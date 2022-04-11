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Посол России в Британии рассказал о состоянии двусторонних отношений - РИА Новости, 11.04.2022
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Посол России в Британии рассказал о состоянии двусторонних отношений
Посол России в Британии рассказал о состоянии двусторонних отношений - РИА Новости, 11.04.2022
Посол России в Британии рассказал о состоянии двусторонних отношений
Отношения между РФ и Великобританией сейчас имеют технический характер, отношения сильно сузились, переговорного трека нет, заявил посол РФ Андрей Келин. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T23:03
2022-04-11T23:03
в мире
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Отношения между РФ и Великобританией сейчас имеют технический характер, отношения сильно сузились, переговорного трека нет, заявил посол РФ Андрей Келин.Дипломат на просьбу оценить текущий уровень российско-британских отношений отметил, что "оценивать особенно нечего"."Отношения у нас сейчас в основном имеют технический характер, больше это содействие гражданам, поддержание работы посольств. Без сомнения, мы продолжаем служить коммуникациям не только по гражданской дипломатической линии, но у нас и военный атташе работает здесь. Отношения сильно сузились, я бы сказал. Тому есть свои причины. Переговорного трека нет", - сказал Келин в эфире "Россия 24".
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в мире, россия, великобритания
23:03 11.04.2022
 
Посол России в Британии рассказал о состоянии двусторонних отношений

Посол Келин заявил, что отношения между Россией и Великобританией сильно сузились

© Depositphotos / samotЛондон
Лондон - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© Depositphotos / samot
Лондон. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Отношения между РФ и Великобританией сейчас имеют технический характер, отношения сильно сузились, переговорного трека нет, заявил посол РФ Андрей Келин.
Дипломат на просьбу оценить текущий уровень российско-британских отношений отметил, что "оценивать особенно нечего".
"Отношения у нас сейчас в основном имеют технический характер, больше это содействие гражданам, поддержание работы посольств. Без сомнения, мы продолжаем служить коммуникациям не только по гражданской дипломатической линии, но у нас и военный атташе работает здесь. Отношения сильно сузились, я бы сказал. Тому есть свои причины. Переговорного трека нет", - сказал Келин в эфире "Россия 24".
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