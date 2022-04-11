https://ria.ru/20220411/defolt-1782883339.html

Причин для дефолта у России нет, заверили в Кремле

Причин для дефолта у России нет, заверили в Кремле - РИА Новости, 11.04.2022

Причин для дефолта у России нет, заверили в Кремле

Сейчас нет никаких оснований объявлять России дефолт, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T12:32

2022-04-11T12:32

2022-04-11T14:13

дмитрий песков

экономика

россия

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Сейчас нет никаких оснований объявлять России дефолт, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать понижение кредитного рейтинга страны.В минувшую субботу международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги России по обязательствам в иностранной валюте до уровня "выборочный дефолт".Как заявил министр финансов Антон Силуанов, Москва готова в судах доказывать, что сделала все возможное для выполнения обязательств перед зарубежными инвесторами по своим евробондам.Западные страны после начала военной спецоперации на Украине ввели несколько раундов жестких санкций, в том числе ограничили возможности Банка России использовать золотовалютные резервы.Блокировка активов не позволила Минфину 6 апреля исполнить обязательства по евробондам в валюте из-за отказа иностранного банка-агента. Ведомство произвело выплату в рублях. Инвесторы смогут конвертировать их в валюту сразу после того, как России вернут доступ к замороженным счетам.По оценке Силуанова, страны Запада заблокировали примерно половину золотовалютных резервов России на сумму около 300 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20220407/evropa-1782172573.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

дмитрий песков, экономика, россия