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Силуанов предупредил Запад о последствиях при попытке объявления дефолта - РИА Новости, 11.04.2022
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Силуанов предупредил Запад о последствиях при попытке объявления дефолта
Силуанов предупредил Запад о последствиях при попытке объявления дефолта - РИА Новости, 11.04.2022
Силуанов предупредил Запад о последствиях при попытке объявления дефолта
Москва готова доказывать в судах, что сделала все возможное для выполнения обязательств перед зарубежными инвесторами по своим евробондам, если Запад попытается РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T00:15
2022-04-11T09:12
экономика
россия
в мире
антон силуанов
москва
министерство финансов рф (минфин россии)
украина
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Москва готова доказывать в судах, что сделала все возможное для выполнения обязательств перед зарубежными инвесторами по своим евробондам, если Запад попытается объявить дефолт, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Известия"."Мы будем предъявлять в суде наши платежки, подтверждающие наши старания заплатить как в валюте, так и в рублях", — добавил министр.Силуанов признал, что, если дело дойдет до суда, это будет непростой процесс.Он напомнил, что дефолт нанесет удар по имиджу страны как надежного заемщика, поэтому Запад направит все силы, чтобы это произошло.Западные страны после начала военной спецоперации на Украине ввели несколько раундов жестких санкций, в том числе ограничили возможности Банка России использовать золотовалютные резервы.Блокировка активов не позволила Минфину 6 апреля исполнить обязательства по евробондам в валюте из-за отказа иностранного банка-агента. Ведомство произвело выплату в рублях. Инвесторы смогут конвертировать их в валюту сразу после того, как России вернут доступ к замороженным счетам. По оценке Силуанова, страны Запада заблокировали примерно половину золотовалютных резервов России на сумму около 300 миллиардов долларов.
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экономика, россия, в мире, антон силуанов, москва, министерство финансов рф (минфин россии), украина
00:15 11.04.2022 (обновлено: 09:12 11.04.2022)
 
Силуанов предупредил Запад о последствиях при попытке объявления дефолта

Глава Минфина Силуанов заявил о готовности России судиться, если Запад объявит ей дефолт

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкМинистр финансов Российской Федерации Антон Силуанов
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в фотобанк
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Москва готова доказывать в судах, что сделала все возможное для выполнения обязательств перед зарубежными инвесторами по своим евробондам, если Запад попытается объявить дефолт, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Известия".
"Мы будем предъявлять в суде наши платежки, подтверждающие наши старания заплатить как в валюте, так и в рублях", — добавил министр.
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Силуанов признал, что, если дело дойдет до суда, это будет непростой процесс.

"Нам придется очень активно доказывать свою правоту, несмотря на все сложности. <…> Нынешний кризис показал, что все базовые западные устои, основанные на демократии, неприкосновенности частной собственности и других западных ценностях, рушатся, поэтому вопрос объективности их судебной системы мы также ставим под большое сомнение", — отметил глава Минфина.

Он напомнил, что дефолт нанесет удар по имиджу страны как надежного заемщика, поэтому Запад направит все силы, чтобы это произошло.
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Блокировка активов не позволила Минфину 6 апреля исполнить обязательства по евробондам в валюте из-за отказа иностранного банка-агента. Ведомство произвело выплату в рублях. Инвесторы смогут конвертировать их в валюту сразу после того, как России вернут доступ к замороженным счетам.
По оценке Силуанова, страны Запада заблокировали примерно половину золотовалютных резервов России на сумму около 300 миллиардов долларов.
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ЭкономикаРоссияВ миреАнтон СилуановМоскваМинистерство финансов РФ (Минфин России)Украина
 
 
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