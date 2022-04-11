https://ria.ru/20220411/belgorod-1782878775.html

Белгородский губернатор перевел органы власти на круглосуточную работу

Белгородский губернатор перевел органы власти на круглосуточную работу - РИА Новости, 11.04.2022

Белгородский губернатор перевел органы власти на круглосуточную работу

Работники правительства и муниципальных образований граничащей с Украиной Белгородской области перешли на круглосуточный режим работы из-за ситуации в регионе,... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T12:14

2022-04-11T12:14

2022-04-11T12:14

обострение ситуации в днр и лнр

общество

белгородская область

россия

украина

вячеслав гладков

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ВОРОНЕЖ, 11 апр - РИА Новости. Работники правительства и муниципальных образований граничащей с Украиной Белгородской области перешли на круглосуточный режим работы из-за ситуации в регионе, сообщил в понедельник в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков."Идет информационная война, жителей пытаются запугать страшными "судными ночами" и всякой остальной ерундой. Да, ситуация непростая, но все соответствующие службы находятся на месте. Правительство Белгородской области, муниципальные образования фактически перешли на круглосуточный семидневный график работы, точно так же, как и силовые структуры", - написал Гладков. Губернатор добавил, что власти региона готовы к решению "любых самых сложных задач".Белгородская область граничит с Сумской, Харьковской и Луганской областями Украины.

https://ria.ru/20220408/khlopki-1782482148.html

белгородская область

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, белгородская область, россия, украина, вячеслав гладков