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Тюменская область отремонтирует более 600 километров дорог - РИА Новости, 11.04.2022
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Тюменская область
https://ria.ru/20220411/dorogi-1782986552.html
Тюменская область отремонтирует более 600 километров дорог
Тюменская область отремонтирует более 600 километров дорог - РИА Новости, 11.04.2022
Тюменская область отремонтирует более 600 километров дорог
Тюменская область планирует отремонтировать в 2022 году более 600 километров региональных, межмуниципальных дорог и дорог местного значения, сообщили в... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T19:58
2022-04-11T19:58
тюменская область
тюменская область
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александр моор
ялуторовск
россия
общество
дороги
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ТЮМЕНЬ, 11 апр – РИА Новости. Тюменская область планирует отремонтировать в 2022 году более 600 километров региональных, межмуниципальных дорог и дорог местного значения, сообщили в региональном правительстве.Ремонту подлежат 315 километров региональных и межмуниципальных дорог и около 300 километров дорог местного значения. В планах также ремонт путепроводов на объездной дороге в Тюмени на пересечении с Червишевским и Московским трактами."Для нас дорожное строительство, строительство инфраструктурных дорожных объектов всегда было большим приоритетом и на 2022 год таким остаётся. По самым разным программам - "Безопасные качественные дороги", нашим региональным программам по строительству муниципальных дорог - мы планируем в этом году отремонтировать почти 600 километров дорог", - заявил губернатор Александр Моор журналистам во время рабочей поездки в Ялуторовск.Глава региона отметил, что в этом году появился новый источник средств - инфраструктурные бюджетные кредиты, 6,5 миллиарда рублей приходится на Тюменскую область. "Контракты уже подписали, торги по объектам прошли. На днях подписали контракт на окончание строительства развязки Мельникайте-Дружба, все идёт по плану. Несмотря на сложности, которые сегодня возникают, мы при первой же возможности будем увеличивать программу дорожных работ", - подчеркнул глава региона.
https://ria.ru/20220411/polikliniki-1782922722.html
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тюменская область, тюмень, александр моор, ялуторовск, россия, общество, дороги
19:58 11.04.2022
 
Тюменская область отремонтирует более 600 километров дорог

В Тюменской области планируют отремонтировать более 600 километров дорог в 2022 году

© Фото : Администрация Тамбовской областиРемонт дороги
Ремонт дороги - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© Фото : Администрация Тамбовской области
Ремонт дороги. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 11 апр – РИА Новости. Тюменская область планирует отремонтировать в 2022 году более 600 километров региональных, межмуниципальных дорог и дорог местного значения, сообщили в региональном правительстве.
Ремонту подлежат 315 километров региональных и межмуниципальных дорог и около 300 километров дорог местного значения. В планах также ремонт путепроводов на объездной дороге в Тюмени на пересечении с Червишевским и Московским трактами.
Губернатор Тюменской области Александр Моор в поликлиникие ГБУЗ ТО Областная больница № 23 - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
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"Для нас дорожное строительство, строительство инфраструктурных дорожных объектов всегда было большим приоритетом и на 2022 год таким остаётся. По самым разным программам - "Безопасные качественные дороги", нашим региональным программам по строительству муниципальных дорог - мы планируем в этом году отремонтировать почти 600 километров дорог", - заявил губернатор Александр Моор журналистам во время рабочей поездки в Ялуторовск.
Глава региона отметил, что в этом году появился новый источник средств - инфраструктурные бюджетные кредиты, 6,5 миллиарда рублей приходится на Тюменскую область. "Контракты уже подписали, торги по объектам прошли. На днях подписали контракт на окончание строительства развязки Мельникайте-Дружба, все идёт по плану. Несмотря на сложности, которые сегодня возникают, мы при первой же возможности будем увеличивать программу дорожных работ", - подчеркнул глава региона.
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Тюменская областьТюменская областьТюменьАлександр МоорЯлуторовскРоссияОбществоДороги
 
 
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