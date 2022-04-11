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Белгородский губернатор перевел органы власти на круглосуточную работу - РИА Новости, 11.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220411/belgorod-1782878775.html
Белгородский губернатор перевел органы власти на круглосуточную работу
Белгородский губернатор перевел органы власти на круглосуточную работу - РИА Новости, 11.04.2022
Белгородский губернатор перевел органы власти на круглосуточную работу
Работники правительства и муниципальных образований граничащей с Украиной Белгородской области перешли на круглосуточный режим работы из-за ситуации в регионе,... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T12:14
2022-04-11T12:14
обострение ситуации в днр и лнр
общество
белгородская область
россия
украина
вячеслав гладков
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ВОРОНЕЖ, 11 апр - РИА Новости. Работники правительства и муниципальных образований граничащей с Украиной Белгородской области перешли на круглосуточный режим работы из-за ситуации в регионе, сообщил в понедельник в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков."Идет информационная война, жителей пытаются запугать страшными "судными ночами" и всякой остальной ерундой. Да, ситуация непростая, но все соответствующие службы находятся на месте. Правительство Белгородской области, муниципальные образования фактически перешли на круглосуточный семидневный график работы, точно так же, как и силовые структуры", - написал Гладков. Губернатор добавил, что власти региона готовы к решению "любых самых сложных задач".Белгородская область граничит с Сумской, Харьковской и Луганской областями Украины.
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общество, белгородская область, россия, украина, вячеслав гладков
12:14 11.04.2022
 
Белгородский губернатор перевел органы власти на круглосуточную работу

Белгородский губернатор Гладков перевел органы власти на круглосуточный режим работы

CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Belgorod 5Белгород
Белгород - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Belgorod 5
Белгород
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 11 апр - РИА Новости. Работники правительства и муниципальных образований граничащей с Украиной Белгородской области перешли на круглосуточный режим работы из-за ситуации в регионе, сообщил в понедельник в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
"Идет информационная война, жителей пытаются запугать страшными "судными ночами" и всякой остальной ерундой. Да, ситуация непростая, но все соответствующие службы находятся на месте. Правительство Белгородской области, муниципальные образования фактически перешли на круглосуточный семидневный график работы, точно так же, как и силовые структуры", - написал Гладков. Губернатор добавил, что власти региона готовы к решению "любых самых сложных задач".
Белгородская область граничит с Сумской, Харьковской и Луганской областями Украины.
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