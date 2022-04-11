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Полянский: создание международной группы по Буче пока не обсуждается - РИА Новости, 11.04.2022
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Полянский: создание международной группы по Буче пока не обсуждается
Полянский: создание международной группы по Буче пока не обсуждается - РИА Новости, 11.04.2022
Полянский: создание международной группы по Буче пока не обсуждается
Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил в интервью газете "Известия", что вопрос о формировании международной расследовательской группы по провокации в РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T00:25
2022-04-11T00:40
в мире
украина
россия
дмитрий полянский
оон
буча
вячеслав володин
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил в интервью газете "Известия", что вопрос о формировании международной расследовательской группы по провокации в Буче пока не стоит.Он напомнил, что перед глазами есть "процесс с "расследованием" катастрофы рейса МH17 в 2014 году, который всё больше напоминает постановочный фарс".Полянский также отметил, что международные структуры, которые занимаются подобными вещами, в последнее время подвергаются "сильному влиянию западников и их выводы также сложно назвать беспристрастными". Он вспомнил и об Организации по запрещению химического оружия в Гааге, "которая действует очень несбалансированно, в отрыве от фактов и в антисирийском ключе", на что российская сторона указывала неоднократно.Украинские власти и СМИ ранее распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил позднее, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.Как заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, ситуация в Буче — провокация с целью дискредитации России, постановка, спектакль, рассчитанный на западного зрителя. Он добавил, что странам НАТО не нужно расследование, виновные уже назначены.Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал провокацию в Буче и информацию о роддоме в Мариуполе фейками, вызревшими в циничном воображении украинской пропаганды.
https://ria.ru/20220411/provokatsiya-1782818171.html
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в мире, украина, россия, дмитрий полянский, оон, буча, вячеслав володин, дмитрий песков, дмитрий медведев, москва, мариуполь, госдума рф, совет безопасности оон, организация по запрещению химического оружия
00:25 11.04.2022 (обновлено: 00:40 11.04.2022)
 
Полянский: создание международной группы по Буче пока не обсуждается

Зампостпреда при ООН Полянский: создание международной группы по Буче пока не обсуждается

© AP Photo / Seth WenigПервый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© AP Photo / Seth Wenig
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил в интервью газете "Известия", что вопрос о формировании международной расследовательской группы по провокации в Буче пока не стоит.

"Я не слышал про формирование международной расследовательской группы в формате ООН для расследования произошедшего в Буче. В практической плоскости этот вопрос пока не рассматривается, и я сомневаюсь, что здесь может быть найдено какое-то решение, а без четкого мандата ООН этим заниматься не может. Высказывались мнения ряда стран о том, что этот инцидент в принципе надо расследовать, но кто и как это должен делать, непонятно. Мы в принципе не верим в какие-либо "независимые" расследования, которыми будут заниматься западные государства и Украина", — сказал Полянский.

Он напомнил, что перед глазами есть "процесс с "расследованием" катастрофы рейса МH17 в 2014 году, который всё больше напоминает постановочный фарс".
Полянский также отметил, что международные структуры, которые занимаются подобными вещами, в последнее время подвергаются "сильному влиянию западников и их выводы также сложно назвать беспристрастными". Он вспомнил и об Организации по запрещению химического оружия в Гааге, "которая действует очень несбалансированно, в отрыве от фактов и в антисирийском ключе", на что российская сторона указывала неоднократно.
Украинские власти и СМИ ранее распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.
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В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил позднее, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.
Как заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, ситуация в Буче — провокация с целью дискредитации России, постановка, спектакль, рассчитанный на западного зрителя. Он добавил, что странам НАТО не нужно расследование, виновные уже назначены.
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