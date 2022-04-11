https://ria.ru/20220411/dividendy-1782924632.html

"Северсталь" не рекомендует выплачивать дивиденды за два последних квартала

"Северсталь" не рекомендует выплачивать дивиденды за два последних квартала - РИА Новости, 11.04.2022

"Северсталь" не рекомендует выплачивать дивиденды за два последних квартала

Менеджмент "Северстали" не рекомендует выплачивать дивиденды за четвертый квартал 2021 года и первый квартал 2022 года, сообщила компания. РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T15:24

2022-04-11T15:24

2022-04-11T15:24

экономика

северсталь (металлургическая компания)

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Менеджмент "Северстали" не рекомендует выплачивать дивиденды за четвертый квартал 2021 года и первый квартал 2022 года, сообщила компания.Совет директоров "Северстали" в середине февраля рекомендовал акционерам одобрить дивиденды за четвертый квартал 2021 года в размере 109,81 рубля на акцию."Рассмотрение вопроса о выплате дивидендов по результатам четвертого квартала 2021 года ожидается на годовом собрании акционеров 20 мая 2022 года. В текущих макроэкономических условиях руководство компании не будет рекомендовать совету директоров выплачивать дивиденды за 1 квартал 2022 года и 4 квартал 2021 года. Совет директоров рассмотрит и доработает рекомендации по выплате дивидендов при утверждении вопросов, связанных с подготовкой к годовому собранию", - говорится в сообщении.Компания также сообщила, что временно не будет публиковать финансовую отчетность за первый квартал 2022 года.

https://ria.ru/20220322/nalog-1779466757.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, северсталь (металлургическая компания)