13:31 11.04.2022 (обновлено: 15:21 11.04.2022)
Задержанные в Финляндии экспонаты привезли в Эрмитаж
Экспонаты, которые задерживали в Финляндии, привезли в Эрмитаж
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Экспонаты, которые задерживали в Финляндии, привезли в Государственный Эрмитаж, передаёт корреспондент РИА Новости.
Грузовик с предметами искусства приехал во двор Эрмитажа. Сейчас идет разгрузка экспонатов.
Ранее финские таможенные органы, заявляя о возможном нарушении режима санкций против России, на российско-финляндской границе задержали три автомашины, следовавшие через территорию Финляндии в РФ. Они осуществляли транзитную перевозку принадлежащих Государственному Эрмитажу, Государственной Третьяковской галерее и Государственному музею изобразительных искусств им. А.С. Пушкина культурных ценностей, ранее экспонировавшихся в Италии (Милан и Удина) и Японии (Тиба).
Минкультуры РФ 9 апреля сообщило, что три машины с российскими картинами пересекли финско-российскую границу. Одна из них направлялась в северную столицу с экспонатами из Эрмитажа, музеев-заповедников "Павловск", "Гатчина" и "Царское село". Эти картины ранее экспонировались в Италии. Среди экспонатов Эрмитажа, участвовавших в выставке "Гран Тур. Мечта об Италии от Венеции до Помпей", работы Антонио Кановы, Жана Огюста Доминика Энгра, Виже Лебрен, картина "Семейство Толстых в Венеции" Джулио Карлини. Со второй итальянской выставки картины вернутся в Государственную Третьяковскую галерею и Государственный музей Востока. С выставки в Японии предметы будут возвращены в Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина.