас для Америки самое время развернуть работу в противоположном направлении. И как следует поднять бабла под предлогом совместной борьбы с "кровавым режимом" в России, поставляя Старому Свету свои самые грязные в мире нефть и газ", - заявил Медведев.
Он усомнился, что кого-то сейчас интересует глобальное потепление и цели устойчивого развития, провозглашенные ООН. "Пусть Европа, у которой совсем "отъехала крыша" на почве отказа от российских энергоносителей, забудет о своих "зелёных идеалах". Её ожидает то, чем она раньше так брезговала. Союзникам самой богатой державы не время вспоминать, что процесс добычи сланцевой нефти в США наносит рекордный ущерб окружающей среде", - подчеркнул Медведев.
Медведев отметил, что "такие проекты не отвечают международным конвенциям", а главным источником экологического вреда на этих производствах становятся утечки метана. "В США люди далеко не в восторге от жадности компаний. И прекрасно знают, что метан как парниковый газ в десятки раз опаснее углекислого, а его утечки провоцируют серьёзные проблемы со здоровьем", - сообщил зампредседателя Совбеза РФ.