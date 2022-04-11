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Ericsson приостанавливает работу в России - РИА Новости, 11.04.2022
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Ericsson приостанавливает работу в России
Ericsson приостанавливает работу в России - РИА Новости, 11.04.2022
Ericsson приостанавливает работу в России
Шведская телекоммуникационная Ericsson приостанавливает свою деятельность в России на неопределенный срок, говорится в сообщении компании. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T10:36
2022-04-11T14:26
в мире
швеция
россия
стокгольм (город)
ericsson
евросоюз
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Шведская телекоммуникационная Ericsson приостанавливает свою деятельность в России на неопределенный срок, говорится в сообщении компании."В конце февраля Ericsson приостановила все поставки в Россию. В свете последних событий и санкций Евросоюза компания приостанавливает всю деятельность, связанную с российскими клиентами, на неопределенный срок", — сообщила компания.Кроме того, Ericsson заявила, что отправит российских сотрудников в оплачиваемый отпуск.Ericsson — шведская компания, предоставляющая технологии для сетей связи, цифровые услуги, услуги расширенной технической поддержки и обслуживания сетей. Штаб-квартира находится в Стокгольме.
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в мире, швеция, россия, стокгольм (город), ericsson, евросоюз
10:36 11.04.2022 (обновлено: 14:26 11.04.2022)
 
Ericsson приостанавливает работу в России

Шведская телекоммуникационная компания Ericsson приостанавливает работу в России

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВышка 5G на улице Тверская в Москве
Вышка 5G на улице Тверская в Москве - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Шведская телекоммуникационная Ericsson приостанавливает свою деятельность в России на неопределенный срок, говорится в сообщении компании.
"В конце февраля Ericsson приостановила все поставки в Россию. В свете последних событий и санкций Евросоюза компания приостанавливает всю деятельность, связанную с российскими клиентами, на неопределенный срок", — сообщила компания.
Кроме того, Ericsson заявила, что отправит российских сотрудников в оплачиваемый отпуск.
Ericsson — шведская компания, предоставляющая технологии для сетей связи, цифровые услуги, услуги расширенной технической поддержки и обслуживания сетей. Штаб-квартира находится в Стокгольме.
 
В миреШвецияРоссияСтокгольм (город)EricssonЕвросоюз
 
 
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