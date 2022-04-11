https://ria.ru/20220411/egipet-1782840080.html
Египет запустил электронный портал для регистрации прибывающих иностранцев
Египет запустил электронный портал для регистрации прибывающих иностранцев - РИА Новости, 11.04.2022
Египет запустил электронный портал для регистрации прибывающих иностранцев
Египетские власти запустили специальный электронный портал для прибывающих в страну туристов, где можно регистрировать сертификаты о вакцинации, сообщило... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T18:47
2022-04-11T18:47
2022-04-11T18:47
туризм
туризм
египет
сочи
россия
новости - туризм
аэрофлот
egyptair
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769315493_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_005bbdc0f1195c8da1bc69feaa08691f.jpg
ДОХА, 11 апр — РИА Новости. Египетские власти запустили специальный электронный портал для прибывающих в страну туристов, где можно регистрировать сертификаты о вакцинации, сообщило министерство здравоохранения страны."Отказ от бумажных анкет поможет облегчить и ускорить процедуру въезда для иностранцев", — отметил официальный представитель министерства Хусам Абдель Гаффар, которого цитирует издание Egyptian Streets.По его словам, теперь прибывающие в страну гости могут заполнить электронную анкету на сайте Visit Egypt (visitegypt.gov.eg), где также нужно зарегистрировать сертификаты о вакцинации от коронавируса за два дня до визита. Это позволит сократить время на прохождение санитарного контроля в аэропорту.Российская компания "Аэрофлот" с 7 апреля после месячного перерыва возобновила ежедневные рейсы в Египет из Сочи на российских самолетах SSJ 100. С 9 апреля в Страну пирамид стали летать самолеты египетского национального перевозчика EgyptAir.
https://ria.ru/20220121/khurgada-1768730484.html
египет
сочи
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769315493_417:0:3148:2048_1920x0_80_0_0_424d66de1511e321212b1fd91f388f26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, египет, сочи, россия, новости - туризм, аэрофлот, egyptair, sukhoi superjet
Египет запустил электронный портал для регистрации прибывающих иностранцев
В Египте запустили электронный портал для регистрации сертификатов вакцинации иностранцев
ДОХА, 11 апр — РИА Новости. Египетские власти запустили специальный электронный портал для прибывающих в страну туристов, где можно регистрировать сертификаты о вакцинации, сообщило министерство здравоохранения страны.
"Отказ от бумажных анкет поможет облегчить и ускорить процедуру въезда для иностранцев", — отметил официальный представитель министерства Хусам Абдель Гаффар, которого цитирует издание Egyptian Streets.
По его словам, теперь прибывающие в страну гости могут заполнить электронную анкету на сайте Visit Egypt (visitegypt.gov.eg), где также нужно зарегистрировать сертификаты о вакцинации от коронавируса за два дня до визита. Это позволит сократить время на прохождение санитарного контроля в аэропорту.
Российская компания "Аэрофлот" с 7 апреля после месячного перерыва возобновила ежедневные рейсы в Египет из Сочи на российских самолетах SSJ 100. С 9 апреля в Страну пирамид стали летать самолеты египетского национального перевозчика EgyptAir.