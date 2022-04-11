https://ria.ru/20220411/byalko-1782875845.html

Александр Бялко рассказал о внезапной смерти своей молодой жены

Александр Бялко рассказал о внезапной смерти своей молодой жены - РИА Новости, 11.04.2022

Александр Бялко рассказал о внезапной смерти своей молодой жены

Александр Бялко рассказал о внезапной смерти своей жены Агаты. Супруга знатока из "Что? Где? Когда?" умерла одним днем из-за проблем с сердцем. РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T13:13

2022-04-11T13:13

2022-04-11T13:13

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Александр Бялко рассказал о внезапной смерти своей жены Агаты. Супруга знатока из "Что? Где? Когда?" умерла одним днем из-за проблем с сердцем.В студии программы "Звезды сошлись" Александр отметил, что женщина не жаловалась на проблемы со здоровьем.Когда супруги познакомились, Бялко не знал о проблемах со здоровьем своей второй половины. По его словам, Агата просто слишком быстро уставала во время прогулок.В следующий визит женщины ей сделали обследование и выяснили, что необходима срочная операция. По словам знатока, установка клапана длилась около 20 часов. После хирургического вмешательства Агата стала чувствовать себя лучше. Бялко отметил, что с момента операции до трагедии прошло семь лет.Ранее звезда "Полицейского с Рублевки" Роман Попов рассказал о победе над опухолью.

https://ria.ru/20220411/kirkorov-1782865151.html

https://ria.ru/20220321/kudryavtseva-1779276236.html

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Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес