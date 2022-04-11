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Дания увеличит запасы йода "на случай ядерной аварии" у границ - РИА Новости, 11.04.2022
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Дания увеличит запасы йода "на случай ядерной аварии" у границ
Дания увеличит запасы йода "на случай ядерной аварии" у границ - РИА Новости, 11.04.2022
Дания увеличит запасы йода "на случай ядерной аварии" у границ
Власти Дании закупят 2 миллиона таблеток с йодом "на случай ядерной аварии в непосредственной близости" от страны, следует из сообщения датского управления по... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T16:42
2022-04-11T16:42
в мире
владимир путин
россия
дания
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Власти Дании закупят 2 миллиона таблеток с йодом "на случай ядерной аварии в непосредственной близости" от страны, следует из сообщения датского управления по здравоохранению.Как заявляет ведомство, спецоперация РФ на Украине показала, что "мир непредсказуем". "Поэтому датское управление здравоохранения пересмотрело объемы запасов йода в Дании, которые должны быть использованы в случае ядерной аварии в непосредственной близости от нас..., датское управление здравоохранения рекомендовало увеличить текущий запас, закупить 2 миллиона таблеток с йодом", - говорится в сообщении ведомства.В управлении отметили, что такое решение основывается на "прогнозах" агентства по чрезвычайным ситуациям Дании. В ведомстве подчеркнули, что таблетки с йодом следует принимать "только в случае ядерных аварий в непосредственной близости" от Дании."Только что были подписаны контракты с датскими производственными аптеками на поставку первой партии таблеток с йодом, которые будут доставлены в течение следующих двух - трех месяцев", - добавили в управлении.По оценкам ведомства, эти 2 миллиона таблеток с йодом могут охватить "группу риска" из детей, беременных и кормящих женщин, а также медперсонал.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, владимир путин, россия, дания, украина
16:42 11.04.2022
 
Дания увеличит запасы йода "на случай ядерной аварии" у границ

Власти Дании закупят два миллиона таблеток с йодом "на случай ядерной аварии" у границ

© РИА Новости / Сергей Субботин / Перейти в фотобанкКопенгаген
Копенгаген - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Сергей Субботин
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Власти Дании закупят 2 миллиона таблеток с йодом "на случай ядерной аварии в непосредственной близости" от страны, следует из сообщения датского управления по здравоохранению.
Как заявляет ведомство, спецоперация РФ на Украине показала, что "мир непредсказуем". "Поэтому датское управление здравоохранения пересмотрело объемы запасов йода в Дании, которые должны быть использованы в случае ядерной аварии в непосредственной близости от нас..., датское управление здравоохранения рекомендовало увеличить текущий запас, закупить 2 миллиона таблеток с йодом", - говорится в сообщении ведомства.
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В управлении отметили, что такое решение основывается на "прогнозах" агентства по чрезвычайным ситуациям Дании. В ведомстве подчеркнули, что таблетки с йодом следует принимать "только в случае ядерных аварий в непосредственной близости" от Дании.
"Только что были подписаны контракты с датскими производственными аптеками на поставку первой партии таблеток с йодом, которые будут доставлены в течение следующих двух - трех месяцев", - добавили в управлении.
По оценкам ведомства, эти 2 миллиона таблеток с йодом могут охватить "группу риска" из детей, беременных и кормящих женщин, а также медперсонал.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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