https://ria.ru/20220411/evakuatsiya-1782943605.html

Из Мариуполя в Безыменное эвакуировали 185 человек

Из Мариуполя в Безыменное эвакуировали 185 человек - РИА Новости, 11.04.2022

Из Мариуполя в Безыменное эвакуировали 185 человек

В течение понедельника из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике эвакуированы еще 185 человек, включая 41 ребенка, следует из сообщения штаба... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T16:45

2022-04-11T16:45

2022-04-11T16:48

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ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. В течение понедельника из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике эвакуированы еще 185 человек, включая 41 ребенка, следует из сообщения штаба территориальной обороны ДНР.В понедельник в штабе сообщили, что по меньшей мере 415 человек, включая 76 детей, эвакуированы за предыдущие сутки из Мариуполя в Безыменное."В течение дня 11 апреля, с 08.00 до 16.00, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 185 человек, среди них 41 ребенок", - сообщили в штабе.Отмечается, что в настоящее время они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС ДНР.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время союзные силы РФ и ДНР ведут бои за окончательное освобождение города. Среди прочих украинских частей им оказывает сопротивление националистический полк "Азов", против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, донецк (днр), мчс днр, мариуполь, вооруженные силы украины, украина