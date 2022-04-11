https://ria.ru/20220411/berbok-1782973569.html

Глава МИД ФРГ выступила за расширение Евросоюза

Глава МИД ФРГ выступила за расширение Евросоюза - РИА Новости, 11.04.2022

Глава МИД ФРГ выступила за расширение Евросоюза

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила о необходимости начать переговоры вступлении в Евросоюз Албании и Северной Македонии уже в первой половине текущего года. РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T18:39

2022-04-11T18:39

2022-04-11T18:39

в мире

северная македония

албания

анналена бербок

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ЛЮКСЕМБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила о необходимости начать переговоры вступлении в Евросоюз Албании и Северной Македонии уже в первой половине текущего года."Нашей задачей является теперь, в первом полугодии, наконец, начать переговоры по вхождению (в ЕС) для Албании и Северной Македонии. Это давно назревший шаг", - заявила Бербок журналистам после встречи министров иностранных дел ЕС в Люксембурге.По ее словам, "в нынешней ситуации это является центральной задачей".

https://ria.ru/20220411/moldaviya-1782917107.html

северная македония

албания

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Севастиан Котов

в мире, северная македония, албания, анналена бербок