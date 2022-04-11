https://ria.ru/20220411/defolt-1782818350.html

Силуанов предупредил Запад о последствиях при попытке объявления дефолта

Силуанов предупредил Запад о последствиях при попытке объявления дефолта - РИА Новости, 11.04.2022

Силуанов предупредил Запад о последствиях при попытке объявления дефолта

Москва готова доказывать в судах, что сделала все возможное для выполнения обязательств перед зарубежными инвесторами по своим евробондам, если Запад попытается РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T00:15

2022-04-11T00:15

2022-04-11T09:12

экономика

россия

в мире

антон силуанов

москва

министерство финансов рф (минфин россии)

украина

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Москва готова доказывать в судах, что сделала все возможное для выполнения обязательств перед зарубежными инвесторами по своим евробондам, если Запад попытается объявить дефолт, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Известия"."Мы будем предъявлять в суде наши платежки, подтверждающие наши старания заплатить как в валюте, так и в рублях", — добавил министр.Силуанов признал, что, если дело дойдет до суда, это будет непростой процесс.Он напомнил, что дефолт нанесет удар по имиджу страны как надежного заемщика, поэтому Запад направит все силы, чтобы это произошло.Западные страны после начала военной спецоперации на Украине ввели несколько раундов жестких санкций, в том числе ограничили возможности Банка России использовать золотовалютные резервы.Блокировка активов не позволила Минфину 6 апреля исполнить обязательства по евробондам в валюте из-за отказа иностранного банка-агента. Ведомство произвело выплату в рублях. Инвесторы смогут конвертировать их в валюту сразу после того, как России вернут доступ к замороженным счетам. По оценке Силуанова, страны Запада заблокировали примерно половину золотовалютных резервов России на сумму около 300 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20220411/zaimstvovaniya-1782819575.html

https://ria.ru/20220407/rubl-1782181768.html

https://ria.ru/20220406/minfin-1782050552.html

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экономика, россия, в мире, антон силуанов, москва, министерство финансов рф (минфин россии), украина