https://ria.ru/20220411/belgorod-1782878775.html
Белгородский губернатор перевел органы власти на круглосуточную работу
Белгородский губернатор перевел органы власти на круглосуточную работу - РИА Новости, 11.04.2022
Белгородский губернатор перевел органы власти на круглосуточную работу
Работники правительства и муниципальных образований граничащей с Украиной Белгородской области перешли на круглосуточный режим работы из-за ситуации в регионе,... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T12:14
2022-04-11T12:14
2022-04-11T12:14
обострение ситуации в днр и лнр
общество
белгородская область
россия
украина
вячеслав гладков
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ВОРОНЕЖ, 11 апр - РИА Новости. Работники правительства и муниципальных образований граничащей с Украиной Белгородской области перешли на круглосуточный режим работы из-за ситуации в регионе, сообщил в понедельник в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков."Идет информационная война, жителей пытаются запугать страшными "судными ночами" и всякой остальной ерундой. Да, ситуация непростая, но все соответствующие службы находятся на месте. Правительство Белгородской области, муниципальные образования фактически перешли на круглосуточный семидневный график работы, точно так же, как и силовые структуры", - написал Гладков. Губернатор добавил, что власти региона готовы к решению "любых самых сложных задач".Белгородская область граничит с Сумской, Харьковской и Луганской областями Украины.
https://ria.ru/20220408/khlopki-1782482148.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, белгородская область, россия, украина, вячеслав гладков
Белгородский губернатор перевел органы власти на круглосуточную работу
Белгородский губернатор Гладков перевел органы власти на круглосуточный режим работы