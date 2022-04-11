https://ria.ru/20220411/dtp-1782844334.html
В Турции четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом, сообщили СМИ
В Турции четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.04.2022
В Турции четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом, сообщили СМИ
Четыре человека погибли, 25 ранены в ДТП с микроавтобусом на востоке Турции, передает издание BirGun. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T09:29
2022-04-11T09:29
2022-04-11T09:29
в мире
турция
битлис (провинция)
происшествия
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АНКАРА, 11 апр – РИА Новости. Четыре человека погибли, 25 ранены в ДТП с микроавтобусом на востоке Турции, передает издание BirGun."В городе Адильцеваз, в Битлис (на востоке Турции – ред.), в ДТП с микроавтобусом четыре человека погибли и 25 человек получили ранения", - передает агентство.Уточняется, что "в результате аварии погибли четыре иммигранта с неурегулированным статусом, которые, как было установлено, въехали в страну нелегально, и 25 человек, включая водителя, получили ранения".
https://ria.ru/20220318/dtp-1778951682.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, битлис (провинция), происшествия
В Турции четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом, сообщили СМИ
Издание BirGun: четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом на востоке Турции