https://ria.ru/20220411/dorogi-1782962044.html

В Адыгее выберут места для двух новых пунктов весового контроля на дорогах

В Адыгее выберут места для двух новых пунктов весового контроля на дорогах - РИА Новости, 11.04.2022

В Адыгее выберут места для двух новых пунктов весового контроля на дорогах

В Адыгее выберут места для двух новых пунктов весогабаритного контроля на дорогах, которые будут установлены в рамках реализации нацпроекта, сообщает... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T17:45

2022-04-11T17:45

2022-04-11T17:45

республика адыгея

республика адыгея

мурат кумпилов

россия

дороги

общество

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КРАСНОДАР, 11 апр – РИА Новости. В Адыгее выберут места для двух новых пунктов весогабаритного контроля на дорогах, которые будут установлены в рамках реализации нацпроекта, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в понедельник провёл совещание по вопросам освоения средств дорожного фонда республики и задач, которые ставятся в дорожной отрасли на текущий год."Хорошие и безопасные дороги нужны как жителям и гостям Адыгеи, так и предприятиям в экономике, туризме, АПК. Благодаря нацпроекту мы устанавливаем на региональных дорогах два пункта автоматического весогабаритного контроля – тщательно подходите к выбору мест для их размещения, чтобы большегрузы не оказывались на свежеотремонтированных трассах и не разрушали их", – приводит пресс-служба слова Кумпилова, сказанные в ходе совещания.Сообщается, что в минувшем году в республике завершены все мероприятия нацпроекта "Безопасные качественные дороги" из плана текущего года, сейчас идут работы по плану 2023 года, а в начале осени начнётся разработка документации на объекты 2024 года. По данным пресс-службы, в 2022 году общий объем республиканского дорожного фонда предварительно составит около 5,3 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20220324/adygeya-1779890443.html

https://ria.ru/20220405/stroyki-1781965490.html

республика адыгея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

республика адыгея, мурат кумпилов, россия, дороги, общество