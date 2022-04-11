https://ria.ru/20220411/berbok-1782973569.html
Глава МИД ФРГ выступила за расширение Евросоюза
Глава МИД ФРГ выступила за расширение Евросоюза - РИА Новости, 11.04.2022
Глава МИД ФРГ выступила за расширение Евросоюза
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила о необходимости начать переговоры вступлении в Евросоюз Албании и Северной Македонии уже в первой половине текущего года. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T18:39
2022-04-11T18:39
2022-04-11T18:39
в мире
северная македония
албания
анналена бербок
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ЛЮКСЕМБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила о необходимости начать переговоры вступлении в Евросоюз Албании и Северной Македонии уже в первой половине текущего года."Нашей задачей является теперь, в первом полугодии, наконец, начать переговоры по вхождению (в ЕС) для Албании и Северной Македонии. Это давно назревший шаг", - заявила Бербок журналистам после встречи министров иностранных дел ЕС в Люксембурге.По ее словам, "в нынешней ситуации это является центральной задачей".
https://ria.ru/20220411/moldaviya-1782917107.html
северная македония
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, северная македония, албания, анналена бербок
Глава МИД ФРГ выступила за расширение Евросоюза
Глава МИД ФРГ Бербок поддержала переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии в ЕС