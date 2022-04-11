Американского первокурсника шокировала "встреча с демократией"
Американского студента Шмидта возмутил высокомерный ответ журналистки Эпплбаум
© AP Photo / David PhillipРабочий устанавливает американские флаги в Вашингтоне
© AP Photo / David Phillip
Рабочий устанавливает американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Студент-первокурсник Чикагского университета Даниэль Шмидт поделился с изданием Compact Mag возмущением, связанным с конференцией под названием "Дезинформация и эрозия демократии", которую организовал The Atlantic.
По его словам, во время встречи от студентов в адрес спикеров звучали "очень удобные вопросы", в то время как самому Шмидту было интересно "задать критический вопрос и получить честный, содержательный ответ". Студент отметил, что в итоге ему удалось обратиться к журналистке Энн Эпплбаум.
"Я спросил, считает ли она нормальным тот факт, что СМИ заклеймили статью The New York Post о ноутбуке Хантера Байдена российской дезинформацией. Как нам теперь известно, это было непроходимой ложью", — рассказал он, уточнив, что его собеседница дала "высокомерный, но при этом еле связный ответ".
По словам Шмидта, после этого инцидента организатор конференции заявил, что "предметом дезинформационных кампаний" стало само мероприятие.
"Видимо, "дезинформация" — это когда самопровозглашенные хранители истины на деле обслуживают интересы одной из сторон", — заключил студент.
В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд материалов, основанных на переписке, якобы найденной на ноутбуке Хантера Байдена, который был обнаружен в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Хозяин мастерской сделал копию его жесткого диска, которая была передана Руди Джулиани, бывшему мэру Нью-Йорка и личному адвокату тогдашнего президента США Дональда Трампа.
Сообщалось, что ноутбук позднее изъяло ФБР. Daily Mail писала, что найденные на ноутбуке фотографии могут свидетельствовать о вовлеченности Байдена-младшего в криминальную деятельность в сфере наркотрафика и проституции.
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