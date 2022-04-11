https://ria.ru/20220411/ermitazh-1782899388.html

Задержанные в Финляндии экспонаты привезли в Эрмитаж

Задержанные в Финляндии экспонаты привезли в Эрмитаж - РИА Новости, 11.04.2022

Задержанные в Финляндии экспонаты привезли в Эрмитаж

Экспонаты, которые задерживали в Финляндии, привезли в Государственный Эрмитаж, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T13:31

2022-04-11T13:31

2022-04-11T15:21

в мире

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

культура

культура

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Экспонаты, которые задерживали в Финляндии, привезли в Государственный Эрмитаж, передаёт корреспондент РИА Новости.Грузовик с предметами искусства приехал во двор Эрмитажа. Сейчас идет разгрузка экспонатов.Ранее финские таможенные органы, заявляя о возможном нарушении режима санкций против России, на российско-финляндской границе задержали три автомашины, следовавшие через территорию Финляндии в РФ. Они осуществляли транзитную перевозку принадлежащих Государственному Эрмитажу, Государственной Третьяковской галерее и Государственному музею изобразительных искусств им. А.С. Пушкина культурных ценностей, ранее экспонировавшихся в Италии (Милан и Удина) и Японии (Тиба).Минкультуры РФ 9 апреля сообщило, что три машины с российскими картинами пересекли финско-российскую границу. Одна из них направлялась в северную столицу с экспонатами из Эрмитажа, музеев-заповедников "Павловск", "Гатчина" и "Царское село". Эти картины ранее экспонировались в Италии. Среди экспонатов Эрмитажа, участвовавших в выставке "Гран Тур. Мечта об Италии от Венеции до Помпей", работы Антонио Кановы, Жана Огюста Доминика Энгра, Виже Лебрен, картина "Семейство Толстых в Венеции" Джулио Карлини. Со второй итальянской выставки картины вернутся в Государственную Третьяковскую галерею и Государственный музей Востока. С выставки в Японии предметы будут возвращены в Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина.

https://ria.ru/20220410/germaniya-1782785360.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии, культура