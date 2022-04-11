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Причин для дефолта у России нет, заверили в Кремле - РИА Новости, 11.04.2022
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Причин для дефолта у России нет, заверили в Кремле
Причин для дефолта у России нет, заверили в Кремле - РИА Новости, 11.04.2022
Причин для дефолта у России нет, заверили в Кремле
Сейчас нет никаких оснований объявлять России дефолт, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T12:32
2022-04-11T14:13
дмитрий песков
экономика
россия
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Сейчас нет никаких оснований объявлять России дефолт, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать понижение кредитного рейтинга страны.В минувшую субботу международное рейтинговое агентство S&amp;P Global Ratings понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги России по обязательствам в иностранной валюте до уровня "выборочный дефолт".Как заявил министр финансов Антон Силуанов, Москва готова в судах доказывать, что сделала все возможное для выполнения обязательств перед зарубежными инвесторами по своим евробондам.Западные страны после начала военной спецоперации на Украине ввели несколько раундов жестких санкций, в том числе ограничили возможности Банка России использовать золотовалютные резервы.Блокировка активов не позволила Минфину 6 апреля исполнить обязательства по евробондам в валюте из-за отказа иностранного банка-агента. Ведомство произвело выплату в рублях. Инвесторы смогут конвертировать их в валюту сразу после того, как России вернут доступ к замороженным счетам.По оценке Силуанова, страны Запада заблокировали примерно половину золотовалютных резервов России на сумму около 300 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20220407/evropa-1782172573.html
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дмитрий песков, экономика, россия
12:32 11.04.2022 (обновлено: 14:13 11.04.2022)
 
Причин для дефолта у России нет, заверили в Кремле

Пресс-секретарь президента Песков заявил об отсутствии причин для дефолта в России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента Российской Федерации — пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации — пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации — пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Сейчас нет никаких оснований объявлять России дефолт, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать понижение кредитного рейтинга страны.

"Это может быть только рукотворный дефолт, об этом говорил министр Силуанов, и однозначно совершенно объективных причин для такого дефолта нет. Россия обладает всем необходимым потенциалом для выполнения всех своих обязательств, но, с другой стороны, такая неконструктивная позиция наших оппонентов, она может осложнить ситуацию", — подчеркнул представитель Кремля.

В минувшую субботу международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги России по обязательствам в иностранной валюте до уровня "выборочный дефолт".
Как заявил министр финансов Антон Силуанов, Москва готова в судах доказывать, что сделала все возможное для выполнения обязательств перед зарубежными инвесторами по своим евробондам.
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Блокировка активов не позволила Минфину 6 апреля исполнить обязательства по евробондам в валюте из-за отказа иностранного банка-агента. Ведомство произвело выплату в рублях. Инвесторы смогут конвертировать их в валюту сразу после того, как России вернут доступ к замороженным счетам.
По оценке Силуанова, страны Запада заблокировали примерно половину золотовалютных резервов России на сумму около 300 миллиардов долларов.
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