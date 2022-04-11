В Адыгее выберут места для двух новых пунктов весового контроля на дорогах
В Адыгее выберут места для двух новых пунктов весогабаритного контроля на дорогах
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНовый участок федеральной трассы "Подъезд к городу Майкопу" автомобильной дороги "Кавказ" в республике Адыгея
Новый участок федеральной трассы "Подъезд к городу Майкопу" автомобильной дороги "Кавказ" в республике Адыгея
КРАСНОДАР, 11 апр – РИА Новости. В Адыгее выберут места для двух новых пунктов весогабаритного контроля на дорогах, которые будут установлены в рамках реализации нацпроекта, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в понедельник провёл совещание по вопросам освоения средств дорожного фонда республики и задач, которые ставятся в дорожной отрасли на текущий год.
"Хорошие и безопасные дороги нужны как жителям и гостям Адыгеи, так и предприятиям в экономике, туризме, АПК. Благодаря нацпроекту мы устанавливаем на региональных дорогах два пункта автоматического весогабаритного контроля – тщательно подходите к выбору мест для их размещения, чтобы большегрузы не оказывались на свежеотремонтированных трассах и не разрушали их", – приводит пресс-служба слова Кумпилова, сказанные в ходе совещания.
Сообщается, что в минувшем году в республике завершены все мероприятия нацпроекта "Безопасные качественные дороги" из плана текущего года, сейчас идут работы по плану 2023 года, а в начале осени начнётся разработка документации на объекты 2024 года. По данным пресс-службы, в 2022 году общий объем республиканского дорожного фонда предварительно составит около 5,3 миллиарда рублей.