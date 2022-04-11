https://ria.ru/20220411/bednost-1782946285.html

Путин поручил обеспечить снижение уровня бедности населения

Путин поручил обеспечить снижение уровня бедности населения - РИА Новости, 11.04.2022

Путин поручил обеспечить снижение уровня бедности населения

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить в 2022 году снижение уровня бедности населения и неравенства по доходам, доложить о работе до 15 июня,... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T16:55

2022-04-11T16:55

2022-04-11T17:06

общество

россия

владимир путин

правительство рф

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить в 2022 году снижение уровня бедности населения и неравенства по доходам, доложить о работе до 15 июня, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации... обеспечить в 2022 году снижение уровня бедности населения и неравенства населения по доходам", - говорится в документе.Срок исполнения поручения – до 15 июня, далее – ежеквартально.

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин, правительство рф