https://ria.ru/20220411/dorogi-1782986552.html

Тюменская область отремонтирует более 600 километров дорог

Тюменская область отремонтирует более 600 километров дорог - РИА Новости, 11.04.2022

Тюменская область отремонтирует более 600 километров дорог

Тюменская область планирует отремонтировать в 2022 году более 600 километров региональных, межмуниципальных дорог и дорог местного значения, сообщили в... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T19:58

2022-04-11T19:58

2022-04-11T19:58

тюменская область

тюменская область

тюмень

александр моор

ялуторовск

россия

общество

дороги

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ТЮМЕНЬ, 11 апр – РИА Новости. Тюменская область планирует отремонтировать в 2022 году более 600 километров региональных, межмуниципальных дорог и дорог местного значения, сообщили в региональном правительстве.Ремонту подлежат 315 километров региональных и межмуниципальных дорог и около 300 километров дорог местного значения. В планах также ремонт путепроводов на объездной дороге в Тюмени на пересечении с Червишевским и Московским трактами."Для нас дорожное строительство, строительство инфраструктурных дорожных объектов всегда было большим приоритетом и на 2022 год таким остаётся. По самым разным программам - "Безопасные качественные дороги", нашим региональным программам по строительству муниципальных дорог - мы планируем в этом году отремонтировать почти 600 километров дорог", - заявил губернатор Александр Моор журналистам во время рабочей поездки в Ялуторовск.Глава региона отметил, что в этом году появился новый источник средств - инфраструктурные бюджетные кредиты, 6,5 миллиарда рублей приходится на Тюменскую область. "Контракты уже подписали, торги по объектам прошли. На днях подписали контракт на окончание строительства развязки Мельникайте-Дружба, все идёт по плану. Несмотря на сложности, которые сегодня возникают, мы при первой же возможности будем увеличивать программу дорожных работ", - подчеркнул глава региона.

https://ria.ru/20220411/polikliniki-1782922722.html

https://ria.ru/20220408/natsproekty-1782522617.html

тюменская область

тюмень

ялуторовск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

тюменская область, тюмень, александр моор, ялуторовск, россия, общество, дороги