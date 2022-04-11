https://ria.ru/20220411/damba-1782955425.html

Украинские боевики взорвали дамбу в Донецкой области

Украинские боевики взорвали дамбу в Донецкой области - РИА Новости, 11.04.2022

Украинские боевики взорвали дамбу в Донецкой области

Украинские боевики взорвали дамбу в Донецкой области, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T17:27

2022-04-11T17:27

2022-04-11T18:16

в мире

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

славянск

россия

святогорск

эдуард басурин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782963211_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e5d43e1704f43fa4768498a9a4968392.jpg

ДОНЕЦК, 11 апр — РИА Новости. Украинские боевики взорвали дамбу в Донецкой области, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.Басурин добавил, что националисты угрожают взорвать еще одну дамбу в случае продвижения войск. Речь идет о выходе из водохранилища Светлодарска, где, по его словам, накопились миллионы кубических метров воды. Это угрожает населенному пункту Байрак, подчеркнул он. На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны России возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также на местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита. По свидетельствам очевидцев, боевики минируют инфраструктуру, стреляют по гражданскому населению и ведут огонь из тяжелого вооружения по жилым домам.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220411/evakuatsiya-1782957959.html

https://ria.ru/20220411/ukraina-1782895143.html

славянск

россия

святогорск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, владимир путин, славянск, россия, святогорск, эдуард басурин