https://ria.ru/20220411/egipet-1782840080.html

Египет запустил электронный портал для регистрации прибывающих иностранцев

Египет запустил электронный портал для регистрации прибывающих иностранцев - РИА Новости, 11.04.2022

Египет запустил электронный портал для регистрации прибывающих иностранцев

Египетские власти запустили специальный электронный портал для прибывающих в страну туристов, где можно регистрировать сертификаты о вакцинации, сообщило... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T18:47

2022-04-11T18:47

2022-04-11T18:47

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ДОХА, 11 апр — РИА Новости. Египетские власти запустили специальный электронный портал для прибывающих в страну туристов, где можно регистрировать сертификаты о вакцинации, сообщило министерство здравоохранения страны."Отказ от бумажных анкет поможет облегчить и ускорить процедуру въезда для иностранцев", — отметил официальный представитель министерства Хусам Абдель Гаффар, которого цитирует издание Egyptian Streets.По его словам, теперь прибывающие в страну гости могут заполнить электронную анкету на сайте Visit Egypt (visitegypt.gov.eg), где также нужно зарегистрировать сертификаты о вакцинации от коронавируса за два дня до визита. Это позволит сократить время на прохождение санитарного контроля в аэропорту.Российская компания "Аэрофлот" с 7 апреля после месячного перерыва возобновила ежедневные рейсы в Египет из Сочи на российских самолетах SSJ 100. С 9 апреля в Страну пирамид стали летать самолеты египетского национального перевозчика EgyptAir.

https://ria.ru/20220121/khurgada-1768730484.html

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2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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