https://ria.ru/20220411/dorogi-1782986552.html
Тюменская область отремонтирует более 600 километров дорог
Тюменская область отремонтирует более 600 километров дорог - РИА Новости, 11.04.2022
Тюменская область отремонтирует более 600 километров дорог
Тюменская область планирует отремонтировать в 2022 году более 600 километров региональных, межмуниципальных дорог и дорог местного значения, сообщили в... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T19:58
2022-04-11T19:58
2022-04-11T19:58
тюменская область
тюменская область
тюмень
александр моор
ялуторовск
россия
общество
дороги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772991962_0:104:2600:1567_1920x0_80_0_0_b662d836faef9bef5d54146e9b4f8856.jpg
ТЮМЕНЬ, 11 апр – РИА Новости. Тюменская область планирует отремонтировать в 2022 году более 600 километров региональных, межмуниципальных дорог и дорог местного значения, сообщили в региональном правительстве.Ремонту подлежат 315 километров региональных и межмуниципальных дорог и около 300 километров дорог местного значения. В планах также ремонт путепроводов на объездной дороге в Тюмени на пересечении с Червишевским и Московским трактами."Для нас дорожное строительство, строительство инфраструктурных дорожных объектов всегда было большим приоритетом и на 2022 год таким остаётся. По самым разным программам - "Безопасные качественные дороги", нашим региональным программам по строительству муниципальных дорог - мы планируем в этом году отремонтировать почти 600 километров дорог", - заявил губернатор Александр Моор журналистам во время рабочей поездки в Ялуторовск.Глава региона отметил, что в этом году появился новый источник средств - инфраструктурные бюджетные кредиты, 6,5 миллиарда рублей приходится на Тюменскую область. "Контракты уже подписали, торги по объектам прошли. На днях подписали контракт на окончание строительства развязки Мельникайте-Дружба, все идёт по плану. Несмотря на сложности, которые сегодня возникают, мы при первой же возможности будем увеличивать программу дорожных работ", - подчеркнул глава региона.
https://ria.ru/20220411/polikliniki-1782922722.html
https://ria.ru/20220408/natsproekty-1782522617.html
тюменская область
тюмень
ялуторовск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772991962_0:0:2600:1950_1920x0_80_0_0_61b399b9c6338c2f93d3281f697856a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тюменская область, тюмень, александр моор, ялуторовск, россия, общество, дороги
Тюменская область отремонтирует более 600 километров дорог
В Тюменской области планируют отремонтировать более 600 километров дорог в 2022 году