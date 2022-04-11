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Украинские боевики взорвали дамбу в Донецкой области - РИА Новости, 11.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220411/damba-1782955425.html
Украинские боевики взорвали дамбу в Донецкой области
Украинские боевики взорвали дамбу в Донецкой области - РИА Новости, 11.04.2022
Украинские боевики взорвали дамбу в Донецкой области
Украинские боевики взорвали дамбу в Донецкой области, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T17:27
2022-04-11T18:16
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
славянск
россия
святогорск
эдуард басурин
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ДОНЕЦК, 11 апр — РИА Новости. Украинские боевики взорвали дамбу в Донецкой области, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.Басурин добавил, что националисты угрожают взорвать еще одну дамбу в случае продвижения войск. Речь идет о выходе из водохранилища Светлодарска, где, по его словам, накопились миллионы кубических метров воды. Это угрожает населенному пункту Байрак, подчеркнул он. На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны России возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также на местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита. По свидетельствам очевидцев, боевики минируют инфраструктуру, стреляют по гражданскому населению и ведут огонь из тяжелого вооружения по жилым домам.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220411/evakuatsiya-1782957959.html
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в мире, владимир путин, славянск, россия, святогорск, эдуард басурин
17:27 11.04.2022 (обновлено: 18:16 11.04.2022)
 
Украинские боевики взорвали дамбу в Донецкой области

Украинские боевики взорвали дамбу в Донецкой области

© AP Photo / Oleksandr RatushniakВоеннослужащий ВСУ на разрушенном мосту
Военнослужащий ВСУ на разрушенном мосту - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© AP Photo / Oleksandr Ratushniak
Военнослужащий ВСУ на разрушенном мосту. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 апр — РИА Новости. Украинские боевики взорвали дамбу в Донецкой области, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"Есть случай подрыва дамбы. Это Святогорск, севернее Славянска, где они взорвали дамбу и вода растеклась. Под предлогом того, чтобы не дать войскам преодолеть волнующую преграду. Но при этом затопило частные дома, которые находились в пойме водохранилища", — сказал он.

Басурин добавил, что националисты угрожают взорвать еще одну дамбу в случае продвижения войск. Речь идет о выходе из водохранилища Светлодарска, где, по его словам, накопились миллионы кубических метров воды. Это угрожает населенному пункту Байрак, подчеркнул он.
На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны России возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также на местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита. По свидетельствам очевидцев, боевики минируют инфраструктуру, стреляют по гражданскому населению и ведут огонь из тяжелого вооружения по жилым домам.
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По заявлению Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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