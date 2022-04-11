https://ria.ru/20220411/caravaggio-1782878032.html

Виллу с фреской Караваджо не купили даже со скидкой

Виллу с фреской Караваджо не купили даже со скидкой - РИА Новости, 11.04.2022

Виллу с фреской Караваджо не купили даже со скидкой

Римская вилла с единственной потолочной фреской, когда-либо написанной Караваджо, провалилась на торгах во второй раз за три месяца. Ее не купили даже с... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T19:25

2022-04-11T19:25

2022-04-11T19:25

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Римская вилла с единственной потолочной фреской, когда-либо написанной Караваджо, провалилась на торгах во второй раз за три месяца. Ее не купили даже с 20-процентной скидкой. Об этом сообщает The Art Newspapper. Впервые дом выставили на продажу в январе. Тогда его оценили в 471 миллион евро. Но желающих приобрести особняк не нашлось. В надежде, что "более низкая" цена повысит спрос, виллу вновь попытались продать на недавнем аукционе. На этот раз за нее просили 377 миллионов евро. Но несмотря на 20-процентную скидку покупателей вновь не было. В следующий раз дом выставят на торги 30 июня за 301 миллион евро. На аукционе особняк оказался в результате борьбы за наследство между третьей женой принца Николо Бонкомпаньи Людовизи и его сыновьями от первого брака. Предки аристократа приобрели жилище в 1621 году.Вилла была построена в 1570 году. В 1597-м кардинал Франческо Мария дель Монте заказал мурал у Караваджо. На фреске, которая оценивается в 360 миллионов долларов, изображены римские боги Юпитер, Нептун и Плутон. На протяжении многих лет картина была скрыта. Ее заново открыли только в 1960-х годах, когда в здании проходил ремонт. В Сети есть петиция, обращенная к итальянским властям с просьбой выкупить виллу, чтобы она находилась в собственности у государства, а не у частного лица. Требование подписали уже более 40 тысяч человек. Но в телефонном разговоре с The Art Newspapper пресс-атташе Минкультуры Италии заявил, что пока рано говорить о том, приобретет ли правительство этот особняк.

https://ria.ru/20220222/matiss-1774169177.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, искусство, караваджо, италия, рим