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Александр Бялко рассказал о внезапной смерти своей молодой жены
Александр Бялко рассказал о внезапной смерти своей молодой жены - РИА Новости, 11.04.2022
Александр Бялко рассказал о внезапной смерти своей молодой жены
Александр Бялко рассказал о внезапной смерти своей жены Агаты. Супруга знатока из "Что? Где? Когда?" умерла одним днем из-за проблем с сердцем. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T13:13
2022-04-11T13:13
2022-04-11T13:13
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Александр Бялко рассказал о внезапной смерти своей жены Агаты. Супруга знатока из "Что? Где? Когда?" умерла одним днем из-за проблем с сердцем.В студии программы "Звезды сошлись" Александр отметил, что женщина не жаловалась на проблемы со здоровьем.Когда супруги познакомились, Бялко не знал о проблемах со здоровьем своей второй половины. По его словам, Агата просто слишком быстро уставала во время прогулок.В следующий визит женщины ей сделали обследование и выяснили, что необходима срочная операция. По словам знатока, установка клапана длилась около 20 часов. После хирургического вмешательства Агата стала чувствовать себя лучше. Бялко отметил, что с момента операции до трагедии прошло семь лет.Ранее звезда "Полицейского с Рублевки" Роман Попов рассказал о победе над опухолью.
https://ria.ru/20220411/kirkorov-1782865151.html
https://ria.ru/20220321/kudryavtseva-1779276236.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, шоу-бизнес
Александр Бялко рассказал о внезапной смерти своей молодой жены
Александр Бялко рассказал о внезапной смерти своей 32-летней жены Агаты
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Александр Бялко рассказал о внезапной смерти своей жены Агаты. Супруга знатока из "Что? Где? Когда?" умерла одним днем из-за проблем с сердцем.
"У нее был искусственный клапан сердца. Во время пандемии очень жаркое лето было… В общем, она ушла за один день. Она ходила по Москве, делала какие-то покупки, все было нормально, вернулась домой, вызвали "неотложку", ее забрали в больницу. Мне сказали, что ехать незачем, ее положат в реанимацию, а меня туда все равно не пустят", – рассказал Бялко.
В студии программы "Звезды сошлись" Александр отметил
, что женщина не жаловалась на проблемы со здоровьем.
"В три часа ночи мне позвонили, что ее не стало. Ей было 32 года. Просто клапан отказал. То ли от жары, то ли… Ну, вируса у нее не было вроде. Она нормально себя чувствовала", – отметил знаток.
Когда супруги познакомились, Бялко не знал о проблемах со здоровьем своей второй половины. По его словам, Агата просто слишком быстро уставала во время прогулок.
"Она просто очень быстро уставала. Я очень люблю ходить, по Москве гулять. Вот мы гуляем, а она говорит: "Давай посидим, отдышимся". Стали ходить по разным врачам. Один раз мне на работе стало плохо – у меня вообще гипертония. Меня отправили в кардиологическую больницу. Агата меня навещала, и врач-кардиолог ее увидел и сказал: "Девушка, вам надо обследоваться", – вспомнил Бялко.
В следующий визит женщины ей сделали обследование и выяснили, что необходима срочная операция. По словам знатока, установка клапана длилась около 20 часов. После хирургического вмешательства Агата стала чувствовать себя лучше. Бялко отметил, что с момента операции до трагедии прошло семь лет.
Ранее звезда "Полицейского с Рублевки" Роман Попов рассказал
о победе над опухолью.