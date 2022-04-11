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Путин поручил обеспечить снижение уровня бедности населения - РИА Новости, 11.04.2022
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Путин поручил обеспечить снижение уровня бедности населения
Путин поручил обеспечить снижение уровня бедности населения - РИА Новости, 11.04.2022
Путин поручил обеспечить снижение уровня бедности населения
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить в 2022 году снижение уровня бедности населения и неравенства по доходам, доложить о работе до 15 июня,... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T16:55
2022-04-11T17:06
общество
россия
владимир путин
правительство рф
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить в 2022 году снижение уровня бедности населения и неравенства по доходам, доложить о работе до 15 июня, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации... обеспечить в 2022 году снижение уровня бедности населения и неравенства населения по доходам", - говорится в документе.Срок исполнения поручения – до 15 июня, далее – ежеквартально.
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общество, россия, владимир путин, правительство рф
16:55 11.04.2022 (обновлено: 17:06 11.04.2022)
 
Путин поручил обеспечить снижение уровня бедности населения

Путин поручил обеспечить снижение уровня бедности населения и неравенства по доходам

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБанкомат
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить в 2022 году снижение уровня бедности населения и неравенства по доходам, доложить о работе до 15 июня, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации... обеспечить в 2022 году снижение уровня бедности населения и неравенства населения по доходам", - говорится в документе.
Срок исполнения поручения – до 15 июня, далее – ежеквартально.
 
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