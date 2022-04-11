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Египет запустил электронный портал для регистрации прибывающих иностранцев - РИА Новости, 11.04.2022
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Туризм
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Египет запустил электронный портал для регистрации прибывающих иностранцев
Египет запустил электронный портал для регистрации прибывающих иностранцев - РИА Новости, 11.04.2022
Египет запустил электронный портал для регистрации прибывающих иностранцев
Египетские власти запустили специальный электронный портал для прибывающих в страну туристов, где можно регистрировать сертификаты о вакцинации, сообщило... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T18:47
2022-04-11T18:47
туризм
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новости - туризм
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ДОХА, 11 апр — РИА Новости. Египетские власти запустили специальный электронный портал для прибывающих в страну туристов, где можно регистрировать сертификаты о вакцинации, сообщило министерство здравоохранения страны."Отказ от бумажных анкет поможет облегчить и ускорить процедуру въезда для иностранцев", — отметил официальный представитель министерства Хусам Абдель Гаффар, которого цитирует издание Egyptian Streets.По его словам, теперь прибывающие в страну гости могут заполнить электронную анкету на сайте Visit Egypt (visitegypt.gov.eg), где также нужно зарегистрировать сертификаты о вакцинации от коронавируса за два дня до визита. Это позволит сократить время на прохождение санитарного контроля в аэропорту.Российская компания "Аэрофлот" с 7 апреля после месячного перерыва возобновила ежедневные рейсы в Египет из Сочи на российских самолетах SSJ 100. С 9 апреля в Страну пирамид стали летать самолеты египетского национального перевозчика EgyptAir.
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туризм, египет, сочи, россия, новости - туризм, аэрофлот, egyptair, sukhoi superjet
18:47 11.04.2022
 
Египет запустил электронный портал для регистрации прибывающих иностранцев

В Египте запустили электронный портал для регистрации сертификатов вакцинации иностранцев

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкРоссийские туристы во время получения багажа в международном аэропорту Каира
Российские туристы во время получения багажа в международном аэропорту Каира - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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ДОХА, 11 апр — РИА Новости. Египетские власти запустили специальный электронный портал для прибывающих в страну туристов, где можно регистрировать сертификаты о вакцинации, сообщило министерство здравоохранения страны.
"Отказ от бумажных анкет поможет облегчить и ускорить процедуру въезда для иностранцев", — отметил официальный представитель министерства Хусам Абдель Гаффар, которого цитирует издание Egyptian Streets.
По его словам, теперь прибывающие в страну гости могут заполнить электронную анкету на сайте Visit Egypt (visitegypt.gov.eg), где также нужно зарегистрировать сертификаты о вакцинации от коронавируса за два дня до визита. Это позволит сократить время на прохождение санитарного контроля в аэропорту.
Российская компания "Аэрофлот" с 7 апреля после месячного перерыва возобновила ежедневные рейсы в Египет из Сочи на российских самолетах SSJ 100. С 9 апреля в Страну пирамид стали летать самолеты египетского национального перевозчика EgyptAir.
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