https://ria.ru/20220411/dividendy-1782924632.html
"Северсталь" не рекомендует выплачивать дивиденды за два последних квартала
"Северсталь" не рекомендует выплачивать дивиденды за два последних квартала - РИА Новости, 11.04.2022
"Северсталь" не рекомендует выплачивать дивиденды за два последних квартала
Менеджмент "Северстали" не рекомендует выплачивать дивиденды за четвертый квартал 2021 года и первый квартал 2022 года, сообщила компания. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T15:24
2022-04-11T15:24
2022-04-11T15:24
экономика
северсталь (металлургическая компания)
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Менеджмент "Северстали" не рекомендует выплачивать дивиденды за четвертый квартал 2021 года и первый квартал 2022 года, сообщила компания.Совет директоров "Северстали" в середине февраля рекомендовал акционерам одобрить дивиденды за четвертый квартал 2021 года в размере 109,81 рубля на акцию."Рассмотрение вопроса о выплате дивидендов по результатам четвертого квартала 2021 года ожидается на годовом собрании акционеров 20 мая 2022 года. В текущих макроэкономических условиях руководство компании не будет рекомендовать совету директоров выплачивать дивиденды за 1 квартал 2022 года и 4 квартал 2021 года. Совет директоров рассмотрит и доработает рекомендации по выплате дивидендов при утверждении вопросов, связанных с подготовкой к годовому собранию", - говорится в сообщении.Компания также сообщила, что временно не будет публиковать финансовую отчетность за первый квартал 2022 года.
https://ria.ru/20220322/nalog-1779466757.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, северсталь (металлургическая компания)
"Северсталь" не рекомендует выплачивать дивиденды за два последних квартала
Менеджмент "Северстали" не рекомендует выплачивать дивиденды за два последних квартала
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Менеджмент "Северстали" не рекомендует выплачивать дивиденды за четвертый квартал 2021 года и первый квартал 2022 года, сообщила компания.
Совет директоров "Северстали" в середине февраля рекомендовал акционерам одобрить дивиденды за четвертый квартал 2021 года в размере 109,81 рубля на акцию.
"Рассмотрение вопроса о выплате дивидендов по результатам четвертого квартала 2021 года ожидается на годовом собрании акционеров 20 мая 2022 года. В текущих макроэкономических условиях руководство компании не будет рекомендовать совету директоров выплачивать дивиденды за 1 квартал 2022 года и 4 квартал 2021 года. Совет директоров рассмотрит и доработает рекомендации по выплате дивидендов при утверждении вопросов, связанных с подготовкой к годовому собранию", - говорится в сообщении.
Компания
также сообщила, что временно не будет публиковать финансовую отчетность за первый квартал 2022 года.