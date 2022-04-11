https://ria.ru/20220411/evropa-1782855008.html

Европе придется забыть о своих "зеленых идеалах", заявил Медведев

Европе придется забыть о своих "зеленых идеалах", заявил Медведев - РИА Новости, 11.04.2022

Европе придется забыть о своих "зеленых идеалах", заявил Медведев

"Зеленая повестка" мешала США бороться за энергорынок Европы, после санкций в отношении российских энергоресурсов для Америки наступило самое время поставлять... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T10:27

2022-04-11T10:27

2022-04-11T10:34

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. "Зеленая повестка" мешала США бороться за энергорынок Европы, после санкций в отношении российских энергоресурсов для Америки наступило самое время поставлять Старому Свету свои "грязные" нефть и газ, а европейцам придется отказаться от своих "зеленых идеалов", написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале."США давно борются за энергетический рынок Европы, готовы впиться в него зубами. Однако в последние годы этому сильно мешала "зелёная повестка" европейцев и связанная с ней пафосная риторика. Сейчас для Америки самое время развернуть работу в противоположном направлении. И как следует поднять бабла под предлогом совместной борьбы с "кровавым режимом" в России, поставляя Старому Свету свои самые грязные в мире нефть и газ", - заявил Медведев.Он усомнился, что кого-то сейчас интересует глобальное потепление и цели устойчивого развития, провозглашенные ООН. "Пусть Европа, у которой совсем "отъехала крыша" на почве отказа от российских энергоносителей, забудет о своих "зелёных идеалах". Её ожидает то, чем она раньше так брезговала. Союзникам самой богатой державы не время вспоминать, что процесс добычи сланцевой нефти в США наносит рекордный ущерб окружающей среде", - подчеркнул Медведев.Медведев отметил, что "такие проекты не отвечают международным конвенциям", а главным источником экологического вреда на этих производствах становятся утечки метана. "В США люди далеко не в восторге от жадности компаний. И прекрасно знают, что метан как парниковый газ в десятки раз опаснее углекислого, а его утечки провоцируют серьёзные проблемы со здоровьем", - сообщил зампредседателя Совбеза РФ.

https://ria.ru/20220411/ssha-1782852407.html

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Екатерина Зайцева

европа, дмитрий медведев, в мире, экономика, сша, россия, оон