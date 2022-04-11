https://ria.ru/20220411/ericsson-1782857127.html

Ericsson приостанавливает работу в России

Ericsson приостанавливает работу в России - РИА Новости, 11.04.2022

Ericsson приостанавливает работу в России

Шведская телекоммуникационная Ericsson приостанавливает свою деятельность в России на неопределенный срок, говорится в сообщении компании. РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T10:36

2022-04-11T10:36

2022-04-11T14:26

в мире

швеция

россия

стокгольм (город)

ericsson

евросоюз

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Шведская телекоммуникационная Ericsson приостанавливает свою деятельность в России на неопределенный срок, говорится в сообщении компании."В конце февраля Ericsson приостановила все поставки в Россию. В свете последних событий и санкций Евросоюза компания приостанавливает всю деятельность, связанную с российскими клиентами, на неопределенный срок", — сообщила компания.Кроме того, Ericsson заявила, что отправит российских сотрудников в оплачиваемый отпуск.Ericsson — шведская компания, предоставляющая технологии для сетей связи, цифровые услуги, услуги расширенной технической поддержки и обслуживания сетей. Штаб-квартира находится в Стокгольме.

швеция

россия

стокгольм (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, швеция, россия, стокгольм (город), ericsson, евросоюз