Рейтинг@Mail.ru
Европе придется забыть о своих "зеленых идеалах", заявил Медведев - РИА Новости, 11.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220411/evropa-1782855008.html
Европе придется забыть о своих "зеленых идеалах", заявил Медведев
Европе придется забыть о своих "зеленых идеалах", заявил Медведев - РИА Новости, 11.04.2022
Европе придется забыть о своих "зеленых идеалах", заявил Медведев
"Зеленая повестка" мешала США бороться за энергорынок Европы, после санкций в отношении российских энергоресурсов для Америки наступило самое время поставлять... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T10:27
2022-04-11T10:34
европа
дмитрий медведев
в мире
экономика
сша
россия
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149913/51/1499135159_0:3:600:341_1920x0_80_0_0_a0596e5e89d8bce82c6b733b0a3a541e.gif
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. "Зеленая повестка" мешала США бороться за энергорынок Европы, после санкций в отношении российских энергоресурсов для Америки наступило самое время поставлять Старому Свету свои "грязные" нефть и газ, а европейцам придется отказаться от своих "зеленых идеалов", написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале."США давно борются за энергетический рынок Европы, готовы впиться в него зубами. Однако в последние годы этому сильно мешала "зелёная повестка" европейцев и связанная с ней пафосная риторика. Сейчас для Америки самое время развернуть работу в противоположном направлении. И как следует поднять бабла под предлогом совместной борьбы с "кровавым режимом" в России, поставляя Старому Свету свои самые грязные в мире нефть и газ", - заявил Медведев.Он усомнился, что кого-то сейчас интересует глобальное потепление и цели устойчивого развития, провозглашенные ООН. "Пусть Европа, у которой совсем "отъехала крыша" на почве отказа от российских энергоносителей, забудет о своих "зелёных идеалах". Её ожидает то, чем она раньше так брезговала. Союзникам самой богатой державы не время вспоминать, что процесс добычи сланцевой нефти в США наносит рекордный ущерб окружающей среде", - подчеркнул Медведев.Медведев отметил, что "такие проекты не отвечают международным конвенциям", а главным источником экологического вреда на этих производствах становятся утечки метана. "В США люди далеко не в восторге от жадности компаний. И прекрасно знают, что метан как парниковый газ в десятки раз опаснее углекислого, а его утечки провоцируют серьёзные проблемы со здоровьем", - сообщил зампредседателя Совбеза РФ.
https://ria.ru/20220411/ssha-1782852407.html
европа
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149913/51/1499135159_109:0:564:341_1920x0_80_0_0_f4eedbb194a982eaeb17e346deacf943.gif
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
европа, дмитрий медведев, в мире, экономика, сша, россия, оон
10:27 11.04.2022 (обновлено: 10:34 11.04.2022)
 
Европе придется забыть о своих "зеленых идеалах", заявил Медведев

Медведев: Европе придется забыть о "зеленых идеалах" из-за отказа от российских ресурсов

© AP PhotoВетряные электростанции на одном из полей Германии
Ветряные электростанции на одном из полей Германии - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© AP Photo
Ветряные электростанции на одном из полей Германии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. "Зеленая повестка" мешала США бороться за энергорынок Европы, после санкций в отношении российских энергоресурсов для Америки наступило самое время поставлять Старому Свету свои "грязные" нефть и газ, а европейцам придется отказаться от своих "зеленых идеалов", написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.
"США давно борются за энергетический рынок Европы, готовы впиться в него зубами. Однако в последние годы этому сильно мешала "зелёная повестка" европейцев и связанная с ней пафосная риторика. Сейчас для Америки самое время развернуть работу в противоположном направлении. И как следует поднять бабла под предлогом совместной борьбы с "кровавым режимом" в России, поставляя Старому Свету свои самые грязные в мире нефть и газ", - заявил Медведев.
Он усомнился, что кого-то сейчас интересует глобальное потепление и цели устойчивого развития, провозглашенные ООН. "Пусть Европа, у которой совсем "отъехала крыша" на почве отказа от российских энергоносителей, забудет о своих "зелёных идеалах". Её ожидает то, чем она раньше так брезговала. Союзникам самой богатой державы не время вспоминать, что процесс добычи сланцевой нефти в США наносит рекордный ущерб окружающей среде", - подчеркнул Медведев.
Медведев отметил, что "такие проекты не отвечают международным конвенциям", а главным источником экологического вреда на этих производствах становятся утечки метана. "В США люди далеко не в восторге от жадности компаний. И прекрасно знают, что метан как парниковый газ в десятки раз опаснее углекислого, а его утечки провоцируют серьёзные проблемы со здоровьем", - сообщил зампредседателя Совбеза РФ.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
10:15
У США все хорошо, пока Европа оплачивает их счета, заявил Медведев
 
ЕвропаДмитрий МедведевВ миреЭкономикаСШАРоссияООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала