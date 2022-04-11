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Глава МИД ФРГ выступила за расширение Евросоюза - РИА Новости, 11.04.2022
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Глава МИД ФРГ выступила за расширение Евросоюза
Глава МИД ФРГ выступила за расширение Евросоюза - РИА Новости, 11.04.2022
Глава МИД ФРГ выступила за расширение Евросоюза
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила о необходимости начать переговоры вступлении в Евросоюз Албании и Северной Македонии уже в первой половине текущего года. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T18:39
2022-04-11T18:39
в мире
северная македония
албания
анналена бербок
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ЛЮКСЕМБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила о необходимости начать переговоры вступлении в Евросоюз Албании и Северной Македонии уже в первой половине текущего года."Нашей задачей является теперь, в первом полугодии, наконец, начать переговоры по вхождению (в ЕС) для Албании и Северной Македонии. Это давно назревший шаг", - заявила Бербок журналистам после встречи министров иностранных дел ЕС в Люксембурге.По ее словам, "в нынешней ситуации это является центральной задачей".
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северная македония
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в мире, северная македония, албания, анналена бербок
18:39 11.04.2022
 
Глава МИД ФРГ выступила за расширение Евросоюза

Глава МИД ФРГ Бербок поддержала переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии в ЕС

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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ЛЮКСЕМБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила о необходимости начать переговоры вступлении в Евросоюз Албании и Северной Македонии уже в первой половине текущего года.
"Нашей задачей является теперь, в первом полугодии, наконец, начать переговоры по вхождению (в ЕС) для Албании и Северной Македонии. Это давно назревший шаг", - заявила Бербок журналистам после встречи министров иностранных дел ЕС в Люксембурге.
По ее словам, "в нынешней ситуации это является центральной задачей".
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В миреСеверная МакедонияАлбанияАнналена Бербок
 
 
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