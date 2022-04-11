https://ria.ru/20220411/bucha-1782968245.html

Российские военные предлагали экс-депутату Рады Ржавскому уехать из Бучи

Российские военные предлагали экс-депутату Рады Ржавскому уехать из Бучи - РИА Новости, 11.04.2022

Российские военные предлагали экс-депутату Рады Ржавскому уехать из Бучи

В распоряжение РИА Новости попала аудиозапись беседы российских военнослужащих 30 марта, перед уходом из Бучи, с бывшим депутатом Верховной рады и кандидатом на РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T18:14

2022-04-11T18:14

2022-04-11T20:42

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В распоряжение РИА Новости попала аудиозапись беседы российских военнослужащих 30 марта, перед уходом из Бучи, с бывшим депутатом Верховной рады и кандидатом на пост президента Украины, известным предпринимателем Александром Ржавским.В украинских СМИ и социальных сетях 7 апреля появилась информация о том, что он с 4 марта перестал выходить на связь и что 27 марта его "застрелили российские оккупанты".Из аудиозаписи следует, что российские военные предлагали Ржавскому уехать вместе с ними во избежание расправы со стороны неонацистов. Разговор шел в спокойном и доброжелательном тоне.Военный высказал предположение, что предприниматель может быть даже убит украинской стороной, чтобы представить это как дело рук России. "Наше руководство очень опасается за вашу жизнь, после того как вы побыли у нас. И для того чтобы не было каких-то эксцессов потом, что вы вернетесь домой, и потом вас найдут бездыханным и повесят все это на наше руководство, наверное", — сказал он Ржавскому.На предложение уехать тот ответил, что не боится возможных последствий. "Я не боюсь. А если судьба, то судьба, понимаете. <…> Что касается моей безопасности, я вам скажу, что мне намного будет спокойнее, когда рядом будут люди близкие. Я еще хочу пожить и, может быть, хотел бы хорошее что-то сделать, потому что амбиции всегда были у меня хорошие: правильные и честные", — сказал экс-депутат.Он добавил, что не приемлет насилие над людьми, которое творит киевский режим. "Я вообще этого не принимаю. А у них это основа — насилие над человеком. Неважно, моральное или материальное", — пояснил Ржавский.В Минобороны России ранее заявили, что все представленные украинскими властями фотографии и видео, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буче Киевской области, являются "очередной провокацией". Там подчеркнули, что за время нахождения населенного пункта под контролем российских вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.При этом в министерстве отметили, что российские подразделения полностью вышли из города еще 30 марта, но южные окраины Бучи, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались ВСУ из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа: существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220408/bucha-1782604360.html

https://ria.ru/20220410/ukraina-1782697827.html

https://ria.ru/20220405/rusofobiya-1781778401.html

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Аудиозапись разговора с Александром Ржавским В распоряжение РИА Новости попала аудиозапись беседы, сделанной российскими военнослужащими 30 марта перед уходом из Бучи с бывшим депутатом Верховной рады и кандидатом на пост президента Украины, известным предпринимателем Александром Ржавским. 2022-04-11T18:14 true PT3M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина, киевская область, ситуация в днр и лнр