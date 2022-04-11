https://ria.ru/20220411/britaniya-1783006867.html

Посол России в Британии рассказал о состоянии двусторонних отношений

Посол России в Британии рассказал о состоянии двусторонних отношений - РИА Новости, 11.04.2022

Посол России в Британии рассказал о состоянии двусторонних отношений

Отношения между РФ и Великобританией сейчас имеют технический характер, отношения сильно сузились, переговорного трека нет, заявил посол РФ Андрей Келин. РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T23:03

2022-04-11T23:03

2022-04-11T23:03

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Отношения между РФ и Великобританией сейчас имеют технический характер, отношения сильно сузились, переговорного трека нет, заявил посол РФ Андрей Келин.Дипломат на просьбу оценить текущий уровень российско-британских отношений отметил, что "оценивать особенно нечего"."Отношения у нас сейчас в основном имеют технический характер, больше это содействие гражданам, поддержание работы посольств. Без сомнения, мы продолжаем служить коммуникациям не только по гражданской дипломатической линии, но у нас и военный атташе работает здесь. Отношения сильно сузились, я бы сказал. Тому есть свои причины. Переговорного трека нет", - сказал Келин в эфире "Россия 24".

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, великобритания