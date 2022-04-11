https://ria.ru/20220411/bezhentsy-1782879478.html

В России развернули еще 39 пунктов временного размещения для беженцев

В России развернули еще 39 пунктов временного размещения для беженцев - РИА Новости, 11.04.2022

В России развернули еще 39 пунктов временного размещения для беженцев

Еще 39 пунктов временного размещения (ПВР) дополнительно развернули за четыре последних дня в регионах России для приема беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины,... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T12:17

2022-04-11T12:17

2022-04-11T12:18

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

россия

украина

донбасс

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Еще 39 пунктов временного размещения (ПВР) дополнительно развернули за четыре последних дня в регионах России для приема беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины, рассказал РИА Новости в понедельник представитель экстренных служб."По состоянию на 06.00 мск, в 40 регионах России в 470 пунктах временного размещения находятся 30,95 тысячи беженцев, в том числе 11,54 тысячи детей", - сказал собеседник агентства.Таким образом, с четверга число задействованных субъектов выросло на 1, ПВР – на 39, число размещенных там беженцев – почти на 2 тысячи.Собеседник агентства добавил, что с начала эскалации военного конфликта границу России пересекли 731,79 тысячи беженцев, в том числе 140,53 тысячи детей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

россия

украина

донбасс

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, россия, украина, донбасс, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика