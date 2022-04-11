https://ria.ru/20220411/ericsson-1782857127.html
Ericsson приостанавливает работу в России
Ericsson приостанавливает работу в России - РИА Новости, 11.04.2022
Ericsson приостанавливает работу в России
Шведская телекоммуникационная Ericsson приостанавливает свою деятельность в России на неопределенный срок, говорится в сообщении компании. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T10:36
2022-04-11T10:36
2022-04-11T14:26
в мире
швеция
россия
стокгольм (город)
ericsson
евросоюз
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Шведская телекоммуникационная Ericsson приостанавливает свою деятельность в России на неопределенный срок, говорится в сообщении компании."В конце февраля Ericsson приостановила все поставки в Россию. В свете последних событий и санкций Евросоюза компания приостанавливает всю деятельность, связанную с российскими клиентами, на неопределенный срок", — сообщила компания.Кроме того, Ericsson заявила, что отправит российских сотрудников в оплачиваемый отпуск.Ericsson — шведская компания, предоставляющая технологии для сетей связи, цифровые услуги, услуги расширенной технической поддержки и обслуживания сетей. Штаб-квартира находится в Стокгольме.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швеция, россия, стокгольм (город), ericsson, евросоюз
10:36 11.04.2022 (обновлено: 14:26 11.04.2022)
Ericsson приостанавливает работу в России
Шведская телекоммуникационная компания Ericsson приостанавливает работу в России