https://ria.ru/20220411/dtp-1782844334.html

В Турции четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом, сообщили СМИ

В Турции четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.04.2022

В Турции четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом, сообщили СМИ

Четыре человека погибли, 25 ранены в ДТП с микроавтобусом на востоке Турции, передает издание BirGun. РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T09:29

2022-04-11T09:29

2022-04-11T09:29

в мире

турция

битлис (провинция)

происшествия

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АНКАРА, 11 апр – РИА Новости. Четыре человека погибли, 25 ранены в ДТП с микроавтобусом на востоке Турции, передает издание BirGun."В городе Адильцеваз, в Битлис (на востоке Турции – ред.), в ДТП с микроавтобусом четыре человека погибли и 25 человек получили ранения", - передает агентство.Уточняется, что "в результате аварии погибли четыре иммигранта с неурегулированным статусом, которые, как было установлено, въехали в страну нелегально, и 25 человек, включая водителя, получили ранения".

https://ria.ru/20220318/dtp-1778951682.html

турция

битлис (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, турция, битлис (провинция), происшествия