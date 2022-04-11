Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР
Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Ясиноватую снарядами калибром 122 мм
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкУказатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области
Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили по городу Ясиноватая в Донецкой народной республике шесть снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По его данным, обстрел произошел в 6.25 в понедельник со стороны Авдеевки.
О пострадавших и жертвах не сообщается.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.