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Силы ДНР за сутки уничтожили 52 украинских националиста - РИА Новости, 11.04.2022
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Силы ДНР за сутки уничтожили 52 украинских националиста
Силы ДНР за сутки уничтожили 52 украинских националиста - РИА Новости, 11.04.2022
Силы ДНР за сутки уничтожили 52 украинских националиста
Народная милиция ДНР сообщила, что с начала текущих суток уничтожены 52 украинских националиста, 2 танка, 3 БМП, 4 бронированных и 2 грузовых автомобиля. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T19:16
2022-04-11T19:17
в мире
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Народная милиция ДНР сообщила, что с начала текущих суток уничтожены 52 украинских националиста, 2 танка, 3 БМП, 4 бронированных и 2 грузовых автомобиля."С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили пятьдесят два украинских националиста, два танка, три БМП, четыре бронированных и два грузовых автомобиля, две огневые позиции 120-мм миномётных расчётов", - сообщает Народная милиция ДНР в Telegram.Кроме того, народная милиция ДНР сообщила, что за прошедшие сутки погибли трое военных Республики, 16 пострадали."С прискорбием сообщаем, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость трое защитников Донецкой Народной Республики погибли при исполнении воинского долга и 16 получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.С начала суток украинские войска выпустили по Донецкой народной республике 126 снарядов и мин, в том числе из "Градов", под обстрелы попали районы шести населенных пунктов, погиб один мирный житель, сообщила Народная милиция ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220409/zelenskiy-1782690769.html
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в мире, донецкая народная республика, украина
19:16 11.04.2022 (обновлено: 19:17 11.04.2022)
 
Силы ДНР за сутки уничтожили 52 украинских националиста

Народная милиция: силы ДНР за сутки уничтожили 52 украинских националиста

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБронетранспортер Народной милиции ДНР
Бронетранспортер Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бронетранспортер Народной милиции ДНР . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Народная милиция ДНР сообщила, что с начала текущих суток уничтожены 52 украинских националиста, 2 танка, 3 БМП, 4 бронированных и 2 грузовых автомобиля.
"С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили пятьдесят два украинских националиста, два танка, три БМП, четыре бронированных и два грузовых автомобиля, две огневые позиции 120-мм миномётных расчётов", - сообщает Народная милиция ДНР в Telegram.
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Кроме того, народная милиция ДНР сообщила, что за прошедшие сутки погибли трое военных Республики, 16 пострадали.
"С прискорбием сообщаем, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость трое защитников Донецкой Народной Республики погибли при исполнении воинского долга и 16 получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.
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С начала суток украинские войска выпустили по Донецкой народной республике 126 снарядов и мин, в том числе из "Градов", под обстрелы попали районы шести населенных пунктов, погиб один мирный житель, сообщила Народная милиция ДНР.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
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