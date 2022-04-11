https://ria.ru/20220411/britaniya-1782908100.html

Экономисты спрогнозировали рекордное падение уровня жизни в Великобритании

Экономисты спрогнозировали рекордное падение уровня жизни в Великобритании - РИА Новости, 11.04.2022

Экономисты спрогнозировали рекордное падение уровня жизни в Великобритании

Великобритания столкнется с самым большим падением уровня жизни с 1950-х годов, говорится в докладе британского Центра исследований экономики и бизнеса (Centre... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T14:08

2022-04-11T14:08

2022-04-11T14:11

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ЛОНДОН, 11 апр – РИА Новости. Великобритания столкнется с самым большим падением уровня жизни с 1950-х годов, говорится в докладе британского Центра исследований экономики и бизнеса (Centre for Economics and Business Research CEBR). Согласно CEBR, "энергетический кризис сделает всех беднее в ближайшие месяцы"."Модели CEBR показывают падение реальных располагаемых доходов домохозяйств на 3% за 2022 год, эквивалентное потере 2320 фунтов стерлингов на домохозяйство, что приведет к самому большому падению уровня жизни с 1950-х годов", - отмечают исследователи.По оценкам CEBR, потребительские расходы будут ослабевать в ближайшие месяцы, в то время как число неплатежеспособных предприятий уже начало расти: в четвертом квартале 2021 года было зафиксировано самое большое количество неплатежей почти за восемь лет, данные показывают аналогичную картину и за январь и февраль этого года."Продолжение этой тенденции может означать конец восстановления рынка труда, на котором в прошлом году наблюдалась тенденция к снижению безработицы. Это становится еще более вероятным из-за того факта, что многие из тех, кто покинул рабочие места за последние два года, могут быть вынуждены вернуться на работу, чтобы оплачивать более высокие счета", - указывается в докладе. Поясняется, что расширение предложения рабочей силы может произойти в то время, когда планы по найму уже ослабевают. "Даже с учетом некоторого умеренного роста занятости в ближайшие кварталы дополнительное предложение рабочей силы будет означать, что уровень безработицы может вырасти до 4,6% к четвертом кварталу 2022 года по сравнению с его текущим уровнем в 3,9%. Это может быть первым признаком более широкого экономического спада, вызванного энергетическим кризисом", - добавили в CEBR.Ранее глава минэнерго страны заявил, что Великобритания прекратит импорт российской нефти и нефтепродуктов к концу 2022 года. На фоне этого решения и из-за роста мировых цен на нефть на фоне санкций в отношении России стоимость бензина и дизельного топлива в Великобритании бьет рекорды, а власти страны ищут альтернативные источники топлива и энергии.

https://ria.ru/20220408/maslo-1782627255.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220408/britaniya-1782592211.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, великобритания, россия, в мире