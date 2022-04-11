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Задержанные в Финляндии экспонаты привезли в Эрмитаж - РИА Новости, 11.04.2022
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Культура
https://ria.ru/20220411/ermitazh-1782899388.html
Задержанные в Финляндии экспонаты привезли в Эрмитаж
Задержанные в Финляндии экспонаты привезли в Эрмитаж - РИА Новости, 11.04.2022
Задержанные в Финляндии экспонаты привезли в Эрмитаж
Экспонаты, которые задерживали в Финляндии, привезли в Государственный Эрмитаж, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T13:31
2022-04-11T15:21
в мире
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
культура
культура
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Экспонаты, которые задерживали в Финляндии, привезли в Государственный Эрмитаж, передаёт корреспондент РИА Новости.Грузовик с предметами искусства приехал во двор Эрмитажа. Сейчас идет разгрузка экспонатов.Ранее финские таможенные органы, заявляя о возможном нарушении режима санкций против России, на российско-финляндской границе задержали три автомашины, следовавшие через территорию Финляндии в РФ. Они осуществляли транзитную перевозку принадлежащих Государственному Эрмитажу, Государственной Третьяковской галерее и Государственному музею изобразительных искусств им. А.С. Пушкина культурных ценностей, ранее экспонировавшихся в Италии (Милан и Удина) и Японии (Тиба).Минкультуры РФ 9 апреля сообщило, что три машины с российскими картинами пересекли финско-российскую границу. Одна из них направлялась в северную столицу с экспонатами из Эрмитажа, музеев-заповедников "Павловск", "Гатчина" и "Царское село". Эти картины ранее экспонировались в Италии. Среди экспонатов Эрмитажа, участвовавших в выставке "Гран Тур. Мечта об Италии от Венеции до Помпей", работы Антонио Кановы, Жана Огюста Доминика Энгра, Виже Лебрен, картина "Семейство Толстых в Венеции" Джулио Карлини. Со второй итальянской выставки картины вернутся в Государственную Третьяковскую галерею и Государственный музей Востока. С выставки в Японии предметы будут возвращены в Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина.
https://ria.ru/20220410/germaniya-1782785360.html
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в мире, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии, культура
13:31 11.04.2022 (обновлено: 15:21 11.04.2022)
 
Задержанные в Финляндии экспонаты привезли в Эрмитаж

Экспонаты, которые задерживали в Финляндии, привезли в Эрмитаж

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВозвращение экспонатов из Европы в "Эрмитаж"
Возвращение экспонатов из Европы в Эрмитаж - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Экспонаты, которые задерживали в Финляндии, привезли в Государственный Эрмитаж, передаёт корреспондент РИА Новости.
Грузовик с предметами искусства приехал во двор Эрмитажа. Сейчас идет разгрузка экспонатов.
Ранее финские таможенные органы, заявляя о возможном нарушении режима санкций против России, на российско-финляндской границе задержали три автомашины, следовавшие через территорию Финляндии в РФ. Они осуществляли транзитную перевозку принадлежащих Государственному Эрмитажу, Государственной Третьяковской галерее и Государственному музею изобразительных искусств им. А.С. Пушкина культурных ценностей, ранее экспонировавшихся в Италии (Милан и Удина) и Японии (Тиба).
Минкультуры РФ 9 апреля сообщило, что три машины с российскими картинами пересекли финско-российскую границу. Одна из них направлялась в северную столицу с экспонатами из Эрмитажа, музеев-заповедников "Павловск", "Гатчина" и "Царское село". Эти картины ранее экспонировались в Италии. Среди экспонатов Эрмитажа, участвовавших в выставке "Гран Тур. Мечта об Италии от Венеции до Помпей", работы Антонио Кановы, Жана Огюста Доминика Энгра, Виже Лебрен, картина "Семейство Толстых в Венеции" Джулио Карлини. Со второй итальянской выставки картины вернутся в Государственную Третьяковскую галерею и Государственный музей Востока. С выставки в Японии предметы будут возвращены в Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина.
Посетители в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
10 апреля, 17:31
В Германии сравнили слова Глиньского о российской культуре с фашизмом
 
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